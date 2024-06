Juan Sáez, arquitecto urbanista: "El pequeño promotor ha desaparecido, ya no existe"

Juan Sáez (Oviedo, 1973) es socio fundador del despacho Arastur, que cumple este mes de junio 20 años. Ha participado en desarrollos urbanísticos tan relevantes como Arcosur y otros sectores en Oviedo y Logroño. En su trayectoria, especializado en asuntos de urbanismo y gestión de activos, no olvida sus inicios. "No queremos desatender las pequeñas cosas, tratamos de igual a los que nos encargan una pequeña reforma o un gran proyecto", explica. Cree que el pequeño promotor "ha desaparecido" y solo quedan grandes promotores para hacer frente a la crisis de vivienda.

¿Por qué el nombre Arastur?

El nombre surge de que somos dos socios, uno de Aragón y yo de Asturias. Fusionamos las dos palabras y se nos ocurrió Arastur.

¿Qué aprendizaje se lleva de estos 20 años?

En el sector inmobiliario, tras pasar la crisis tan importante que hemos sufrido, es muy importante intentar tener esa sensación de servicio en el despacho. Eso es lo que nos ha garantizado que podamos seguir trabajando. Que cualquier cliente, el que nos encarga la reforma de su casa o un pequeño proyecto muy pequeñito al que nos encarga hacer 500 viviendas, hay que cuidarles lo mismo. Esa es una cosa que yo no quiero que pierda el despacho, que ahora que hay mucho trabajo, que nos van muy bien las cosas, pero que sigamos atendiendo las pequeñas cosas. Aquel cliente que viene con un pequeño problema, al que nosotros podemos darle poca importancia, a él seguro que le quita el sueño todas las noches.

¿Por qué esta expansión al sur de España?

Ir a Málaga ha sido un crecimiento para dar servicio a los clientes. No es algo que hayamos pensado nosotros. Empezamos aquí, a los años apareció la oficina de Oviedo, luego las de Bilbao y Burgos y, recientemente, hemos empezado una colaboración con un despacho (Urbea) en el sur. Estamos con ellos buscando oficinas para trasladarnos a un lugar donde se pueda trabajar. La idea es establecer trabajadores allí permanentemente. En Urbea tienen un perfil muy comercial, nosotros un perfil muy técnico, por lo que puede ser una colaboración muy buena.

Han participado en ámbitos urbanísticos de relevancia como Arcosur. ¿Qué supondrá este barrio en un futuro?

Arcosur es una de las grandes potencialidades que tiene la ciudad. Tener una bolsa de suelo casi urbanizada y otras zonas con una tramitación urbanística pequeña para ser urbanizada, permite que Zaragoza mantenga unos precios de vivienda asequible. Nosotros trabajamos en todas las comunidades colindantes y Zaragoza es la ciudad con la vivienda de obra nueva más barata. No hay ningún estudio, pero estoy convencido de que es por la existencia de Arcosur, que es la que retiene los precios hacia abajo. Eso, en parte, es lo que hace que estos fondos de inversión, grandes instalaciones logísticas, proyectos industriales, vengan porque tienen unos salarios que quizá en otras ciudades su trabajador no se puede permitir comprar una vivienda. En todos los foros en los que hablamos, cuando contamos que aquí tenemos vivienda de obra nueva a 190.000 euros, no se lo cree nadie. Tú sabes que en Arcosur vas a poder comprar suelo hoy, mañana y pasado a un precio que te vas a permitir hacer promociones en esos importes. No hay nadie que tenga esa capacidad. Los desarrollos urbanísticos que son pequeños cuesta mucho desarrollarlos, y entonces el suelo vale mucho. Tener una bolsa de suelo tan importante en Zaragoza hace que el suelo esté retenido en cuanto a su precio.

¿Usted es más de rehabilitación o de construcciones nuevas?

