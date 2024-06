Ferias de empleo en Zaragoza: el vínculo para casar oferta y demanda

Encajar oferta y demanda de empleo parece misión imposible. Aún faltando todo tipo de perfiles en las empresas aragonesas, como constata CEOE Aragón, el desajuste se acentúa cada vez más. El director general de la patronal aragonesa, Jesús Arnau, ve imprescindible «entrar al detalle de qué parados están realmente en búsqueda activa de empleo» y «afinar más cual es la demanda real de las empresas por sectores», para ya con un diagnóstico claro poder «atraer a la gente joven a esos puestos». En Irlanda existe el ‘transition year’ de los 14 a los 16 años, que «podríamos copiar para orientar a los jóvenes y que puedan elegir bien».

Al desajuste del mercado laboral y el alto índice ce paro juvenil se suman en Aragón los problemas de despoblación, apunta Arnau, «una formación muy teórica y muy poco ligada al mundo empresarial; y la falta de relevo en oficios industriales o sectores como el transporte y la construcción, vistos durante años como trabajos duros».

La «falta de relevo generacional en dichos sectores, considerados menos atractivos por los jóvenes, la tradicional reticencia a la movilidad geográfica interna, la fuga de talento cualificado hacia otras economías en las que es más fácil hacer carrera» son algunas de las causas que explican este desequilibrio, según el informe Adecco ‘Perfiles más demandados en 2024’.

«El 44,8% de los empresarios y directivos consultados entiende que faltan perfiles acordes a los puestos que necesitan cubrir y otro 35% que falta formación adecuada», dice el informe. Y añade que hay en Aragón «una alta demanda de operarios industriales y agrarios, verificadores de calidad, planificadores logísticos, asesores inmobiliarios y de perfiles técnicos para la construcción», entre otros.

La directora de Adecco en Aragón, Herminia Lombarte, recomienda una mayor colaboración público-privada y sensibilizar a la sociedad del valor de estudios como la Formación Profesional con tasas de empleabilidad altas. Y a las empresas, les aconseja ofrecer «una propuesta de valor para el empleado que incluya tanto la retribución -salarial como emocional- la conciliación, modelos híbridos de trabajo cuando sea posible, posibilidades de desarrollo de carrera, reconocimiento... etc.»

The Hub Kings Corner en el Centro comercial el Caracol. Feria de Empleo y Emprendimiento Guillermo Mestre

Para María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón, el «desajuste en el mercado laboral es una debilidad que lastra la economía aragonesa y sobre todo a las pymes, que o no encuentran relevo o no pueden acceder a proyectos por falta de personal».

Incide además en que «fuera de las capitales de provincia el problema se multiplica por diez». Lejos de atajarlo, afirma, «seguimos haciendo lo mismo», cuando habría que abordarlo «desde una perspectiva transversal al ser un problema de todos los sectores».

«No hay políticas activas de empleo», critica Lorente, y pone el ejemplo de la hostelería donde faltan desde camareros a cocineros. «No se solucionará mientras no se ofrezca la posibilidad de que el trabajador pueda acudir a zonas turísticas en las que el alquiler no les cueste el 80% del salario para lo que habría que diseñar un paquete de medidas que incentive que se cubran esos puestos», afirma. También en formación, «hay que aunar esfuerzos: no puede ir cada uno por su lado» y elaborar un mapa real de necesidades laborales y volcar ahí los esfuerzos desde lo público y lo privado, añade.

Desde UGT y CC. OO. desconfían de que haya tantas vacantes sin cubrir en Aragón como afirma la patronal aragonesa. Reconocen que el problema es mayor en las zonas rurales, pero insisten en que si se pagase mejor y las condiciones no solo en retribución sino en jornada y horarios fuesen mejores este desequilibrio entre cifra de parados y puestos que no se cubren se corregiría, al menos en parte, ya que entienden que existe un paro estructural que difícilmente podrá erradicarse.

Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo en UGT, piensa que habría que hacer un análisis más profundo de las categorías profesionales que hace falta cubrir. «No puede ser que mirando los datos del Inaem haya 1.575 desempleados cuya última ocupación haya sido conductor de camión y desde la patronal digan que les faltan un millar de chóferes o que en el Inaem aparezcan 4.400 parados cuyo último trabajo haya sido la hostelería y que las empresas del sector digan que no encuentran gente para trabajar». Tal vez, añade, «habría que pedirles un esfuerzo a las empresas, que sean más abiertas en los requisitos que exigen y que ofrezcan jornadas no tan largas y retribuciones no tan bajas».

De la misma manera, Carmelo Asensio, secretario de Empleo y Formación de CC. OO. achaca a «las bajas condiciones salariales la falta de profesionales sobre todo cualificados, es decir ingenieros o perfiles más tecnológicos que prefieren buscar trabajo en capitales más grandes para tener mejores condiciones». Y respecto a que falta de mano de obra en sectores como el transporte, la construcción o la industria agroalimentaria, asegura que es cuestionable: «Son trabajos duros con exigencia física importante y sueldos bajísimos lo que lleva a que quienes puedan los eviten y que las empresas tengan que buscar mano de obra inmigrante».

Mucha formación para elegir

Por la «formación continua y la posibilidad de elegir» apuesta Ignacio Pamplona, director de Lacor Formación, protagonista junto a Kings Corner de la VIII Feria de Empleo y Emprendimiento organizada el pasado miércoles y jueves por Cámara de Zaragoza. «Cuando hay más oferta de empleo que demanda, al final elige el demandante y solo con que el puesto de trabajo lo tenga en la puerta de casa y no en un polígono industrial, va a elegir el primero. Es lo lógico. Y si además puede optar entre mancharse las manos o estar frente a un ordenador, seguramente tome la segunda opción y así no tenga que estar al albur de los turnos en la industria».

