La oposición carga contra los "recortes" docentes en Aragón y la consejera hace bandera de la subida salarial

Los augurios de "recortes" entre el profesorado para le próximo curso han marcado el balance del actual que la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha hecho en el pleno de las Cortes, a petición del PSOE. La oposición, en bloque, ha cargado contra la reducción trasladada por los equipos directivos y que ha provocado movilizaciones en muchos centros educativos y también en las principales ciudades de Aragón. La consejera ha evitado la confrontación directa y ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con la mayoría sindical por el que los docentes de Aragón dejarán de ser "los peor pagados" del país.

"Sus gestión es manifiestamente mejorable. Su gestión ha hecho que haya familias defendiendo un inicio de curso digno", ha resaltado el socialista Ignacio Urquizu, quien ha asegurado que el proyecto del Gobierno PP-Vox es "claramente conservador". Y lo ha llegado a comparar con el de la Comunidad Valenciana, donde "de una tacada se fueron 5.000 profesores" a la calle. Asimismo, ha recordado que durante la crisis económica, la presidenta popular Luisa Fernanda Rudi ya aplicó una política de recortes, pero "ahora no vivimos esa situación porque la economía crece".

"Le pedimos que rectifique. Y si no lo hace, le anticipo que la harán rectificar, como ha ocurrido en Caneto", ha reclamado. No han sido los únicos. Desde CHA, Isabel Lasboras también ha puesto el foco en las manifestaciones de los últimos días: "Algo está pasando porque no tienen contento a nadie". Y lo mismo ha hecho su homólogo de Teruel Existe, Tomás Guitarte. "Si hay gente preocupada, no piense que alguien está caldeando el ambiente", le ha recomendado, para seguidamente resaltar que todos los años los equipos directivos muestran sus dudas en este proceso, pero esto no "salta" a las ampas y la sociedad, como sí que ha ocurrido estas semanas. "Hay muchos menos profesores para el año que viene y eso no es un ajuste, es un recorte", ha subrayado.

Álvaro Sanz (IU) también ha denunciado que se está "recortando" en profesorado y ha estimado que el próximo curso habrá 500 docentes menos. "Cuándo haya que decidir entre horas lectivas u horas de apoyo o complementarias, cuáles va a primar", le ha preguntado; mientras que Andoni Corrales (Podemos) le ha recordado todo lo que "dice la calle". "El balance del curso es muy positivo para la educación privada, pero muy negativo para la pública", ha aseverado. No lo ve así el socio de Gobierno del PP. El diputado de Vox, Fermín Civiac, ha destacado que algunos centros tenían cupos "sobredimensionados".

Un 11% más de presupuesto para Educación

La consejera apenas ha abordado la cuestión y ha centrado su defensa en un presupuesto que crece más de un 11% y en el incremento salarial que percibirán los docentes durante los próximos años. "Voy a bajar la interinidad, las horas lectivas y les vamos a subir el sueldo. No agite tanto", le ha reprochado a Urquizu. También ha hecho hincapié en el aumento que percibirán los equipos directivos y en un proceso de escolarización que, a pesar de las críticas recibidas durante meses por la puesta en marcha de la zona única, "ha salido brillante".

Asimismo, se ha referido a los retrasos en el pago del complemento de categoría A1 al profesorado técnico que se ha integrado en el cuerpo de secundaria, que le había recriminado el diputado del PSOE. "La ministra Pilar Alegría decidió que se debía pagar con efecto retroactivo. Ella hace la norma y las comunidades autónomas pagan la fiesta", ha criticado Pérez Forniés sin avanzar cuándo estos profesionales recibirán las partes pendientes desde hace un año.

La consejera ha resaltado la apuesta por el ámbito rural, con acuerdos con las diputaciones de Huesca y Teruel, donde también gobiernan los populares; y afeando que no se haya podido llegar a uno similar con la de Zaragoza -dirigida por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero-. Del mismo modo, ha sacado pecho por estabilizar a más de un centenar de auxiliares de educación especial, por las infraestructuras que estarán listas para el inicio del próximo curso -como nuevos aularios en Parque Venecia, Soledad Puértolas o Arcosur- y la ampliación económica para el transporte escolar, la principal preocupación de Alberto Izquierdo, diputado del PAR.

Todo ello, ha destacado Civiac, permite dar por "cumplido" uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad firmado entre PP-Vox. "Llevamos un año y se han hecho muchas cosas. En este tiempo no se pueden desactivar todas las bombas que dejaron", ha asegurado en referencia a la gestión del Ejecutivo liderado por el socialista Javier Lambán.