Un campamento muy especial para fomentar la autonomía, la independencia y la amistad

Convivir con amigos y hacerlo rodeados de naturaleza, en un entorno especial como es Isín, en el corazón del prePirineo aragonés, es algo que todo el mundo desearía hacer al menos una vez en la vida. Y esta sensación de libertad, de compañerismo y de diversión la van a poder sentir, a partir del 24 de junio y durante cinco días, 15 jóvenes, de entre 11 y 18 años, pertenecientes a la asociación Up&Down que, por primera vez, van a participar en un campamento de verano para ellos, sin padres ni familiares, solo con el apoyo de un grupo de monitores de Área Activa.

Una experiencia muy especial que es la culminación de un proyecto de tiempo libre que llevan unos meses desarrollando desde la entidad con el fin de que estos chicos y chicas, que se conocen desde pequeños y comparten muchas actividades deportivas y educativas, afiancen su relaciones y disfruten de su mutua compañía en propuestas de tiempo libre, que es lo que más demandan ahora que se hacen mayores.

"La idea surgió porque algún niño había estado en Scout y otros grupos de tiempo libre y querían hacerlo juntos. Ahora las propuestas son guiadas pero, en un futuro próximo, podrán elegir ellos mismos sus planes. Ha sido un proceso que no nos ha resultado fácil porque apenas hay empresas que organicen campamentos para jóvenes con Síndrome de Down, pero lo hemos conseguido y durante cinco días van a disfrutar de esta experiencia", indica Raquel Urroz, impulsora del proyecto.

Su hija, Adriana Pérez, de 14 años, es una de las participantes de este campamento y ya cuenta las horas para poder montar a caballo, disfrutar de las actividades acuáticas, de los juegos de velada, los talleres y de las conversaciones que surgen entre compañeros antes de quedarse dormidos.

"Recomiendo a todos los chicos y chicas con Síndrome de Down que vengan con nosotros y disfruten de la experiencia, porque estoy segura de que nos lo vamos a pasar muy bien. Yo voy con mucha ilusión y solo pido a mis compañeros que nos portemos bien, que seamos obedientes y que hagamos caso de lo que nos digan los monitores. Seguro que va a ser una experiencia muy bonita, porque estoy con mis amigos", indica emocionada.

Salida a Santa Elena el pasado mes de mayo. Fotos: Up&Down Up&Down

A Adriana no le da "miedo" estar sin sus padres, todo lo contrario. En este campamento va a demostrar lo autónoma, independiente y responsable que puede ser una adolescente como ella, con sus singularidades. Una joven que asegura que "no tengo ninguna discapacidad. Yo puedo hacer todo lo que me proponga", y que al oírla hablar dan ganas de llevársela a casa y escuchar sus reflexiones sobre la vida, la igualdad, la integración real y la importancia de conocer a gente como ella y sus amigos para "que los papás de bebés como nosotros no se asusten. Sería bueno que nos conocieran y vieran qué hacemos, para que se den cuenta de que no pasa nada y tenemos muchos sueños".

Autonomía y madurez

A su lado, su amigo y compañero Félix Misol, de 13 años, asegura que se lo van a pasar muy bien porque "somos todos una piña", y espera ansioso la que va a ser la primera aventura solo de su vida. Y todo ello sin dejar de recordar las cosas que se va a llevar en la maleta, y entre las que le gustaría poder meter un móvil y un perro, aunque esto último resulta un poco complicado.

"Entre los objetivos que perseguimos con esta actividad destaca la importancia de trabajar la autonomía y la madurez. Los chicos van a tener que estar pendientes de todo, de no perder la ropa, recoger las habitaciones o llegar puntuales a las actividades, entre otras cosas», matiza Félix Misol, presidente de Up&Down.

Padres e hijos están convencidos de que este campamento va a ser un éxito que se repetirá en ediciones sucesivas. Y si hay que poner un pero sería lo costoso que resulta organizar actividades como esta. Por ello, desde Up&Down organizan todos los años su calendario para recaudar dinero. Y con esto, y el apoyo de particulares y entidades públicas y privadas, pueden hacer realidad el sueño de verano de 15 jóvenes con muchas ilusiones y ganas de compartir.