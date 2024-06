La FP atrae cada vez a más aragoneses: "Dejé la carrera de Química por un grado superior, es muy práctico y divertido"

El próximo viernes, 28 de junio, se abre el periodo para solicitar plaza en los ciclos formativos de grado básico, medio y superior que se ofertan de cara al curso 2024-2025 en los distintos centros públicos de Aragón. En los últimos años la percepción de la gente acerca de este tipo de estudios ha ido cambiando y se han convertido en una alternativa a la enseñanza universitaria elegida por cada vez más jóvenes aragoneses.

Solo el próximo curso se van a ofertar cerca de 33.300 plazas, 1.700 más que el año anterior, y la gran mayoría de los alumnos que optan por este tipo de formación destacan el elevado porcentaje de inserción laboral independientemente del sector. Unai Esteban es de Zaragoza, tiene 26 años y hace dos terminó el grado superior de ‘Animación 3D, Videojuegos y Entornos Interactivos’ en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces. “Cuando tuve que elegir qué estudiar, la opción principal fue hacer un grado universitario, ya que el grado superior estaba bastante denostado. Empecé la carrera de Ingeniería Informática, pero vi que no era lo que me gustaba y decidí aparcar los estudios para buscar un enfoque más práctico”, relata Unai.

Para él, este tipo de estudios son una “oportunidad para tener una primera toma de contacto con tu futura profesión, que muy difícilmente se da en otros”. Nada más terminar el grado le surgió la posibilidad de montar una empresa junto a una compañera, Oniric View, y ahora ha vuelto a las aulas que un día frecuentó como alumno, pero esta vez como profesor: “Suelo decirlo mucho en clase, hay veces en las que hay que lanzarse a la piscina y, si de verdad te gusta algo, pelear por ello. Creo que este tipo de estudios son mucho más visibles que nunca y son una oportunidad para muchos jóvenes que ahora sí está encima de la mesa”.

Adrián Gracia es uno de ellos. Tiene 19 años y, como Unai, también encontró en la formación profesional una salida al desencanto con los estudios universitarios: “Empecé estudiando Química en la Universidad, pero era todo muy teórico y no me convenció. A mitad de curso decidí salir y el verano pasado me apunté al grado superior de 'Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria' en Movera”. Para él, este primer curso ha sido “muy práctico y divertido” y no se arrepiente del importante paso que ha dado de cara a su futuro: “He hablado con alumnos de otros años y la verdad que todos están muy contentos. Nada más terminar hay muchas empresas dispuestas a contratarnos y creo que, cuando me toque el turno, la cosa seguirá igual”.

Irene Peiro, de 20 años, no tuvo dudas a la hora de decantarse por la formación profesional: “Hice el Bachillerato de ciencias y rápidamente supe que quería estudiar algo relacionado, pero con un gran peso práctico. Primero hice el grado medio de 'Laboratorio Clínico y Biomédico' en la Academia Marco y me gustó tanto que el curso pasado me apunté al de 'Análisis y Control de Calidad' en el Corona de Aragón”. Para ella, este tipo de estudios son “muy atractivos por la gran cantidad de salidas profesionales” con las que cuentan y celebra haber tomado esta decisión en su día: “Hay muchísima industria química en Zaragoza y salimos muy bien preparados”.

Nunca es tarde para animarse

Ignacio Buey es un claro ejemplo de que nunca es tarde para reinventarse. A sus 41 años, este militar zaragozano quiso “salir de la rutina y buscar nuevos retos”. “Para mí todos los días eran lunes y buscaba algo que me llenase de verdad”, explica. Hace unos años estudió el grado superior de ‘Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear’, logrando encontrar trabajo nada más terminarlo, pero la pandemia hizo que la empresa tuviera que despedirle a él y a varios compañeros. Lejos de tirar la toalla, decidió volver a intentarlo apuntándose a un nuevo grado superior de ‘Administración de Sistemas Informáticos en Red’ en el Tiempos Modernos, gracias al cual espera poder volver a colocarse pronto: “La mayoría de las personas terminan y ya empiezan a trabajar. Mi consejo para los más jóvenes es que se lancen a hacer lo que les gusta. Por muchas cosas que se suelan decir de estos grados, lo cierto es que te preparan específicamente para tu futura profesión”.

Hace dos años, Daniel Gimeno pensó “ahora o nunca”. A sus 28 años, y después de haberse formado en estudios relacionados con el deporte, decidió darle forma a su “pasión por la naturaleza” y estudiar un grado superior de ‘Gestión Forestal y del Medio Natural’. “Sabía que, si no lo hacía entonces, no lo estudiaría nunca. El primer año fue teórico, con asignaturas como maquinaria forestal, botánica o gestión de montes y este segundo ha sido también muy entretenido y con mucho contenido práctico desde el mes de marzo hasta junio”, asegura. En su caso, las prácticas terminaron el 11 de junio y el 12 “ya estaba contratado”. “Trabajo en una empresa controlando el impacto de las líneas eléctricas sobre la fauna local. Ha sido todo muy rápido, hace apenas dos años no tenía ningún conocimiento sobre el medio ambiente y ahora he hecho de él mi forma de vida. Es increíble”, concluye.

Daniel Gimeno, estudiante del grado superior de ‘Gestión Forestal y del Medio Natural’. H.A.

Una semana de mucho papeleo en los centros educativos aragoneses

Una vez cerrado el periodo de matriculación de alumnos de los propios centros (25 de junio) se publicará la oferta inicial de vacantes (27 de junio). Durante los próximos días los centros aragoneses recibirán miles de solicitudes de ingreso de alumnos para estudiar distintos grados de Formación Profesional. Una semana crucial para muchos jóvenes aragoneses que aspiran a acceder a unos estudios para los que, en ocasiones, también existe una nota de corte alta.