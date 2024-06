"Yo no sé qué hubiera hecho con mi vida sin el Servicio Canguro, que me permite trabajar"

"Mi hija Ainhoa Valentina y yo somos familia monoparental. Vivimos solas en España, porque yo vengo de Venezuela y no tenemos apoyo de familia. Cuando se me abrió la posibilidad de trabajar con un contrato indefinido y jornada continua no hubiera podido hacerlo sin el Servicio Canguro. Lo utilizó única y exclusivamente para trabajar y cubrir las horas en las que Valentina sale de clase y yo todavía no he llegado a casa".

Ruth Díaz, responsable de este testimonio, es la madre de Ainhoa Valentina, una niña de 10 años, que tiene un 85% discapacidad psíquica y motora, debido a una enfermedad rara, única en el mundo, hasta el punto de que solo hay un caso, el suyo, que fue detectado en Estados Unidos, cuando la pequeña tenía un año.

Ellas son dos de las beneficiarias del Servicio Canguro de Plena inclusión Aragón que, desde hace más 25 años, proporciona apoyo a familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual y que se ha convertido en "un recurso indispensable para muchas familias en la conciliación de su vida laboral y personal", indica Marta Sierra, responsable del proyecto.

Un total de 57 profesionales se encargan de materializar el Servicio Canguro, que realiza, anualmente, una media de 4.972 atenciones. En el último ejercicio se prestaron 6.361 horas de apoyo y se beneficiaron 59 personas con discapacidad intelectual y más de 150 padres, madres y hermanos.

La satisfacción de las familias beneficiarias es alta, hasta el punto de que un 96,7% de los encuestados afirma que cumple completamente con sus necesidades. Aránzazu Navarro.

Tal y como indican sus responsables, la satisfacción de las familias beneficiarias es alta, hasta el punto de que un 96,7% de los encuestados afirma que cumple completamente con sus necesidades. "Yo no sé que hubiera hecho con mi vida sin el Servicio Canguro, que me permite poder ir a trabajar todos los días para mantener a mi hija. Solo lo uso como tema de trabajo, no como respiro para poder disfrutar de un tiempo de ocio, pero estoy agradecida hasta el infinito porque me da la vida en una situación muy complicada. Mi hija sufre crisis epilépticas diarias y es importantísimo que las personas que cuiden de ella sepan atender esta situación. Afortunadamente, sus cuidadoras están muy preparadas para poder hacer frente a una emergencia en el caso de que suceda. Son personas muy capacitadas", indica Ruth.

El reto de la financiación

Escuchando a esta usuaria se percibe que el cuidado de personas con discapacidad intelectual resulta emocionalmente agotador. De hecho, la encuesta realizada por Plena inclusión Aragón para valorar este servicio refleja que un 94,1% de los beneficiarios reportó sentirse agotado o muy agotado, y un 58,8% expresó altos niveles de estrés y frustración. Además, la preocupación por el bienestar de sus familiares es una constante, con un 100% de los casos manifestando dicha inquietud.

Por este motivo es tan necesario el Servicio de Canguro, que se enfrenta al reto de asegurar una financiación constante y expandir sus ofertas para satisfacer mejor las necesidades de las familias. "Hemos de recordar que este servicio se puede ofertar exclusivamente gracias a subvenciones anuales que pueden ir variando con el tiempo y que no aseguran su continuidad", explican sus responsables.