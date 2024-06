Azcón dice que Nolasco se equivocó al grabar a Bolaños y la izquierda reclama la dimisión del vicepresidente

Estupefacción en las Cortes ante lo que hizo este jueves el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, que grabó y difundió un vídeo de una conversación mantenida con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. La acción del líder de Vox ha marcado la sesión de las Cortes de Aragón de este viernes, con la izquierda pidiendo la dimisión del número dos del Ejecutivo por su acción.

De nada han servido las excusas de Nolasco al ministro, sus ataques a la prensa por informar de lo ocurrido o el anuncio de que tomará medidas con su equipo, dado que él ha dicho que no sabía que se había difundido la conversación. La izquierda ha considerado este viernes que tiene que dimitir por una acción sin precedentes y que ha suscitado un gran malestar no solo en el Ministerio de Presidencia y Justicia, sino en el propio PP, su socio de Gobierno. El presidente, Jorge Azcón, ha admitido en la sesión de control del Parlamento que el vicepresidente se equivocó.

Ha abierto el fuego la portavoz del PSOE, Mayte Pérez. La diputada le ha preguntado a Azcón por lo ocurrido. “¿Cómo mejora la calidad democrática y el respeto a las instituciones grabando una conversación privada con un ministro de España en la sede del Gobierno de Aragón y difundirla sin consentimiento?”, ha protestado Pérez.

La líder de la oposición ha responsabilizado a Azcón de lo ocurrido. “Usted pone los límites. Cuando usted insulta al Gobierno de España y a las instituciones que lo conforman y sus diputados hacen lo mismo, Vox tiene que subir de decibelios. Usted tiene la responsabilidad de parar esto; o cesa a su vicepresidente o su vicepresidente si tiene algo de sentido común o responsabilidad debería dejar su puesto de manera inmediata”, ha afirmado.

Dario Villagrasa ha hablado de “vergonzosa decisión”: “Ha cruzado todos los límites del respeto y de la buena educación. No está a la altura de la institución de la cual es vicepresidente. No está a la altura de ejercer el cargo y le pedimos su dimisión como vicepresidente del Gobierno. Y si no dimite, lo que tiene que hacer Azcón es cesarlo. Compórtese como un adulto”, ha criticado.

La crítica la ha hecho en el marco de una pregunta por la situación sanitaria, hecho que Azcón ha aprovechado para criticarle. “Poco le preocupa la sanidad cuando aprovecha la pregunta para hablar de cuestiones distintas”, ha dicho Azcón. Pero no ha podido evitar evidenciar la gravedad de los hechos protagonizados por su número dos. “Cuando alguien se equivoca lo que tiene que hacer es pedir disculpas, que es lo que acaba de hacer el vicepresidente”, ha afirmado.

José Luis Soro, de CHA, le ha dicho a Azcón “el señor Nolasco, ese que graba conversaciones privadas en plan Villarejo como a Barbara Rey, degrada su gobierno y le degrada a usted”. “Claro que pide disculpas, porque es absolutamente indecente lo que hizo. No basta con eso, tendría que cesarlo inmediatamente”, ha afirmado Soro.

En declaraciones a este diario, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha dicho que “es improcedente la actuación de Nolasco, tanto por la grabación sin autorización como por su difusión posterior, ambas sin autorización”. A su juicio, Nolasco debe dimitir, pero no ya solo por esta cuestión en concreto, “sino por la sucesión de despropósitos de este tipo totalmente calculados”.

Para Podemos, “o el presidente Azcón cesa a Azcón o es cómplice”. Álvaro Sanz le ha afeado a Azcon que permita “las indignidades de su socio” al que le debería decir que “dimitir no es un verbo ruso”.