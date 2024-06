Rosa Armesto Plaja: "Si algo me ha movido siempre ha sido la curiosidad"

Rosa Armesto Plaja (Zaragoza, 1977) se convierte este lunes, 1 de julio, en directora general de la Federación Europea de Bolsas y Mercados de Valores, FESE, con sede en Bruselas. La zaragozana conoce bien la institución que une a los distintos parqués comunitarios, incluido el español Bolsas y Mercados Españoles (BME), ya que ha sido directora general adjunta en los últimos seis años. En dicha organización fue donde comenzó su carrera en Bruselas, ciudad en la que lleva instalada desde hace casi dos décadas. FESE representa a una treintena de bolsas de otros tantos países, en las que cotizan más de 9.000 compañías.

Estudió Estadística y Economía en la Universidad de Zaragoza e hizo el último año de esta carrera en Holanda, dentro del programa europeo Erasmus. Además de su reciente nombramiento ha sido elegida miembro del Securities and Markets Stakeholder Group (#SMSG), organismo consultivo de asesoramiento técnico del regulador europeo (European Securities and Markets Authority, ESMA) para los próximos cuatro años.

La zaragozana ha trabajado también en la patronal europea de aseguradoras, Insurance Europe, donde ocupó el cargo de directora de Comunicación y Relaciones Públicas durante tres años. Cuenta con la carrera de piano y es profesora de Infraestructuras de mercados financieros en la escuela de negocios Solvay Brussels School of Economics & Management de la Universidad Libre de Bruselas.

Lleva muchos años viviendo fuera de España. ¿Cómo termina una zaragozana al frente de la Federación Europea de Bolsas (FESE) en Bruselas?

He crecido y vivido en Ruiseñores, fui al colegio Escolapias Pompiliano en EGB y a Marianistas en BUP. Estudié en la Universidad de Zaragoza, primero Estadística, que ahora ya no existe como tal, y cuando terminé hice la licenciatura de Económicas. Fue en el último año de economía cuando tuve una beca Erasmus en la Universiad de Groningen en Países Bajos. Me fui todo el año y ese erasmus me abrió las miras, la mente, el espíritu para seguir fuera.

¿No es un año de fiesta como se tiene a veces la imagen de los universitarios del programa Erasmus?

No. Te vas de Erasmus y te encuentras con un mundo nuevo. A mí me hizo acceder a gente de muchos países, incluso conocí al que luego sería mi marido. Él es francés y estudiaba empresariales. Además, aprovechas para viajar y accedes a otro tipo de universidad complementaria a la tuya, que redondea tu formación académica. Y fue muy enriquecedor porque aunque somos todos europeos, te abre a otras culturas y maneras de entender las cosas.

"Te vas de Erasmus y te encuentras con un mundo nuevo. A mí me hizo acceder a gente de muchos países, incluso conocí al que luego sería mi marido. Él es francés y estudiaba empresariales"



​"Fue muy enriquecedor porque aunque somos todos europeos, te abre a otras culturas y maneras de entender las cosas"

​

¿Los idiomas son una barrera?

Los idiomas son clave. Ahora ha cambiado, pero en mi época empezábamos a estudiar a los 12 años. Yo hablo inglés y francés por haber estado fuera y haber tenido la necesidad de aprender.

¿No había pensado nunca que su futuro profesional podía estar en el extranjero?

No tenía un plan trazado. Todo ha ido un poco a golpe de oportunidad. Ha sido presentarse una oportunidad y cogerla. Cuando terminé la carrera en Holanda volví a Zaragoza y al poco tiempo empecé a trabajar por medio de Universa en Madrid en una multinacional de medios de medios de comunicación, en el departamento de análiss de datos, en 2005.

Pero no se acomodó y empezó a buscar ofertas de empleo en otros países.

Me había picado el gusanillo en el Erasmus. Mientras estaba en mi primer trabajo profesional, que pronto fue indefinido, me postulé a varias becas en organismos internacionales y con miras a hacer algo europeo. Mientras estaba en Madrid me seleccionaron para estar un año en Luxemburgo en la oficina estadística de la Comunidad Europea, Eurostat. Al terminar la estancia allí encontré trabajo en Bruselas. No fui pensando en quedarme, pero desde que llegué han pasado 17 años.

"FESE aglutina a todas las bolsas de Europa, para traerlas a un punto común, una federación, un foro para proponerles un trampolín igualitario"



"Las bolsas tienen mucho en común aunque luego tienen sus diferencias, por las que compiten, de forma sana, en una economía de mercado"

¿Se considera una persona valiente por haber tomado las decisiones que le han llevado hasta su nuevo puesto?

