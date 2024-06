El Ministerio de Sanidad se compromete con Aragón a trabajar juntos para paliar la falta de médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tendido la mano al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, para "seguir trabajando" ante los retos y desafíos del Sistema Nacional de Salud, con el déficit de profesionales médicos como principal problema.

La escasez de facultativos amenaza con recortar días u horas de visita en los consultorios durante este verano, ante la necesidad de reorganizar los recursos disponibles, y con el objetivo de garantizar la atención en un periodo estival "complicado", tal y como reconoció la Consejería. En este escenario, ambas instituciones han puesto sobre la mesa la necesidad de abordar los dificultades, teniendo en cuenta, ha explicado Bancalero, las "peculiaridades" de Aragón, en cuanto a envejecimiento o dispersión, que hacen que la asistencia sanitaria sea "más costosa" que en otros territorios de España. Ha agradecido, al mismo tiempo, las medidas trasladadas por la ministra para "impulsar todas estas carencias que tenemos de profesionales y de algunas estructuras".

En este sentido, el Departamento de Sanidad ha tendido la mano al Ministerio "para seguir avanzando en la mejora de la sanidad de los aragoneses y, por supuesto, del resto de los españoles". Asimismo, la ministra Mónica García se ha comprometido con Aragón en "trabajar juntos" para "solucionar los problemas de los ciudadanos" y ha reconocido la "predisposición al diálogo" del consejero, antes de visitar el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, donde ha visitado los servicios de Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico y Oncología Radioterápica. Allí ha podido comprobar "la inversión del plan Inveat donde, a través de fondos europeos, el Ministerio hizo una inversión de 26 millones en Aragón que ha permitido que haya 28 máquinas de alta tecnología".

La ministra y el resto de autoridades, durante su visita al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Guillermo Mestre

"Esfuerzo"

La ministra ha agradecido el "esfuerzo" realizado por el Departamento de Sanidad "a la hora de cuidar y mimar a los profesionales" para que puedan reforzar los centros sanitarios este verano, que "son complicados".

En este sentido, ha reconocido la "planificación" a través del "diálogo con los residentes" y ha recordado que, de hecho, "puso como ejemplo el plan de fidelización de Aragón". Ha puesto el foco en aquellos Gobiernos autonómicos que se anticiparon para que este verano, ha dicho, "que tenía unas particularidades especiales fuera un poquito mejor". "Tenemos un Sistema Nacional de Salud -ha añadido- que está dimensionado para el otoño y la primavera, y tenemos serias dificultades tanto en verano como en invierno" y, por ello, ha indicado: "Necesitamos invertir más".

Por su parte, respecto al plan de fidelización de residentes para puestos de difícil cobertura, Bancalero ha reiterado que la "prioridad" del Departamento es el ámbito rural. Y, en referencia a las reclamaciones de los sindicatos contra este acuerdo, en cuanto al "agravio comparativo" hacia otros profesionales, ha trasladado que "esta es una medida excepcional ante una situación excepcional". Ha adelantado, además, que la orden recoge que "si la medida tiene éxito, el Departamento de Sanidad estudiará extenderla al resto de profesionales, porque es una prioridad".

Por el momento, 90 residentes del ámbito de atención primaria y hospitalaria se han sumado de forma voluntaria a este plan "y se irán incorporando conforme se vayan cogiendo vacaciones los profesionales". "Siempre estarán supervisados, que es el acuerdo que se alcanzó con el Ministerio" por lo que "tendrán a otro profesional de la especialidad para poder consultar". El plan de fidelización ofrece incentivos laborales, económicos, sociales y formativos.

Entre las medidas que ha enumerado la ministra Mónica García para paliar el déficit de facultativos figura la creación de más plazas mir: "En los últimos años se ha aumentado un 29% los puestos de especialistas en Aragón, un 23% de Medicina Familiar". "Se ha hecho un esfuerzo por parte de las comunidades y del Ministerio en ofrecer todas aquellas plazas acreditadas".

Pero, ha añadido, "hay que seguir innovando para ver cómo podemos formar más médicos en las universidades". En este sentido, ha recordado que "desde el Gobierno de España y desde el Ministerio de Sanidad se han invertido 100 millones para que haya más números clausus para que tengamos más egresados de Medicina. En la Universidad de Zaragoza hay más médicos ahora -25 más el año pasado y 20 este año- y tenemos que seguir ampliando estas plazas".

Respecto a las homologaciones de títulos de médicos extracomunitarios, ha apuntado que "era un cuello de botella en el Ministerio de Sanidad hace tiempo", aunque ahora la tramitación es "más ágil". Aun así, ha mencionado: "Estamos homologando más títulos de Medicina extranjeros de los que somos capaces de formar en nuestras propias universidades. Y esto también nos merece una reflexión a la hora de que igual necesitamos ampliar los números clausus y hablar con las comunidades para ver cómo somos capaces de cofinanciar desde el Ministerio, desde las universidades y desde las comunidades que haya más plazas de Medicina en las facultades españolas".

La ministra ha hecho referencia también a la inminente aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, una reivindicación de los profesionales desde hace años: "Es fundamental y va a servir para que ese 16% de mir de Familia que acaban su formación y acaban trabajando en el hospital sigan en atención primaria".

Sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Aragón trabaja en la candidatura de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. La ministra no se ha posicionado sobre las posibilidades que tiene la Comunidad porque, como ha dicho, elegir la ubicación es competencia del Ministerio de Política Territorial.

Sí ha señalado que "lo más importante de esta agencia no es el dónde sino el para qué y el por qué, ya que se precisa de una red tupida de radares que sea capaz de identificar los problemas que pueden venir a través de enfermedades transmisibles o no transmisibles": "Necesitamos vigilancia epidemiológica y un mapa de las diferentes patologías para poder tener una visión poblacional". "Entiendo -ha indicado- que las comunidades hacen sus apuestas y obviamente quieren que determinadas infraestructuras se afiancen en sus territorios, pero lo más importante, ha insistido, no es el dónde. El interés es que seamos capaces de hacer una buena evaluación, una buena información y una buena respuesta".

Precisamente, Zaragoza acoge este jueves la reunión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, después de que recientemente se haya aprobado la red de vigilancia de salud pública y la red de alertas de salud pública, "que es un mandato que teníamos desde el año 2011 y que se puso de manifiesto durante la pandemia". Este encuentro aborda la ‘Declaración de Zaragoza’, suscrita el 10 de marzo de 2022 en la capital aragonesa por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas con el propósito de potenciar la recogida, análisis, interpretación y difusión de la información relacionada con el estado de salud de la población y los factores que la condicionan denominados determinantes de salud.