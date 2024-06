Pilar Muro: "He pedido a la juez que se investigue la casa de Lyon y dejen de mirar Mont Ventoux para encontrar a Publio"

Se cumplen 29 años del secuestro de Publio Cordón por los Grapo, y su viuda Pilar Muro, de 88 años, recibe a HERALDO DE ARAGON en su casa del barrio de Casablanca, donde este jueves acudirá a una misa en recuerdo de su marido. Los restos del empresario secuestrado por la banda terrorista el 27 de junio de 1995 no se han encontrado todavía, y el caso podría prescribir el año que viene cuando se cumplirán los 30 años.

El tiempo ha pasado, pero la memoria de esta mujer permanece intacta. Igual que las preguntas sin respuesta y la tristeza que impregna sus palabras. Pilar Muro cree que las investigaciones se han paralizado y espera que se recuperen pronto. También confía en que el estreno del documental 'Publio. El secuestro sin fin', del director Félix Colomar (Producciones del Barrio, en la cadena Max), sirva para que no se olvide su historia.

Las búsquedas de la Guardia Civil y la Policía francesa se han centrado en la zona de Mont Ventoux, una montaña de la región de Provenza conocida por el Tour de Francia y sus campos de lavanda. Ese fue el lugar que señaló el grapo Fernando Silva Sande en sus declaraciones de 2015 como el lugar donde habían enterrado los restos del empresario aragonés. Pero por más que se ha intentado, no ha habido éxito en la prospección. Por eso la familia insiste en buscar también en la casa de Lyon donde permaneció secuestrado.

Se cumplen 29 años del secuestro y todavía no han podido recuperar sus restos. ¿Cómo se sobrelleva?

Me siento exactamente igual que ayer y antes de ayer, muy triste. Sobre todo en un día como hoy, que hay recuerdos y te vienen a la memoria cosas. Piensas en Publio, en lo mal que lo pasó durante aquellos días y en los casi 30 años que han pasado desde aquello. No acabo de entender cómo es posible que no se haya podido avanzar absolutamente nada. De verdad, estoy triste y muy decepcionada.

Foto de archivo del juez Bermúdez en el chalé de Lyon donde estuvo secuestrado Cordón. Guillermo Mestre

¿La justicia y la Guardia Civil le han transmitido alguna posibilidad de una nueva búsqueda en Francia, en Mont Ventoux o en la casa de Lyon?

Pues no. Yo lo he solicitado a lo largo de estos últimos meses cien veces, pero creo que están para dejar que pase el tiempo (a los 30 años prescribe). No han hecho nada, ni me han dado esperanzas. He pedido que dejen de mirar en Mont Ventoux y busquen en la casa, que no la revisaron (se descubrió en 2012). No investigaron suficientemente el zulo donde él estuvo secuestrado. Se lo he pedido a la Guardia Civil y a la juez María Tardón. Me he movido lo que he podido, pero como si oyeran llover. No me han hecho ni caso. Me dicen que si cambian la investigación de Mont Ventoux para buscar en la casa donde estuvo secuestrado lo dejarían. Eso es todo lo que me he llevado hasta este momento.

¿Cree que la tecnología que aporta el investigador Luis Avial puede facilitar algún hallazgo o ayudar a las autoridades francesas?

Estoy convencida de que podríamos avanzar. Pero hace falta la voluntad del que tiene que hacerlo. Hay que ponerse a hablar con las autoridades francesas. Todo son permisos y solicitudes, pero alguien lo tiene que empezar..., y nadie se mueve.

Droner con un magnetómetro utilizado en la búsqueda de los restos de Publio Cordón en Mont Ventoux. Heraldo

¿Tiene la sensación de que el caso de su marido quedó olvidado por los sucesivos gobiernos, porque los Grapo se consideraban menos peligrosos que ETA?

En un principio, eso existía. A lo largo de todos estos años, yo ya creo que no. Esto está en manos de la investigación y de los jueces. Y son ellos los que tienen que continuar con esas investigaciones. Aquí ya no entra eso de si es ETA o es Grapo. Es una persona desaparecida que no la dan por muerta y me lo siguen diciendo en los tribunales.

