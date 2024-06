Gómez Bermúdez: “A Publio lo enterraron en la casa de Lyon o en algún pozo de la zona”

El exjuez Javier Gómez Bermúdez llevó la investigación del secuestro de Publio Cordón durante tres años (2012-2015), cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. En ese tiempo logró que la dueña del chalé de Lyon donde estuvo cautivo, Julienne Galibert, reconociera al grapo José Ramón Teijelo, razón por la que se le pudo condenar a 30 años junto a Victoria Gómez Méndez.

Durante aquel tiempo como instructor se trasladó a la ciudad francesa de Lyon para tomar declaración a la propietaria de la casa, situada en el número 5 de la Rue de la Batterie, en Bron, un acomodado barrio al sureste y a dos kilómetros del aeropuerto. “La investigación de la Guardia Civil fue tremenda después de la declaración de Silva Sande, que buscaba obtener beneficios y colaborar con las autoridades”, reconoce el exjuez a HERALDO.

Esas pesquisas se bautizaron como la Operación Domus (casa en latín) porque la zona de búsqueda tenía más de 60 kilómetros de radio y durante más de un año agentes de los servicios de Información de la Guardia Civil y de la Policía gala buscaron la casa alquilada en julio de 1995 por ciudadanos españoles o de acento hispano. Se revisaron alrededor de un millar de casas.

El grapo Fernando Silva Sande, condenado a 28 años de cárcel por el secuestro, empezó a colaborar con la justicia desde finales de 2008 y casi tres años después se localizó la casa de Lyon donde permaneció el empresario Publio Cordón durante quince días. Los datos de que disponían no hacían fácil la localización de la casa: una vivienda de dos plantas, de color blanco, techo de pizarra, con jardín delantero, con un tejadillo en uno de sus laterales y situada a las afueras de Lyon. Era la descripción del modelo de construcción más típico de la zona.

Una foto de archivo de la búsqueda de la Guardia Civil en Mont Ventoux. Guillermo Mestre

Javier Gómez Bermúdez, que fue presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (en juicios como el del 11-M o el Yak) y titular del Juzgado de Instrucción 3, tiene claro que Silva Sande ayudó a encontrar la casa, que les llevó a detener y juzgar a los dos grapos. Pero también tiene claro que “Publio no está en Mont Ventoux” porque su “convicción” es que esa versión “es falsa” y sostiene que se lo dijo desde el principio a la Guardia Civil.

“Silva miente sobre dónde está enterrado el empresario porque si se encuentra se podría saber que pudo ser asesinado. Mi hipótesis es que los Grapo se lo cargaron y lo enterraron seguramente en el jardín de la casa de Lyon o en los pozos de agua que hay alrededor”, manifiesta el exjuez Javier Gómez Bermúdez. "Silva Sande ahora está en tercer grado, pero en estos momentos tiene un problema mental".

Durante su trabajo de instrucción permaneció quince días en la zona de Lyon e incluso ha regresado años después al lugar (lleva desde 2017 en el despacho de Ramón y Cajal) para realizar el recorrido desde Lyon a Mont Ventoux, en la Provenza, y comprobar con sus propios ojos ese viaje tan singular.

El entonces juez instructor recuerda que llegó a permitir tres viajes oficiales a la Guardia Civil a la zona de Mont Ventoux (uno con fondos públicos y los siguientes con el apoyo económico de la familia del empresario) e incluso acompañados por Fernando Silva Sande. Pero de sus declaraciones ante el juez y por la falta de concreción del lugar donde supuestamente enterraron a Publio Cordón, Javier Gómez Bermúdez incide en que “desde el primer día les dije a los guardia civiles que el grapo mentía sobre este lugar”.

Por eso, el exjuez enumera datos que cuestionan esta versión ha llevado a la Guardia Civil a ese lugar hasta en seis ocasiones en quince años, desde las confesiones de Silva Sande (la última fue en 2022 cuando se grabó el documental ‘Publio. El secuestro sin fin’ que se estrenó este miércoles en la cadena Max).

“Mont Ventoux es un puerto muy famoso en el Tour de Francia y un lugar turístico que está lleno en verano, sobre todo en julio cuando se produjo la muerte de Publio (tras estar quince días en el zulo). Es un puerto de monte en el que es muy duro enterrarlo. No hay zona de bosque para poder hacerlo escondidos de la gente”, cuestiona Gómez Bermúdez el lugar indicado por el exgrapo.

Una máquina excavadora, en Mont Ventoux, en junio de 2013. g. mestre

Además, Silva Sande declaró que el empresario falleció al caerse de la casa de Lyon intentando escapar por la ventana de la segunda planta, pero no lo trasladaron hasta dos días después. En esos días de julio, supuestamente, lo metieron en el maletero de un coche y lo enterraron en Mont Ventoux, donde usaron un pico y hasta dejaron la parte metálica dentro de la fosa.

“Aunque en las declaraciones anteriores Silva Sande no había mentido, como defendió la Guardia Civil y se pudo confirmar, no puedo creer ese tipo de muerte de Publio porque era bastante alto y desde la ventana trasera de la casa, el voladizo, hasta el suelo apenas había dos metros de altura”, manifiesta Javier Gómez Bermúdez. “No me creo que corrieran el riesgo de hacer 250 kilómetros con el muerto en el coche y enterrarlo en Mont Ventoux en una fosa de dos por tres metros sin que nadie los vea en mitad de unos días turísticos”.

Ante esa coyuntura, el exjuez tiene muy claro que su sucesora al frente del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, no va a poder autorizar otra operación de búsqueda en Mont Ventoux, si no hay alguna “pista fiable” del hallazgo de los restos de Publio Cordón. Aunque cree que esa decisión puede poner en peligro la petición de la familia del empresario secuestrado hace 29 años de que se investigue de nuevo el chalé de Lyon.

En esta situación, una de las posibilidades que se baraja es que la familia de Cordón pudiera adquirir el jardín y la casa a los descendientes de Julienne Galibert y hacer una petición a un juez de Lyon para que autorice esa excavación de manera legal y así comprobar si lo enterraron allí o no. Y luego, dejar el lugar igual.

Los acusados José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez en la Audiencia Nacional. Efe

La precripción de los 30 años

“Al cumplirse los 30 años, con la amenaza de la prescripción del secuestro el próximo 27 de junio de 2025, se podría intentar alguna solución con los grapo implicados, aunque tanto José Antonio Ramón Teijelo como Victoria Gómez Méndez no hayan abierto la boca hasta ahora”, señala el exjuez.

En su recuerdo queda la confesión de la dueña de la casa a la que le llevaron “muchos álbumes policiales “de varias épocas” y al final “lo clavó”. “Primero le enseñé los más recientes y luego los más antiguos hasta que le mostraron un DNI falsificado con la foto de Teijelo y un nombre falso. Con una precisión absoluta tras diez años declaró: “Me parece que es este”. Al ver la imagen más cercana de la fecha del alquiler, en 1995, lo clavó. Así se le condenó”, rememora la confesión de la dueña del chalé, donde al final puede estar el último capítulo del secuestro de Cordón.