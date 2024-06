Los directores de instituto de Zaragoza denuncian un "recorte" de horas de profesorado de entre un 5 y un 10%

La Asociación de directores y directoras de instituto de Zaragoza (Adizar) ha denunciado este martes la “insostenible situación" que se está produciendo en los centros de secundaria debido a las formas en las que se están llevando a cabo las adjudicaciones de horas de atención al alumnado. Aunque esta asignación no ha llegado todavía a la totalidad de centros, critican que la dotación se ha reducido una media de entre un 5 y un 10%.

Tras arreciar en las últimas semanas las críticas y movilizaciones de sindicatos y familias por los “recortes” de docentes sobre todo en infantil y primaria, los directores de instituto también se suman a ellas tras una asamblea extraordinaria celebrada este pasado lunes. Además, muestran su malestar por que se les solicite firmar la notificación del cupo de profesorado, algo que ya ha ocurrido en la provincia de Zaragoza. Mientras, en la de Teruel también han recibido la dotación horaria pero no les hacen firmar aún el cupo, y en Huesca todavía no tienen esta asignación. Adizar ha acordado no suscribir de momento los cupos a la espera de una respuesta de Educación.

Adizar ha convocado a los equipos directivos a acudir este próximo miércoles a la Consejería de Educación para registrar la solicitud de cumplimiento de la actual normativa para que la dotación de horas a los centros incluya las congeladas, sea así ya la definitiva y no tengan que esperar a septiembre. Estas horas congeladas son las de desdoble que corresponden de acuerdo con la normativa, y que, según las polémicas instrucciones de cupo, no se han autorizado a la espera de su aprobación por parte de la Dirección General de Personal.

En una carta abierta a la comunidad educativa, el colectivo de directores de instituto asegura que esta merma repercute “negativamente” en la organización, ya que estas horas se utilizan para reducir las ratios, atender al alumnado más vulnerable, encargarse de los programas contra el acoso escolar y el suicidio, organizar proyectos como las movilidades Erasmus e implementar propuestas innovadoras que van más allá de la mera transmisión de conocimientos en el aula.

Los equipos directivos de secundaria cuentan con el mes de junio para organizar el curso. Por ello, en esta misiva advierten de que si finalmente se decide dotar de las horas necesarias en septiembre, una vez que los docentes ya se han incorporado al centro, tal y como se recoge en las instrucciones recibidas, será “imposible” comenzar con normalidad el nuevo curso el 9 de septiembre. Los horarios, en el mejor de los casos, "serán provisionales", aseguran.

La asociación también contesta a las declaraciones de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, sobre que la anterior administración educativa “sobredimensionó” las plantillas de algunos centros “sin criterio técnico”. Contra estas apreciaciones, asegura que los centros de secundaria, bachillerato y FP no están “sobredotados” y que los “ajustes” que se han planteado aumentarán la precariedad.

"Menos discurso y más recursos"

Las movilizaciones sindicales continúan. CSIF, mayoritario en el sector público educativo en la comunidad aragonesa, se ha concentrado este martes ante las direcciones provinciales de las tres capitales de provincia bajo el lema 'Menos discurso y más recursos'. Exigen al Departamento que modifique las instrucciones de cupo "no negociadas" que se están aplicando y que suponen "un ataque al sistema educativo" que "merma las plantillas necesarias".

El sindicato considera que aplicar estas instrucciones acarrea incumplir otros programas ya implementados, como el de bilingüismo, y conllevan la desaparición de la figura del maestro de refuerzo y apoyo en Primaria y el "recorte" de horas para desdobles en Secundaria. En el manifiesto de la jornada aluden también al déficit de infraestructuras y de recursos personales (como auxiliares administrativos o técnicos de educación que llegan con el curso muy avanzado), y reclaman un plan de adecuación climática.

Por su parte, Comisiones Obreras y CGT han solicitado a los claustros de los centros educativos, que esta semana celebran el último del curso, que aprueben un escrito de rechazo al "recorte" de profesorado. Estas centrales subrayan la importancia de cuantificar las horas perdidas en cada colegio o instituto al recordar que desde la Administración "se está dando el mensaje de que son ajustes, no recortes, y que incluso se está aumentando el cupo".

El escrito de rechazo puede ser enviado directamente a la Consejería de Educación o a los propios sindicatos CGT y CC. OO., que se encargarán de entregar todos los recibidos de manera conjunta.