"Yo pienso que la figura de Publio ha sido reivindicada perfectamente"

¿Cree que la figura de su marido ha sido recuperada en Zaragoza con la placa que se instaló en el canal, cerca del lugar donde fue secuestrado?

Yo pienso que la figura de Publio ha sido reivindicada perfectamente. Y además, aquí, al principio, hubo muchas especulaciones, muchas cosas que se dijeron en el Ministerio del Interior. Pero claro, la verdad al final sale. Era una persona intachable. El Ayuntamiento de Zaragoza, con el alcalde Azcón, quiso hacer un homenaje, no solo a Publio, sino a otras muchas víctimas también. Y eso es de agradecer. Siempre hay alguien con un poco más de sensibilidad, y yo no tengo ninguna queja para nada ni ante la sociedad ni ante las autoridades actuales.

Celebración del Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo y homenaje a Publio Cordón. Oliver Duch

¿Les puede ayudar que se estrene un documental, coincidiendo con el aniversario del secuestro, para que quede claro cómo era Publio y que esta historia no se ha cerrado todavía?

Sí, yo creo que quizá puede ayudar a mover las conciencias un poco, precisamente la investigación. La Guardia Civil parece que se ha dormido ya que lo ha dejado completamente de lado. No me parece bien porque desde el principio dijeron: "Jamás dejaremos esto hasta que lo consigamos". Pues no, ya no. Yo no tengo demasiadas esperanzas, de verdad. Estoy decepcionada.

"Yo voy a recurrir ese tercer grado de Silva Sande"

¿Y qué le parece que el grapo Silva Sande haya salido en tercer grado de la prisión, tras haber colaborado con la Guardia Civil en la búsqueda aunque no se haya conseguido encontrar a su marido?

Pues que me parece mal por la pena que estamos pasando toda la familia y por los días tan angustiosos y tan horribles que le hicieron pasar a Publio. No me parece que hayan pagado con esto y 'me voy de rositas a vivir mi vida'. Yo voy a recurrir ese tercer grado de Silva Sande.

¿Cree que se debería facilitar un careo entre los grapos Silva Sande y Teijelo para localizar el lugar de la fosa ya que fueron juntos?

Yo pienso que todo lo que se podía hacer, deberían seguirlo. Pero no puedo entrar ya en estas cosas ni en cómo funciona la investigación o los careos que decida el juez. No me puedo meter. Ellos dicen que no, se cierran en no decir más y se acabó. Lo sé. Yo no puedo decir si sería posible, si valdría para algo. No me puedo pronunciar.

"No se puede terminar, no podemos salir del luto. Estamos en un luto continuo"

Usted lleva tres décadas sufriendo en la democracia sin poder recuperar los restos de su marido, ¿cree que es una situación similar a la de los familiares que perdieron a los suyos en la Guerra Civil?

Exacto, sí. Estamos en primera línea. Es mi marido, es el padre de mis hijas, que todas están vivas y dedicándose a sus cosas. Yo no sé lo que puede pasar después de un montón de años con los nietos o con los primos o con los demás. Supongo que si ellos solicitan los restos es porque también lo necesitan para acabar su historia. Dejarlo ya terminado todo. No se puede terminar, no podemos salir del luto. Estamos en un luto continuo.

Pilar Muro sigue siendo una mujer fuerte a sus 88 años, ¿qué le gustaría añadir?

Agradezco a HERALDO DE ARAGÓN porque siempre os habéis portado de la misma manera, desde el primer momento. Cuando se estaban diciendo cosas terribles de Publio, vosotros continuasteis con la verdad porque lo conocíais. Es algo que a mí tampoco se me olvida. Aquí doy las gracias a Zaragoza y a todos los ciudadanos que los que lo conocieron o han oído hablar de él ya saben cuál es la verdad. Ahora, no se está haciendo todo lo posible por encontrarlo.