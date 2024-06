Oposiciones de Enfermería en Aragón: "No tengo muchas posibilidades, me tomo el examen como un entrenamiento"

Más de 2.500 aspirantes han participado este domingo en las tres capitales de provincia en la oposición de estabilización para conseguir una de las 108 plazas ofertadas. Representan el 70,32% de las 3.612 personas que estaban inscritas.

El examen ha comenzado a las 10.00 en las distintas ubicaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, y desde las 9.30 los opositores han ido accediendo a las aulas. Antes de las 9.00 han comenzado a llegar los candidatos al Campus río Ebro, en Zaragoza, donde ha tenido lugar la prueba en varios edificios. En Huesca se ha desarrollado en la Escuela Politécnica Superior y en Teruel, en la Universidad Politécnica.

Por provincias, en Zaragoza estaban admitidos 2.798 enfermeros y han acudido 1.977 (70,64%); en Huesca, de los 497 convocados se han presentado 346 (69,61%); y en Teruel han participado 217 de los 317 que podían concurrir al proceso (69,61%).

En total, las plazas ofertadas a la oposición de este domingo son 108. De ellas, 98 son para turno libre, seis se reservan para personas con discapacidad, una para personas transexuales, dos para víctimas de violencia de género y una para víctimas de terrorismo. Tal y como explica Ana Asín, secretaria provincial en Zaragoza del sindicato de Enfermería Satse, el proceso se convocó en diciembre de 2022 y corresponde a las convocatorias de estabilización derivadas de la Ley 20/2021. Estas convocatorias contenían dos procesos, concurso y concurso-oposición. El proceso de concurso tenía 136 plazas (124 libres, siete para personas con discapacidad, una para personas transexuales, tres para víctimas de violencia de género y una para víctimas de terrorismo). El proceso de concurso ya ha finalizado.

En la puerta del edificio Betancourt, uno de los espacios que ha albergado las pruebas en el campus Río Ebro, los aspirantes, en su mayoría enfermeras, reconocían no estar nerviosos, en general, antes de enfrentarse a este examen.

Tres de ellas, Marta Bolea, María Júdez y Blanca Belloc, de Zaragoza, explicaban minutos antes de entrar al examen, que es la segunda vez que se presentan a unas oposiciones. "Esta -reconocían- es para gente que tiene muchos puntos y muchos años trabajados, y nosotras empezamos a trabajar en 2019". Y además, decían, "hay pocas plazas". "Para la anterior (2022) estudiamos y la aprobamos, y tenemos 25 puntos para la bolsa, pero para este proceso no tenemos muchas posibilidades", señalan. "Nos presentamos para probar, para ver cómo es el examen. Aunque sacáramos muy buena nota, por los puntos que tenemos no optaríamos ni siquiera a las plazas", coinciden.

De la misma opinión se mostraban algunas aspirantes que apuraban los minutos para acceder al aula asignada, a partir de las 9.30. En uno de los grupos que esperaba frente a la puerta se encontraba una enfermera que había cubierto un turno de noche en el Hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) y había acudido al examen sin dormir. "Pero con mucho ánimo", señalaba sin perder la sonrisa. Ella y sus compañeras explicaban que estudiaron para la anterior oposición, y a esta optan con pocas esperanzas de sacar plaza. "Todas estamos ya trabajando", decían: "Hay pocas plazas y la mayoría de la gente no se la ha preparado bien, porque sabe que no va a tener muchas posibilidades". Aun así, ellas destacaban que acudían a la prueba por "intentarlo", porque "es tipo test y hay que probar suerte". "Y también por coger experiencia en hacer exámenes", indicaron.

La misma opinión han trasladado Lorena Herrando, Blanca Gay y Natalia Hernández, quienes han explicado que también están ya trabajando. "Igual es la oposición que voy más relajada porque no la he preparado mucho, como son poquitas plazas no tengo muchas esperanzas", comentaban. "Hay incertidumbre. No tenemos muchas posibilidades, difícil lo vemos", reconocían: "Mi intención, si puedo, es aprobar la oposición y sacarme los 25 puntos pero tampoco la he preparado bien". "Con este número de plazas ofertadas y con los puntos que tenemos creemos que no tenemos posibilidades", decían: "Lo vemos más como un entrenamiento, para ver cómo es el examen, cómo te administras el tiempo, para ver si llegas o no. Es más como preparación para otra que por pensar que esta sea la definitiva".

Hasta el exterior del campus Río Ebro se han desplazado también este domingo por la mañana representantes sindicales de Satse, CSIF, CC. OO. y UGT para ofrecer a los opositores información de la prueba así como el modelo de impugnaciones contra las preguntas formuladas y las instrucciones para realizar este trámite.