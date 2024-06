El cierzo no frena la magia de San Juan en Zaragoza: "Ha habido dudas, pero es una tradición"

Hasta última hora se prolongó la duda de si la tradición de la noche más corta del año se podría mantener en Zaragoza. Las fuertes rachas de viento, que alcanzaron los 68 kilómetros por hora según la estación del Aeropuerto, mantuvieron en vilo a los vecinos de varios barrios de la ciudad, que ansiaban quemar los malos augurios y también sus mayores anhelos con la esperanza de que se cumplieran. Con esa ilusión escribió Luisa Alonso su deseo en un papel. "No se puede decir porque, de lo contrario, no se cumple", recordó antes de tirarlo a la hoguera de Las Fuentes, en el que era el primer año que participaba.

También Silvia Gan se afanó en escribir los suyos. "Siempre he pedido deseos en las hogueras, aunque dicen que lo que hay que quemar es lo malo, y he tenido la suerte de que se me han cumplido", aseguró. El último fue precisamente su hijo, que justo tiene ahora tres meses. "Hay que pedir para uno, pero también para los demás para que así se cumplan", especificó frente a la fogata que ya ardía casi al mismo ritmo que la música en la explanada cercana al parque Torre Ramona, donde los bailes, las risas y la alegría se mezclaban para despedir el día más largo.

Debido al viento, algunas hogueras se han suspendido, otras se han retrasado en espera de que aminorar, y otras se han realizado, aunque sea con una pequeña representación

"Hemos traído panceta, morcilla, longaniza, papada...", detalló Iván Ordovás, quien acudió con un grupo de amigos. El destino –o más bien el cierzo– marcó este domingo sus pasos, puesto que su idea inicial era pasar la noche en Parque Venecia. "Pero al hacer tanto viento, desde la comisión de fiestas anunciaron que se cancelaba, así que nos hemos venido aquí. Siempre intentamos pasar este día junto", apuntó.

No fueron los únicos que acudieron pertrechados con una gran cena. Algunos incluso lo hicieron con mesas y sillas para que la celebración fuera lo más cómoda posible. Y mientras tanto, el fuego centró prácticamente todo el interés, después de una tarde de charangas y cabezudos. "Ha habido dudas, pero es una tradición. Solemos venir todos los años a ver el ambiente y así apuramos el día más largo del año", especificó Yolanda Losilla. También prendieron las hogueras de otros puntos de la ciudad como La Jota o la zona de Universidad, que lograron esquivar al cierzo y mantener esta costumbre. Otros, como Delicias, finalmente optaron por no arriesgarse y no encenderla.

La fiesta de las Fallas



En la provincia de Huesca la ceremonia más ancestral se vive con las Fallas, una fiesta de celebración del solsticio de verano que ha cogido todavía más auge desde su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2015. La figura ampara las celebraciones que se hacen en los municipios de Montanuy, Laspaúles, Bonansa, Sahún y San Juan de Plan, junto a otras de Andorra, Francia y Cataluña.

Bonansa ya las celebró el sábado y en la noche de San Juan lo hicieron el resto, aunque algunas localidades del municipio de Montanuy, como Castanesa, Noales y Aneto lo han dejado para los dos fines de semana siguientes.

En estas fiestas, los habitantes de los diferentes pueblos del Pirineo portan sus antorchas hasta la montaña para encenderlas en hogueras y luego hacer el descenso. Previamente fabrican artesanalmente sus teas de entre 2 y 2,5 metros. Cada localidad tiene sus particularidades: en Sahún, por ejemplo, es característico que los porteadores las volteen por encima de sus cabezas creando unos fantasmagóricos dibujos.

"Desde la declaración de Patrimonio de la Humanidad viene más gente", afirmó la alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza. Además, este año la afluencia de público se vio favorecida por el puente festivo en Cataluña, donde hoy es no laborable. En Huesca capital, el agua de la fuente de Cillas es la protagonista. Los asistentes beben de ella e incluso recogen agua siguiendo las creencias de su poder curativo. En Teruel no se programaron hogueras, pero se celebró esta noche con música, poesía y la lectura de un conjuro en los Alfares de los Hermanos Gorriz de Teruel, dando rienda suelta a la magia de San Juan.