Hemos rehabilitado en el Casco, hicimos hace poco ocho viviendas en Tenerías, y la realidad es que todo lo que sea restauración es atractivo, románticamente, pero la vivienda que tú reformas es cara. Si lo que estamos buscando es vivienda asequible, solo se va a conseguir a través de obra nueva. Rehabilitar vivienda como el estándar de calidad que ahora se exige es muy caro. Otra cosa es que una persona rehabilite su vivienda con su propio estándar. Pero si hay que hacer una rehabilitación para cumplir el código técnico y para un estándar de eficiencia energética, es carísimo. Es mucho más caro hacer una vivienda en el Casco que una vivienda en Arcosur. Nunca se podrá hacer la vivienda asequible en el centro. Además, de todo lo que ello conlleva, como catas arqueológicas, que complica el proceso un montón y lo ralentiza, encareciéndolo finalmente. Cualquier obra en el centro puede llegar a molestar a los vecinos, a los comercios...

El estudio tiene delegaciones en otras grandes ciudades españolas. ¿Qué tiene Zaragoza de especial?

Hay una diferencia abismal de dinamismo entre Zaragoza y otras ciudades. La cantidad de gente que hay por la calle, paseando, comprando... No tiene nada que ver en otras ciudades como Oviedo o León. Ahora que estamos trabajando en Málaga, es cierto que está a tope, pero Zaragoza no está tan lejos. Igual no tenemos ese ‘glamour’, no tenemos costa, pero tenemos otras cosas.

Además, esta ciudad tiene la posibilidad de estar trabajando en prácticamente todas las grandes ciudades de España, que eso es muy difícil y la posición de la ciudad es muy importante para desarrollar una actividad de trabajo.

¿Por qué hay escasez de vivienda?

Por un lado, la dificultad de obtener suelo finalista, que en Zaragoza no es tan importante, pero en otras zonas de España sí.

¿Cómo se solventa?

Haciendo muchísimo más fácil la tramitación administrativa. No tiene sentido que cualquier trámite te lleve tres, cuatro, cinco, o diez años. Luego está el coste de construcción. Las prestaciones que tienen las viviendas ahora, cuando yo empecé, no se ponían ni en las de altísimo lujo. La calidad es muchísimo mejor que las que hacíamos hace 15 años. Esto tiene un coste. Esto implicará que el comprador tenga mayor poder adquisitivo, y los salarios no han crecido lo suficiente para llegar a esa vivienda nueva. Es un problema.

¿Cuánto cuesta sacar una promoción adelante?

Sacar un proyecto inmobiliario en cuatro años es un éxito. Desde que tú empiezas a buscar el suelo, hasta que haces los primeros bocetos, hasta que decides comprarlo, entras en la fase de precomercialización y lo ejecutas, que viene a tardar unos 24 meses, es muy difícil hacer algo. Conlleva mucho tiempo y para cualquier empresario que quiera ponerse a invertir y le digas que hasta dentro de cuatro años, el hombre te dirá: ¿Y no hay algo que podamos hacer más rapidito? Cada vez se ven menos promotores. Muchas de las promotoras son ya promotoras-constructoras. El promotor mediano o pequeño ha desaparecido.

Esto choca con la idea construir más viviendas al año.

En la última campaña electoral se hablaba de miles de viviendas como quien va a comprar leche al supermercado. Para generar una bolsa de miles de viviendas, te pones a trabajar hoy, y quizá para antes del 2030, lo tendremos, pero no se resuelve de un día para otro. La gente lo quiere resolver ya. Hemos acumulado un déficit de generación de vivienda muy alto, desde hace años. Ahora, intentas hacer en España 150.000 o 200.000 casas y no seríamos capaces. La industria ya no da de sí, hay falta de mano de obra. Al menos, ese déficit no es en toda España, hay ciudades que no necesitan vivienda.

La labor de gestión y asesoramiento pasa habitualmente desapercibida. ¿Cómo se trabaja?

Para gestionar activos de otros, tienes que hacer es pensar que son tuyos. Y si tú te equivocas intentando hacer lo tuyo, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Lo has hecho con tu buena voluntad. Como empresa que gestiona propiedades de otros, tratamos de intentar entender qué necesidades tienen.