Valiente y curiosa. Si algo me ha movido siempre ha sido la curiosidad, el tener ganas de explorar cosas nuevas. Empecé como economista junior, precisamente en la Federación Europea de Bolsas y Mercados de Valores (FESE) para un contrato de un año y luego me hicieron fija y estuve ocho años en total. Después empecé a tener experiencia profesional más sólida, tuve un hijo y ya me había instalado en Bruselas. Al año cambié de trabajo y pasé a la patronal de las aseguradoras europea (Insurance Europe), un sector diferente. La federación me llamó para volver como directora general adjunta hace seis años. Volví donde había empezado, a un sector familiar para mí.

Rosa Armesto Plaja, nueva directora general de la federación de bolsas europeas, FESE. H. A.

¿Se puede decir que la federación de bolsas es un ‘lobby’?

Sí, es un 'lobby', como los miles que hay en Bruselas. Aglutina a todas las bolsas de Europa, para traerlas a un punto común, una federación, un foro para proponerles un trampolín igualitario. Las bolsas tienen mucho en común aunque luego tienen sus diferencias, por las que compiten, de forma sana, en una economía de mercado. En FESE el miembro español es BME, Bolsas y Mercados Españoles.

"Yo tengo una pareja igualitaria y eso ha permitido que nos enfrentemos al mundo laboral los dos igual"



"La brecha de género se conseguirá sortear cuando verdaderamente toda la sociedad vaya a una en el compromiso de la igualdad, tanto hombres como mujeres"

​

​"En mi caso no he tenido que renunciar a nada"

En el sector financiero en el que se mueve, ¿hay presencia igualitaria de hombres y mujeres en puestos directivos?

Las mujeres tienen menor presencia. El sector financiero sigue estando muy dominado por hombres. Hay mejoras, un compromiso de intentar mejorar la brecha de género que, sobre todo, viene muy impulsado por las instituciones europeas para que haya diversidad. En la Comisión Europea, una vez que empiecen a formar los grupos de trabajo, el presidente y vicepresidente no pueden ser del mismo género, ni dos hombres ni dos mujeres.

¿Se ha encontrado en alguna reunión siendo la única mujer?

Cada vez ocurre menos, pero no es raro ser la única mujer.

¿A qué lo achaca, al techo de cristal del que siempre se habla?

Es una cuestión de tener modelos. Me parece muy importante porque eso inspira para pensar 'yo también puedo'. Se puede, si tienes las ganas.

¿Ha tenido que renunciar a algo en su vida personal para ascender en la profesional?

En mi caso no he tenido que renunciar a nada. Cuanto más subes en cualquier trabajo, trabajas mucho y tienes menos tiempo libre. Lo que ayuda es poder vivir en un entorno de igualdad, que empieza en tu casa, en tu educación, que de pequeña te digan 'tú puedes hacer lo que quieras' y tu pareja es fundamental. Si estás con un hombre feminista lo tienes más fácil. Yo tengo una pareja igualitaria y eso ha permitido que nos enfrentemos al mundo laboral los dos igual. La brecha de género se conseguirá sortear cuando verdaderamente toda la sociedad vaya a una en el compromiso de la igualdad, tanto hombres como mujeres.

¿Qué echa de menos en Bruselas?

Echo mucho de menos a la gente, pero quitando eso me encantan las dos ciudades. Bruselas es una ciudad bastante amable, humana, porque no es muy grande. Es muy manejable y muy cosmopolita. Lo que más me llamó la atención cuando llegué es que es muy verde, tiene mucho acceso a la naturaleza. España tiene la característica de que se vive más en la calle. Aquí el clima a veces es muy malo y te hace estar de puertas hacia dentro. Echas en falta la predictibilidad del cielo azul.

En las pasadas elecciones europeas del 9 de junio volvió a repetirse la baja participación que viene siendo habitual en estos comicios. ¿Vemos muy lejos lo que se decide en las instituciones europeas?

Sí. A veces me da la sensación de que se ve Europa como un ente, algo lejano. Me gustaría trasladar que en Europa se deciden muchas cosas de nuestro día a día, muchas leyes están armonizadas a nivel europeo y nos ha traído muchas cosas buenas a nivel de desarrollo de la economía y la sociedad o en momentos de desafíos como en la actualidad, en los que necesitamos más Europa. En Europa se toman muchas decisiones y se cuida mucho de los países. Yo creo mucho en la causa europea. Todo es mejorable, pero tiene unas bases muy sólidas y robustas.

¿Sigue viniendo mucho por Zaragoza?

El vínculo lo tengo muy fuerte porque tengo a mis padres, mi hermana, mis sobrinos y todavía lo mantengo con mis amigas y amigos del colegio y la universidad. Intento ir a las Fiestas del Pilar. He de decir que gracias a la conexión directa del vuelo de Ryanair con Bruselas, que facilita mucho la vida de los aragoneses que estamos allí, que somos muchos.