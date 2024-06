Nolasco se disculpa por la difusión del audio grabado al ministro Bolaños y asegura que lo hicieron sin su permiso

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha aclarado este viernes que no ordenó la difusión del audio de su conversación con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y ha anunciado que tomará medidas en su equipo de prensa. Este incidente se produjo durante la reunión sectorial de Justicia en Zaragoza, en la que Nolasco grabó una breve conversación con Bolaños y la distribuyó a los medios de comunicación.

Nolasco ha explicado que llevaba un micrófono en la solapa durante la reunión, pero que no tenía la intención de difundir la grabación. "No di la orden para que se difundiera ese audio", ha afirmado, añadiendo que tomará "medidas internas" con su equipo de comunicación. Según Nolasco, la conversación no era privada, sino pública, y fue escuchada por los medios presentes en el evento. Sin embargo, ha reconocido que la distribución del audio pudo haber sido un error y ha pedido disculpas por ello.

El origen de la polémica se remonta a la sectorial de Justicia celebrada ayer en Zaragoza. Nolasco, con un micrófono en la solapa, entregó al ministro un informe del Consejo Consultivo de Aragón que avala el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. La conversación, que incluyó intercambios sobre la amnistía, fue grabada y distribuida posteriormente por el equipo de prensa de Nolasco sin la autorización de Bolaños ni de su equipo.

El vicepresidente aragonés ha destacado que siempre lleva un micrófono durante sus intervenciones públicas para facilitar sus declaraciones posteriores. No obstante, ha insistido en que no dio la orden de difundir la grabación de la conversación con Bolaños y que tomará medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Este incidente ha generado tensión entre Nolasco y Bolaños, especialmente en el contexto de la oposición del Gobierno de Aragón a la ley de amnistía. Nolasco ha señalado que la ley supone un "atropello para los aragoneses y la igualdad de todos los españoles", y ha instado a Bolaños a leer detenidamente el informe del Consejo Consultivo de Aragón. A su vez, el ministro le dijo: "Te mandaré el informe de la comisión de Venecia sobre la amnistía que demuestra todos los argumentos jurídicos favorables a la ley"