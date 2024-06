Carmen Cordón: "No perdono a los grapos"

La búsqueda en la zona de Mont Ventoux que hicieron durante el documental, con el experto Luis Avial, provocó que la Guardia Civil regresara al lugar en enero de 2022.

Los productores de este documental son chicos jóvenes y muy capacitados porque contactaron con personas que tenían tecnología impresionante que era cara y no usan en la Guardia Civil. Contrataron a un experto y, después de tantos años, creíamos que iban a solucionar el secuestro. Encontraron un movimiento de tierras que es un escanner especial y un trozo de pico metálico enterrado a determinada altura. Me llamaron para decirme que igual encontraban a mi padre y... fue de película. Se llegó a acotar el terreno con la Guardia Civil, excavaron y no lo hallaron. Pero es como encontrar una aguja en un pajar.

¿Al final confían en que se encuentre en ese lugar tan conocido por el Tour de Francia?

Después de eso creemos que es muy raro que se llevasen a Publio a 300 kilómetros del zulo donde lo tenían secuestrado. Tenían que cobrar el rescate y si les cogen con el cadáver en el maletero (del coche) podía acabarse el dinero y la jugada. ¿Te arriesgarías a llevar un cadáver en un coche hasta una zona de parque natural muy controlada por forestales y muy turístico por el paso del Tour si, como dicen, se les murió en una caída? En el juicio declararon que fueron al amanecer y podían estar con pico y pala a las diez de la mañana (en Mont Ventoux). Creo que mentían porque nadie se va a enterrar un cadáver a una zona natural muy transitada.

¿Hacia dónde les conduce la espera de nuevas tecnologías para la búsqueda?

Hacia que prescriba el caso. En 2012 se encontró la casa del secuestro en Lyon (tras revisar mil viviendas) y en ese momento el error fue creer en la palabra de un terrorista (Silva Sande) que se estaba jugando la acusación por un asesinato. Y se ha buscado la aguja en un pajar en Mont Ventoux. Entonces debería haberse entrado en la casa para ver lo que había… Ahora es una casa particular y sin más indicios es difícil de seguirlo allí. La seguridad era que un hombre estuvo secuestrado y allí murió.

Silva Sande está en tercer grado por ser un arrepentido para la Guardia Civil. A José Manuel Ramón y María Victoria Gómez Méndez los condenaron a 30 años en 2017 tras encontrar la casa y probar su intervención. ¿Cómo lo valora?

Mi padre era una buena persona, un trabajador amante de su familia, está muerto y enterrado porque esta gentuza se lo llevó de nosotros y lo asesinaron. Ellos gozan de una vida medianamente normal y mi padre, no, porque se ha perdido 30 años de vida para conocer a sus hijos como adultos, que es una de las mejores etapas para la aventura de la paternidad. Yo tengo tres hijos, mi hermana Raquel, otros tres, y María tiene uno. Se ha perdido siete nietos. Yo solo tenía 26 años cuando fue el secuestro y entonces empezaba mi vida adulta. Me hubiera gustado conocer a mi padre como dos adultos, una parte maravillosa que espero pasar con mis hijos. Nos lo robaron eso y encima no pudimos enterrarlo.

¿Usted perdona a los grapos?

No los perdono. Soy católica, apostólica y romana. Tengo una visión profunda de la religión. Soy la primera en pedir perdón al cometer un error y lo necesito. Daría ese perdón si viera ese arrepentimiento e incapacidad para seguir adelante, pero los Grapo no lo piden porque están convencidos de que sus ideales justifican el asesinato y la tortura de las personas por lo que piensan. Es peligrosísimo que salgan a la calle y se vuelvan a organizar.