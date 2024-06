Problemas para cubrir guardias médicas en Ejea: "La situación actual es grave, pero en septiembre será insostenible"

"La zona básica de salud de Ejea de los Caballeros afronta a corto plazo, tan pronto como septiembre, un escenario muy preocupante de falta de médicos". Así comienza el escrito que han suscrito los facultativos del equipo de atención primaria de este centro de salud zaragozano de difícil cobertura, donde los problemas por el déficit de profesionales no son nuevos.

En primavera de 2023 se llegaron a cerrar varios consultorios locales, al no tener suficiente personal para garantizar la asistencia. Los trabajadores se llegaron a concentrar para reclamar más facultativos para hacer frente a los cupos de mañana, pueblos, residencias y atención continuada. La situación mejoró con la llegada, en mayo del año pasado, de seis nuevos médicos de Familia que se incorporaron al centro a una semana de completar su periodo de residencia en el Sector Zaragoza III.

Aragón Teruel Existe preguntará este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, las medidas que se van a adoptar para cubrir las plazas vacantes del PAC de Ejea y mantener a los actuales profesionales que trabajan en la atención continuada. Recuerda esta formación que dos de los seis nuevos médicos que reforzaron la plantilla hace un año, "dos han decidido renunciar a su plaza, otros dos es probable que también la abandonen en el mes de septiembre y a esto hay que sumarle las tres plazas que han quedado desiertas en el concurso de traslados que será efectivo en septiembre".

Ante la escasez de médicos de atención continuada (MAC), los facultativos del equipo de atención primaria cubren guardias desde hace dos años. Esta primera quincena de junio faltan tres MAC que cubrían guardias de 17 y 24 horas. "Esto ha generado unos huecos en las guardias de fin de semana que no estamos capacitados para cubrir quienes ya realizamos nuestras consultas de mañana de lunes a viernes y hemos iniciado una rueda de fines de semana", explican desde el equipo médico: "En septiembre de 2024, dentro de unos 100 días, hay un escenario posible en el que quedarán solo cinco médicos que harán guardias. Si el de junio es un escenario preocupante de saturación, el de septiembre es sencillamente demencial e insostenible a todas luces".

Uno de los facultativos del centro, Jesús Caballero, indica que "cuando no hay médicos la atención continuada no queda garantizada" lo que a su vez conlleva una "sobrecarga física y emocional" en el resto del equipo. La propuesta de la Dirección de Atención Primaria del Sector Zaragoza III, dice, "es que la atención continuada se cubre con el personal disponible". "Cuando faltan seis médicos, el resto del equipo tiene que hacer un esfuerzo; y cuando falten nueve, también. No se ofrecen más soluciones", asegura. Caballero, como portavoz del resto del equipo, afirma con contundencia: "Todo tiene un límite, y el equipo está en ese límite. No podemos hacer nada más. Los consultorios no se han cerrado, pero la situación va a ser dramática. Estamos cansados, devastados por la situación y con la sensación de que no hay salida".

"El equipo ya ha dado de sí más de lo que podía"

La carta suscrita por el equipo médico de atención primaria de Ejea defiende la "atención primaria como el elemento que, con gran diferencia, más eleva los indicadores de salud poblacional": "Nuestras consultas de mañana, nuestro seguimiento cotidiano, nuestra atención al crónico complejo, nuestras escuelas de diabetes, de HTA (hipertensión arterial). La atención continuada, desde luego, no cumple esa función".

Consideran los profesionales que, "puesto que la atención continuada es irrenunciable, la actual situación de la falta de facultativos en el equipo de atención primaria tiene como consecuencia la debilitación de una prestación digna de la atención primaria, de la Medicina Familiar, desde luego y Comunitaria, imposible directamente". "La situación es grave y este equipo ya ha dado de sí más de lo que podía".

"No hay otra solución que completar el equipo de atención primaria con médicos, de forma que las necesidades de la salud de la población de la zona básica de salud estén cubiertas, garantizando la protección de un equipo que se enfrenta nuevamente a una situación límite y sobre cuyas espaldas no puede caer otra vez la de cubrir los que permanecen todos los huecos generados. Una burla de solución que no es sino un parche que nada soluciona y que va minando nuestra salud mental y física así como nuestra confianza en la dirección estratégica", coinciden.

Por su parte, tal y como refleja la pregunta que defenderá en el pleno Joaquín Moreno, diputado del grupo parlamentario Aragón Teruel Existe, "la falta de personal supone un sobreesfuerzo para los profesionales sanitarios, un grave obstáculo que repercute en la calidad del servicio y es un desincentivo para que futuros profesionales sanitarios decidan trasladarse o aceptar ofertas laborales en este centro". Explica, además, que "la problemática de Ejea no es algo nuevo en Aragón, sino que todo el medio rural sufre con más intensidad la falta de personal sanitario. Además, para agravar la situación se prevé en verano una ausencia de médicos de atención continuada, lo que obligará a los médicos titulares a aumentar sus servicios para garantizar esta atención sanitaria". Hay que recordar que en Aragón hay 140 plazas vacantes de médico de familia, 80 en atención continuada (la que cubre la atención fuera del horario habitual del centro de salud).