El vicecónsul británico escribió un libro de Zaragoza como clave de espionaje internacional, pero se perdió

El vicecónsul británico Antonio Valverde Gil (Alboloduy, Almería, 1899-Zaragoza 1977) escribió un libro sobre Zaragoza como clave de espionaje internacional en la Segunda Guerra Mundial que se titulada ‘Un muerto que resucita’. Llegó a cedérselo al expresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga (Granada, 1929-Madrid, 2014), cuando era rector de la Universidad de Barcelona, pero este manuscrito se perdió (había pedido diez millones de las antiguas pesetas -unos 60.000 euros- por su publicación a un editor) y nunca se publicó.

Este jurista con quien mantenía relación el vicecónsul se trasladó ese año a Madrid al ser diputado en las Cortes constituyentes, fue nombrado por Adolfo Suárez como ministro de Trabajo (1977-78) y luego lo enviaron como embajador representante de España ante la OIT (Organización Internacional de Trabajo) en Ginebra 1978-1981.

El traslado de Jiménez de Parga desde su despacho en Barcelona a su trabajo a Madrid hizo que el documento del vicecónsul “se perdiera” o “no los han encontrado”, como confesó una secretaria al profesor zaragozano Javier Esteban, del colegio de Rosa Molas. Manuel Jiménez de Parga obtuvo la plaza de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Madrid, y fue consejero de Estado y magistrado del Tribunal Constitucional, donde acabó de presidente (2001-2004).

El vicecónsul británico de Zaragoza, Antonio Valverde Gil, estuvo desde 1941 a 1948 en el puesto, donde salvó a cientos de presos de países aliados que huían por los Pirineos. Heraldo

Una entrevista con el vicecónsul

En una entrevista publicada por la revista 'Andalán' el 15 de enero de 1977, Antonio Valverde destacó que “el clima” que se vivía en Zaragoza en los años 1940 “era de un terror tremendo” porque “la población acababa de salir de la guerra durísima (1936-1939) y por la ciudad campaban las pistolas y las bandas de fascista que sembraban el terror por todas partes”. Pocos meses después, en septiembre de 1977, falleció en la capital aragonesa y fue enterrado en el cementerio de Torrero junto a su mujer, la zaragozana Pilar Alcalde Pérez, quien murió en 1964.

En la citada entrevista, Valverde agregó que “la proximidad de los alemanes en la frontera francesa (la estación de Canfranc) hizo que Zaragoza fuese un punto clave del espionaje internacional”. A pesar de la supuesta “neutralidad bélica” de España en la II Guerra Mundial (1940-1945), “hubo un auténtico intercambio de información y prisioneros entre la Gestapo y la policía española”.

De hecho, señala que o bien eran llevados a las cárceles de Jaca, Huesca y Zaragoza, o bien al campo de concentración de San Juan de Mozarrifar. También recuerda que el almirante Canaris, jefe del espionaje alemán y brazo derecho de Hitler (antes de caer en desgracia) estuvo varias veces en Zaragoza y las tropas alemanas acantonados en la frontera hispano-francesa "desfilaron en su honor" por el paseo de la Independencia.

Francisco Franco, junto a Carmen Polo, en una cena de Carnaval en Zaragoza en 1928. Archivo Heraldo de Aragón

Bajo el título “El hombre que sabía demasiado”, la entrevista que firmó el periodista José Ramón Marcuello, el vicecónsul desveló que los dictadores Franco y Perón firmaron un protocolo hispano-argentino por el que los argentinos entregaban toneladas de trigo y de carne congelada para España, que permitió el Gobierno británico.

“Perón habría nacionalizado bienes ingleses (especialmente de ferrocarriles y de instalaciones frigoríficas) por un valor aproximado de 400 millones de Libras esterlinas”, confesó Antonio Valverde Gil, quien desveló una reunión ‘top secret’ entre el presidente argentino y el embajador británico en Argentina, Balfour.

“Lo que hizo Perón fue poner la banderita argentina y los ingleses las libras que, hasta la llegada de los norteamericanos a España (1953 a las Bases de Madrid y Zaragoza), apuntalaron definitivamente a Franco. Todo esto lo descubrí y denuncié yo. Y de ahí el interés tanto de España como de Inglaterra de quitarme de en medio", confesó. Fue cesado el 3 de diciembre de 1948 en una nota en la que se informó de que la decisión fue del ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo.

Fachada del Gran Hotel de Zaragoza NH

Episodios en el Gran Hotel y en el Hotel San Blas

En la red de evasión de huidos de Europa que cruzaban los Pirineos y que podían estar en las cárceles de Jaca, Huesca y Zaragoza, el vicecónsul, que fue “el único diplomático de los aliados que se quedó en España tras las salida de todos los embajadores al final de la guerra española”, desvela en sus cartas que el maître del Gran Hotel en los años 40 era un simpatizante aliado y llegó a organizar una especie de club social que se reunía en el salón principal.

De esta manera, podía enterarse de todos los asuntos que trataban. En ese lugar se celebró la salida de una prisión aragonesa del príncipe Poniatowski, un polaco que residía en Francia y era de la Resistencia, y le pidió al maître prestado uno de sus smokings para celebrar una gran gala en los salones y acudir a esa fiesta donde se celebraba un centenario.

La esposa del presidente francés Brigitte Macron, la reina Camilla de Gran Bretaña, el rey Carlos III de Gran Bretaña y el presidente de Francia Emmanuel Macron, en el acto del 80º aniversario del desembarco aliado del Día D de la Segunda Guerra Mundial en Normandía LUDOVIC MARIN

Otro episodio muy duro fue en el Hotel San Blas (actual Hotel París), en el barrio de San Pablo, donde se refugiaron cuatro aviadores norteamericanos que cruzaron la frontera “a duras penas”. En este hotel solían hospedarse los aliados en su paso por Zaragoza en esos años de la II Guerra Mundial.

“El dueño (del hotel) me llamó con urgencia porque había unos falangistas que se presentaron vestidos de camisa azul y boina roja, pistola en mano dispuestos a atacarlos”, incidió el vicecónsul. “Cuando llegué ya había pasado la trifulca sin mayores consecuencias. En cambio, el que sí pagó el pato fue el dueño del hotel al que detuvieron por avisarme a mí de lo ocurrido. Al pobre hombre lo debieron de tratar tan mal, que no quiere volverme a saludar cada vez que me ve, seguro que por miedo a las represalias de los falangistas”, destaca Antonio Valverde Gil en una de sus cartas a su amigo Oriol Zubirats incluidas en el libro “Paso Doble, salvados del Holocausto vía España”, de Patricia Martínez de Vicente.

Lugar de visita por la plaza de Santa Engracia y la calle de Costa de Zaragoza José Miguel Marco

Visita histórica del colegio Rosa Molas

El profesor de Filosofía Javier Esteban, que ha investigado sobre el pasado del vicecónsul británico y conoce a su familia que reside en Canadá, suele llevar a los alumnos de bachiller del colegio Rosa Molas y de Salesianos a la zona céntrica de Zaragoza, desde la plaza de Aragón hasta la calle Costa 2 (donde estuvo el consulado británico) y Costa 7, donde estuvo el consulado alemán. Se dio la circunstancia de que, al perder la Guerra Mundial, los enseres fueron recogidos por el cónsul británico de Zaragoza.

En esta ruta histórica, el profesor Esteban lleva a los estudiantes al Gran Hotel y a zonas del Casco Viejo, donde les explica los episodios que vivió el vicecónsul Antonio Valverde Gil bajo el proyecto calificado como “Luchar contra el totalitarismo”.