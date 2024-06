Último día de clase en Aragón: "Me he emocionado al dejar atrás la primaria"

La emoción, la alegría y los nervios eran palpables desde primera hora de la mañana en el colegio Domingo Miral de Zaragoza. Y no era para menos, este viernes alrededor de 200.000 alumnos de toda la Comunidad decían adiós a las clases y, en algunos casos, incluso cerraban una etapa llena de juegos, ilusión y grandes recuerdos. "Me he emocionado. Casi he llorado al dejar atrás la primaria", ha reconocido Eli Cañada, minutos después de ponerse el 'birrete' en su graduación antes de dar el salto a secundaria.

En solo unos meses comenzará una nueva etapa en el instituto Miguel Servet y, aunque tiene muchas ganas, también significa que dejará de ver a algunos compañeros que se irán a otros centros. Sus familias, que han podido disfrutar de este gran día, también tenían las emociones a flor de piel. "Estoy muy orgullosa. Ha sido un año duro, pero hoy había mucha ilusión y también pena por la despedida", ha relatado su madre, Teresa Martínez.

Muchos de estos sentimientos eran compartidos por otros progenitores como Julio Manuel García, padre de Aroa, quien, visiblemente emocionado, ha recordado cómo han visto crecer a todo el grupo: "La mayoría llevan juntos desde 1º de infantil. Ha sido una etapa muy bonita". Además, ha destacado cómo el tutor "se ha volcado" con ellos. Margarita Campo, abuela de Samuel, ha señalado la "emoción" de esta jornada. En su caso, llegaron desde Colombia a Zaragoza justo a finales del curso pasado. "Al principio fue un poco complejo el acople, pero ha sido muy satisfactorio. Le ha ido súper bien el curso", ha destacado.

Lucía Ana Oliveros también se incorporó hace poco al colegio. "Llegué con el curso ya empezado, pero me he divertido mucho y he aprendido muchas cosas. Los profesores me explicaban todo lo que no entendía", ha subrayado, al tiempo que se ha mostrado "emocionada" por terminar esta etapa y con algo de "miedo" ante el inicio de la secundaria en un nuevo centro. La "incertidumbre" es compartida por casi todos, tanto alumnos como familias. "Aunque digan que no, es una despedida. Unos se van al Miguel Servet, otros al Blecua... y son centros más grandes, mientras que este es chiquitito -solo una vía, excepto en 6º de primaria que ha habido un desdoble-", ha señalado García.

El director del centro, Jorge Moliner, ha reconocido que siempre dan "pena" estas despedidas. "Por suerte, la mayoría son del barrio y luego suelen venir a saludar. Y eso nos alegra", ha incidido, al tiempo que ha destacado que el balance del curso ha sido "positivo": "Ha habido altibajos, pero los objetivos que nos marcamos al principio, se han cumplido". Cuando todavía se producen los últimos coletazos del actual curso, ya comienzan los preparativos del siguiente. "Lo planteamos con ilusión y emoción", ha señalado. Y también con algunas novedades, como la puesta en marcha de un aula sensorial.

Un almuerzo saludable

Mientras los alumnos de 6º de primaria reían y disfrutaban de la que era su última jornada, los de infantil exprimían los minutos jugando con sus compañeros. "Primero hemos estado con los coches y ahora he hecho una gallina con fruta", ha detallado el pequeño Ángel, del aula de dos años, mientras ponía unas frambuesas a modo de ojos. Por su parte, Pedro, ya de los últimos cursos de infantil, había creado un león con barba, que además estaba "enamorado". "He puesto mandarina para hacerle la melena y las uvas son la barba. Los ojos son frambuesas y la nariz, otra uva", ha detallado, mientras ha celebrado que pasará el verano en Castiello de Jaca.

Otros han hecho una palmera con plátanos y mandarina, mientras que algunos se han dedicado a hacer caras humanas. "He utilizado las uvas de pelo y la cara la he hecho con piña", ha explicado Julia. Una vez culminada la parte artística -algunos incluso antes de comenzarla- no han dudado en devorar la fruta y disfrutar de un almuerzo más que saludable. Los juegos de agua, bailes y otras actividades han completado una jornada muy especial, en la que la ilusión por comenzar el verano se entremezclaba con cierta melancolía por no volverse a ver hasta dentro de tres meses.