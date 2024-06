Oposiciones de docentes en Aragón: "Me he tomado una tila y una valeriana, pero sigo como una moto"

Muchos nervios, abrazos, deseos de suerte y hasta el último vistazo segundos antes de comenzar la prueba. La tónica se repite una semana más en las oposiciones docentes de Aragón, que el pasado sábado vivieron una primera parte del proceso al examinarse 1.442 para 57 vacantes. No obstante, este sábado es la mayoritaria, con 613 plazas en juego para 8.383 aspirantes. "Llevo encima una valeriana y una tila, pero sigo como una moto. No me ha relajado nada", ha asegurado Iván Chueca a las puertas del instituto Miguel Catalán de Zaragoza.

Este maestro se examinaba, por segunda vez, de Inglés. Y lo hacía tras sufrir alguna "pesadilla" esta noche, pero con "bien de azúcar para tener el cerebro activo". "Adquirí los temas y luego en base a los apuntes que me han pasado otros compañeros. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos", ha sostenido minutos antes de entrar a la prueba que podría marcar su futuro profesional.

En la jornada de este sábado, confluyen dos procesos selectivos. Por un lado están las plazas de reposición de maestros -un total de 530 vacantes de ocho especialidades- y de secundaria -29 plazas de dos especialidades de difícil cobertura-, que se regirán por el procedimiento habitual de concurso-oposición. Todos ellos deberán tener al menos un cinco en cada una de las dos partes. Después, les valorarán los méritos obtenidos a lo largo de toda su carrera, tanto los años de trabajo como los títulos o cursos recibidos.

Por otro lado, se continúa con el de estabilización iniciado el año pasado. Este sábado se presentan a 54 vacantes de siete especialidades, que se suman a las 57 -correspondientes a otras ocho especialidades- de las que se examinaron ya la semana pasada en Teruel. Se rigen por lo que se conoce como ‘oposición blanda’, es decir, no es necesario aprobar la primera parte de la prueba para pasar a la siguiente.

"Tenemos el mandato de Europa de reducir la tasa de interinidad, no solamente con plazas de reposición, que es el Estado quien establece el tanto por ciento, sino sobre todo con procesos de estabilización", ha recordado el secretario general técnico, Manuel Magdaleno, antes del inicio de la prueba. Y, aunque no ha podido concretar cómo quedará la tasa de interinidad que hasta ahora rondaba el 40%, ha señalado que las 690 plazas que se han convocado para este año forman parte de "una de las ofertas más altas". Para los ejercicios de este sábado, se han creado 11 tribunales de secundaria y 93 de maestros.