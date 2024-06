Morón (Vox) afirma que los socialistas son "hispanófobos" y defiende un modelo de financiación autonómica multilateral

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha manifestado este lunes que "la realidad del Partido Socialista es que son hispanófobos", en respuesta a la acusación de la portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Mayte Pérez, que ha calificado a su formación de "catalanófobos". Ha aclarado que su formación defiende un modelo de financiación autonómica multilateral.

"En primer lugar, nos ha acusado de catalonófobos", ha señalado Morón, que ha añadido que 2este insulto obedece al intento de disimular la realidad del Partido Socialista, que son hispanófobos, porque justifican una financiación singular que atenta contra la igualdad de todos los españoles y avanza hacia un federalismo asimétrico, que por otro lado, es el modelo territorial que siempre ha defendido el Partido Socialista y que va a consolidar unas brechas difícilmente salvables entre las diferentes regiones españolas".

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón también se ha referido a la condonación de la deuda catalana, por valor de 15.000 millones de euros. "Nosotros consideramos que es una medida muy injusta porque premia la falta de rigor y de transparencia en el control de las cuentas públicas", ha apuntado.

"Una deuda que asumirá el Estado y que además ha servido de justificación de algunos grupos de izquierdas para incluir una posible condonación de la deuda de otras comunidades autónomas, como si con esta medida se pudiera justificar esta condonación", ha expuesto Morón.

"Evidentemente no estamos de acuerdo, porque la deuda no es igual la contraída por todas las comunidades autónomas y no se puede hacer como si fuera un aprobado general, una tabla rasa, y aquí hay que premiar a aquellos que han sabido hacer las cosas bien y exigir responsabilidades a los que no lo han sabido hacer", ha defendido el portavoz parlamentario de Vox.

Financiación multilateral

Asimismo, Santiago Morón ha respondido a la pregunta lanzada por el PSOE acerca de cómo plantea Vox la financiación autonómica. "Desde luego, no la planteamos como la plantea el Partido Socialista, cediendo, claudicando a los intereses de los partidos secesionistas, como fue la última reforma de la financiación autonómica en el año 2009, pactada por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana".

"Nosotros siempre hemos defendido que la financiación ha de ser multilateral. No creemos en ese mercadeo al que se someten las comunidades autónomas con el Gobierno, intentando, según el peso político de cada territorio, obtener más o menos financiación", ha recalcado, por considerarlo "muy injusto para las comunidades que tienen menor peso político, como es el caso de Aragón y que acaba siempre perjudicándonos".

"Nuestro modelo de financiación es mucho mejor para los aragoneses que el que defiende el PSOE, que es el de un federalismo asimétrico, que al final acabará aumentando cada vez más la brecha existente entre todas las comunidades autónomas", ha concluido Morón.