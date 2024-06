Grupo San Valero convoca la IV edición de los premios 'Talento Empleo Aragón' para reconocer a las empresas que crean trabajo

Reconocer a empresas y entidades aragonesas por el esfuerzo que realizan por la creación de empleo es el objetivo de los premios ‘Talento Empleo Aragón’, convocados en cuarta edición por Grupo San Valero, CEOE y Cepyme. Desde hoy hasta el 20 de septiembre se pueden presentar candidaturas a estos premios por parte de las empresas.

"Formamos a 20.000 alumnos al año y prácticamente todas las formaciones tienen vinculación con las necesidades de las empresas", ha destacado el director del área de Empresas e Instituciones del Grupo San Valero, Raúl Millán, al recordar los comienzos de esta iniciativa hace cuatro años, en plena pandemia, cuando buena parte de la actividad empresarial se detuvo. Asimismo, ha puesto en valor el empleo que generan las más de 100 empresas que han participado en estos premios: "Llama la atención que superan los 6.000 trabajadores por convocatoria".

Además de invitar a participara a las empresas, Millán ha recordado las bases para poder optar a los premios y es ser compañías asentadas en Aragón al menos con una antigüedad de dos años. Y ha precisado que los premios son en cuatro categorías: micropymes, pymes, grandes empresas y tercer sector (fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo, entidades de inserción social, etc.) "con un impacto considerable" en la creación de empleo y riqueza en Aragón.

Ha indicado además que los premios se entregan en octubre en un acto institucional en la sede del Grupo San Valero y que los ganadores recibirán un diploma acreditativo con la escultura de los premios, una reproducción numerada de una obra del pintor Pepe Cerdá y una beca para el Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad San Jorge.

En el acto de presentación de los premios han intervenido también Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón; M.ª Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón; y Pilar Andrade, vocal del patronato del Grupo San Valero.

M.ª Jesús Lorente ha señalado que “son las personas capacitadas y con talento las que nos ayudan a crecer" y desde su organización se ha comprometido a "hacer hincapié en que las empresas presenten sus candidaturas a estos premios”, recordando que "Aragón es territorio pyme" y que integran el 98'9% del tejido empresarial. "Queremos que nos elijan como primera opción a la hora de trabajar", ha apuntado.

Miguel Marzo, por su parte, ha incidido en que “si no hay competitividad no hay futuro" y ha comentado que han puesto un marcha un 'Think Tank' que identifica los principales retos para mejorar el desarrollo económico de Aragón y uno de ellos es alinear más la formación con la demanda de las empresas y ha aportado el dato de que "en España con tres millones de parados hay 150.000 puestos sin cubrir, lo que según un reciente estudio, hace perder 8.000 millones de negocio a los empresarios".

Marzo se ha referido a que necesitan "calidad y cantidad" de talento aunque ha reconocido que no le gusta esa palabra porque parece que deja fuera a "esa clase media trabajadora, procedente de los grados de Formación Profesional que tanto necesitamos en las empresas"

El presidente de la patronal aragonesa ha elogiado el trabajo en formación que Grupo San Valero realiza y que "tanto nos ayuda" al ser "muy receptivo" y responder con 150 plazas en distintos grados de 'ciberseguridad' y 'big data' a esos perfiles tecnológicos cada vez más necesarios. Además, ha incidido en que en todas las formaciones "tecnología e inglés" son fundamentales. "Necesitamos geólogos y filósofos y médicos pero que puedan usar la tecnología", ha apostillado.

Por último, Pilar Andrade ha hecho referencia a la trayectoria y horizontalidad del Grupo San Valero indicando que “no se deja ninguna especialidad formativa desde la medicina a la industria", que cuentan con su propia escuela de idiomas y que son "pioneros en muchos frentes" a sabiendas de que "el éxito se consigue desde la personalización". Y en relación a la necesidad de incorporar más mujeres, ha remarcado que se vuelcan también con la diversidad y con "el aumento de las mujeres en las organizaciones que va lento pero que se está dando".

Las empresas y entidades que quieran participar deberán formalizar su inscripción a través del formulario disponible en la página web de estos premios: www.gruposanvalero.es/talentoempleo, adjuntando la documentación acreditativa correspondiente, hasta el 20 de septiembre de 2024.

Los ganadores de la edición anterior fueron: en la categoría de Micropymes, Bambam Comunicación; en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas, Inter Ingeniería; en Grandes Empresas, Profand Zaragoza y en la que engloba a las entidades del Tercer Sector, Centro de Solidaridad Zaragoza.