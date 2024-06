Maider Martín: “Salir era un triunfo tras el accidente hace un mes, pero lograr el mejor tiempo es un premio”

La salida de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos y de su hermana pequeña, la Treparriscos es muy esperada por los más de 11.000 ciclistas participantes. Pero es en la llegada cuando se viven momentos más emocionantes. Maider Martín, de San Sebastián, ha sido la chica más rápida de la Treparriscos, con un tiempo de 02:52:23. Este año quería hacer un buen tiempo, mejor que en las dos veces anteriores que la había realizado. Pero hace justo un mes, no se podía imaginar que hoy sería la primera clasificada de la prueba de 85 kilómetros.

El 22 de mayo la atropelló un coche mientras iba en bici. Por eso, entonces, su objetivo cambió. “Salir hoy era un triunfo, pero lograr el mejor tiempo es un premio increíble”, ha asegurado al cruzar la meta. Por ello se ha mostrado muy ilusionada. Además ha explicado que el tiempo “ha acompañado, porque no ha hecho ni frío ni calor, y el ambiente es maravilloso”. No esperaba acabar la primera de la Treparriscos, más aún después del accidente. Igualmente ha asegurado que la Quebrantahuesos la tienen en mente, pero “son palabras mayores, aunque algún año llegará”.

La Quebrantahuesos y Treparriscos son dos pruebas deportivas que recogen miles de historias, algunas de superación, como la de Maider. Pero todos tienen algo que contar.

En tercer lugar de la Treparriscos quedaba Claudia Aso, natural de Huesca, que la hacía por primera vez. Vive en Madrid y “monto poco en bici, pero me gusta mucho”. Por ello, le “tenía ganas” a esta prueba. La Quebrantahuesos “es más ambiciosa” pero no la descarta. Y la quinta Vanesa Benavent, de valencia, que también se estrenaba. Desde el 2018 acompañaba a su marido, que era el que la hacía y recordaba que entonces “estaba embarazada, a punto de dar a luz”. Hasta ahora siempre han acudido, ella como acompañante, “pero este año me he animado y me ha encantado”. Su marido iba a hacer la Quebrantahuesos, pero para acompañarla ha cambiado a última hora y ha hecho la corta. Contaba que conocen mucho la zona, que les encanta visitarla y que al año que viene se animará con la de 200 kilómetros.