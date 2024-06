Montepino pacta la venta a Inditex del centro logístico que construye para Zara en Zaragoza

La promotora aragonesa Montepino Logística Socimi ha pactado con Inditex la compraventa del macrocomplejo que construye a la medida de Zara en el polígono industrial de Malpica. La operación millonaria, cuya cuantía no han desvelado las partes, logró el pasado mes de mayo la preceptiva autorización del consejero de Fomento, Octavio López, lo que convertirá al gigante textil en el propietario de los antiguos suelos de la Universidad Laboral. El cambio de propiedad no afectará a la planificación del centro logístico, por lo que se mantiene las previsiones de inaugurarlo en el plazo de un año si no surgen imprevistos.

Los términos del acuerdo pasan por la transmisión del 100% del capital social de la filial Montepino Logística Zaragoza, que es la titular de las dos gigantescas parcelas que albergaban las instalaciones educativas hasta su completa demolición a principios de año. Esto dejó despejados sus 393.771 metros cuadrados para acometer la transformación urbanística, que se aprecia desde la vecina Ronda Norte.

La compañía aragonesa sigue al frente de la reconversión de los suelos y mantendrá la propiedad sobre la otra parcela industrial incluida en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) Malpica-Santa Isabel. Se trata de otros 20.981 metros cuadrados situados en el extremo noreste, en la que ha construido un almacén a la medida de Lapesa.

Esta empresa aragonesa, especializada en el desarrollo y fabricación de depósitos y recipientes a presión, tendrá a su disposición a lo largo del verano de una nave de 12.850 metros, aunque aún se necesitarán unos meses para ponerla en funcionamiento. Con ello podrá liberar el espacio que ocupa el almacén de su planta, situada justo enfrente de la Universidad Laboral, para ampliar la fabricación de depósitos de agua caliente sanitaria.

Mientras tanto, el gigantesco movimiento de tierras para explanar las casi 40 hectáreas del centro logístico de Inditex se ha hecho realidad, lo que ha supuesto un volumen superior a los 300.000 metros cúbicos. La constructora nacional Acciona se encargó de los derribos y ahora es la principal contratista, aunque están implicadas distintas empresas especializadas.

Estos trabajos se han compatibilizado desde febrero con la propia construcción de la nave, de 130.500 metros cuadrados, y que se convertirá en el epicentro del que será el quinto centro de distribución de Zara en el mundo. Para ajustarse a sus necesidades se tramitó una segunda modificación del PIGA, no sustancial, acaba de aprobar el Gobierno de Aragón.

El hecho de elegir una estructura prefabricada de hormigón ha permitido agilizar su construcción y, de hecho, se ha ejecutado el 60%. Dividida en tres sectores, los esfuerzos se han centrado en sus extremos dadas sus dimenciones: medirá 435 metros de largo, más el que el paseo de la Independencia de Zaragoza, y otros 305 metros de anchura. La altura supera los doce metros.

El esqueleto, listo este verano

El esqueleto se concluirá este verano, a la par que avanzan los cerramientos y el posterior montaje de los 113 muelles de carga para poder atender el ingente movimiento de mercancías. Del mismo modo, se trabajará en las instalaciones, como la red de saneamiento interior, sobre la que se ejecutará las losas de hormigón que servirán de pavimento.

Igualmente, se está montando el ‘mecano’ metálico de dos de los seis silos robotizados del complejo, que alcanzarán los 34 metros de altura. Serán cuatro más de los que cuenta en su Plataforma Europa, el centro de distribución que estrenó en 2003 en la Plataforma Logística de Zaragoza, lo que le otorgará una capacidad adicional de 77.000 m2. Tres de ellos se dedicarán a prendas colgadas y otros tantos servirán para la paquetería.

Como la previsión es acometer su explotación por fases a lo largo de una década, se comenzará con la nave y un silo de cada tipología, conectados con pasarelas. Para la puesta en servicio del centro de distribución también llegará el aparcamiento, que ocupará una construcción anexa. La excavación se ha terminado y a lo largo de julio comenzará su cimentación, ya que tendrán dos plantas y ocupará casi cuatro hectáreas. Además, habrá un pequeño edificio de oficinas.

Una operación de 680 millones



La construcción y posterior equipamiento del centro de distribución de Zara Mujer en Malpica supondrá una inversión de 680 millones de euros y la creación de 1.500 empleos directos. La capacidad logística del grupo Inditex en Zaragoza se duplicará con creces, ya que a la nave de 130.500 metros cuadrados se suman seis silo robotizados que suman 77.000 m2. Son el triple de los disponible en su plataforma Europa en Plaza.