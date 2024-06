María José Arbués: “Yo recibo el premio, pero es un reconocimiento a la historia del Museo de Huesca”

“Ha sido increíble, emocionante, un sueño”. A María José Arbués le faltan los adjetivos para describir la jornada que vivió este miércoles en Madrid, donde recibió la Orden del Mérito Civil con motivo del décimo aniversario del reinado de Felipe VI. Restauradora del área de arqueología del Museo de Huesca, fue una de las 19 personas condecoradas -una por cada comunidad y ciudad autónoma-, por parte de la Casa Real, que ha querido reconocer la labor ciudadana, muchas veces anónima, en diferentes sectores profesionales y de la sociedad. Ya de vuelta a casa, la oscense hace balance un día que no olvidará “nunca”.

“No me lo esperaba”, comenta Arbués, que quiere hacer extensiva la Orden del Mérito Civil, una distinción de casi un siglo de antigüedad que concede el Rey para premiar las “virtudes cívicas” y los “servicios extraordinarios” de los ciudadanos elegidos. “Yo recibo el premio, pero siento que es un reconocimiento al Museo de Huesca, a su historia y a toda la gente que ha trabajado en él”, apunta.

Los actos comenzaron con el besamanos de la Familia Real, y continuaron con la entrega de las medallas a los 19 premiados. “Nos hemos hecho una foto de grupo con los Reyes, y entonces se han girado y hemos podido hablar con ellos”, explica la restauradora, que intercambió unas palabras con Doña Letizia. “Le he dicho que coincidimos una vez en San Juan de la Peña, pero no me recordaba porque entonces era pandemia y llevábamos mascarilla, ha estado muy amable y cercana”, relata.

A continuación se celebró el almuerzo oficial en el Palacio Real, al que asistieron representantes de los poderes del Estado, junto con los premiados y sus familiares. “El salón era espectacular y en la mesa nos han mezclado a todos para conocernos. Yo he ido acompañada de mi hijo Javi (21 años), que ha tenido suerte y ha estado cerca del Rey y del presidente Sánchez. ¡Han estado hablando de la Eurocopa!”, revela.

Arbués nació en Huesca en 1966, aunque buena parte de su biografía gira en torno al municipio de Boltaña, pueblo natal de su madre y lugar donde se conocieron sus padres. Además, en esta pequeña localidad oscense inauguró su tío la biblioteca. Fue una persona importante en su carrera, puesto que fue quien le “inyectó el gusanillo por la historia, la arqueología, la cultura...”, recuerda.

Estudió Bellas Artes en Barcelona, especializada en restauración y, ya en el mundo laboral, en arqueología. En los años 90 se incorporó al Museo de Huesca de la mano de Vicente Baldellou, ya fallecido pero aún en su recuerdo. “Le tengo en el corazón, hoy me he acordado mucho de él”, comenta Arbués.

Uno de los motivos del reconocimiento es la labor que desempeña esta restauradora en un territorio, la provincia de Huesca, aquejado como tantos otros de la falta de población y el envejecimiento. “Trabajamos con arqueología urbana, pero también de todo el Alto Aragón”, resume. Uno de los yacimientos más productivos es el de Pueyo de Marcuello, un asentamiento de la Edad de Hierro. Pero también se dedica a la “conservación preventiva” y al “día a día del Museo”, que “es un edificio antiguo y exige diversificar esfuerzos”.

En cualquier caso, reivindica a las administraciones públicas una mayor implicación con la cultura y la arqueología. “Hay mucho que hacer y faltan recursos, se lo he dicho a alguna de las autoridades con las que he coincidido”, confiesa.

Dice que no olvidará la experiencia y reitera que la Familia Real es “maravillosa”. Respecto a la medalla, asegura que la guardará como un tesoro, mientras que el diploma, posiblemente, acabará enmarcado en alguna de las paredes de su casa.