Al final, destaca Pamplona, «no todo el mundo vale para todo, pero lo bueno es que frente a la formación convencional de las carreras universitarias, hay más donde elegir: ahora los jóvenes pueden hacerse un certificado de profesionalidad y en tres meses estar trabajando y si no les gusta, lo verán en seis meses sin hipotecarse cuatro o cinco años en unos estudios para los que luego igual no encuentran salida».

«Las industrias nos piden constantemente a chavales que acaban grados y se colocan rápido», asegura José Ramón Fernández, profesor de Mecánica y Electricidad en Lacor Formación. «Lo que pasa es que muchos jóvenes no quieren mancharse las manos. Prefieren un trabajo cómodo en lugar de ser mecánico en una fábrica o electricista de mantenimiento».

«El primer requisito para trabajar es tener ganas. Y que les guste el sector. Y si no quieren trabajar con las manos, no es lo suyo. La edad da igual», afirma Cristina Muñoz, secretaria general de Atarvez, que ve peligrar el futuro de muchos talleres mecánicos en los pueblos por falta de relevo.

The Hub Kings Corner en el Centro comercial el Caracol. Feria de Empleo y Emprendimiento. Ana Muñoz, de Cámara de Zaragoza, y Leticia Vitallé, de Kings Corner. Guillermo Mestre

Al frente de uno de los stands de la VIII Feria de Empleo organizada por la institución cameral, Cristina Muñoz opina que «hoy muchos jóvenes están en un mundo virtual, enganchados al móvil, y que el trabajo en el taller es algo muy diferentes». Con 36 ofertas de 18 talleres bajo el brazo, considera que las ferias son el mejor vínculo para casar oferta y demanda en el mercado laboral. «Hay que dar más información. La realidad del taller no está acabada porque venga el coche eléctrico. Habrá que renovarse y adaptarse», advierte, convencida de que hay que dar más formación sobre todo en los colegios. «La FP dual que viene ahora va a ser un bombazo y tienen que aprovecharla».

«Los últimos 25 años se ha echado de menos la FP para que los jóvenes se formasen en los oficios. El que no iba a la Universidad parece que no valía. Ahora con la FP dual y los grados están tratando de subsanar ese déficit», pero ya se va tarde, opina José María Forniés, director general del grupo Gedesel, que reconoce que se las ven y se las desean para encontrar desde peones sin formación hasta técnicos e ingenieros. Falta de todo, confiesa, convencido de que la mano de obra vendrá de fuera.

«Lo importante es darte a conocer y que conozcan lo que les puedes ofrecer», indicó Marta Ibarbuen, directora de RR. HH. en Serma, con un stand en la Feria de Empleo. «Queremos que le resulte atractiva nuestra profesión», añade. «Necesitamos 12 personas, entre comerciales e instaladores», declara José Ignacio Sanz Navazo, de la empresa Digi, también con stand en esta Feria.

«Está siendo un éxito», corrobora Leticia Vitallé, directora estratégica de The Hub Kings Corner, que define esta feria de empleo organizada por Cámara como «una combinación perfecta para jóvenes y empresas».

Favorecer la empleabilidad de los jóvenes es lo que se busca. «Esta feria encaja perfectamente con el Programa integral de cualificación y empleo (PICE) y lo que hacemos es facilitar orientación a los jóvenes, de entre 16 y 29 años, y darles formación precisamente en eso que nosotros llamamos nichos de empleo», explica Ana Muñoz, jefa del servicio de Empleabilidad y Personas de Cámara. «La necesidad de las empresas en este momento es alta», concluye.

"Cada vez las empresas exigen más"

Feria de Empleo de Cámara de Zaragoza. Las estudiantes Leticia Collado y Elena Durán. Toni Galan

José Miguel Rodríguez, con un grado en ADE y máster en Finanzas, acudió a la VIII Feria de Empleo y Emprendimiento de Cámara de Zaragoza buscando un empleo en ventas o en logística. «He pasado por los estands de todas las empresas. Y lo que veo es que cada vez exigen más del candidato cuando deberían dar más oportunidad a los jóvenes».

María Alfau, participante en la feria pero no como demandante de empleo sino informadora en el stand del clúster Campag, de maquinaria agrícola, explicó que el sector «tienen 40 vacantes en soldadura, robótica y que habían venido muchos jóvenes interesados». En su caso, confesaba haber estudiado publicidad y lleva dos meses con Campag en prácticas. «En CESTE me dijeron que había una entrevista, me presenté, me cogieron y estoy muy contenta».

Feria de Empleo de Cámara de Zaragoza. Toni Galan

Con ganas de encontrar su primera oportunidad, acudió también a esta feria Leticia Collado, tras estudiar Ingeniería industrial y de sistemas. «Busco prácticas en áreas como la logística y la cadena de suministro. Acabo de terminar un MBA y quisiera encontrar una oportunidad en Zaragoza».

Su amiga, Elena Durán, estudiante de ADE está buscando también un hueco en empresas de logística o marketing. «Es complicado encontrar una primera oportunidad laboral. He acudido a alguna otra feria, hice prácticas en mi país, República Dominicana, pero aquí el proceso es distinto y no lo conozco bien», decía.

Mohamed El Zherai, natural de Líbano, que lleva seis meses en Zaragoza, busca empleo en hostelería. «Está un poco difícil. Me gustaría trabajar de cocinero», pero de momento, no ha tenido suerte, apuntaba.