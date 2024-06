Javier Badesa: "Las matemáticas también requieren imaginación"

El único aragonés que ha ganado cuatro veces consecutivas la fase autonómica de las olimpiadas de Matemáticas. En marzo consiguió su segundo oro en la fase nacional. ¿Cómo lo vivió?Fue muy especial y lo viví con mucha ilusión y nerviosismo, porque siempre es un reto enfrentarse a estas pruebas. Pero esta vez era diferente y más especial todavía. Por un lado, la Olimpiada se hacía en Calatayud, por lo que jugaba en casa y era una oportunidad única. Por otro, era mi última participación, ya que al año que viene ya no podré hacerlo por la edad. ¿Cómo se llevan entre los participantes?Se genera un ambiente muy bueno. Compartes mucho tiempo con el resto de los participantes, acudes a muchas actividades diferentes e incluso se hace corto, porque nos lo pasamos muy bien. Coincidieron las olimpiadas de Matemáticas y la de Informática, y ganó otro oro. ¿No es mucho esfuerzo?Mientras estaba con los ejercicios, estaba concentrado. Sí que lo noté ya el domingo por la tarde, después de la segunda prueba de Informática. Por la tarde, algunos de los que participamos en las dos olimpiadas seguimos la entrega desde mi antiguo colegio, el Santa Ana, donde habíamos hecho la participación telemática. Nos lo pasamos muy bien. El lunes después del instituto, por la tarde, sí que estaba cansado.



¿Cómo le recibieron en el IES Leonardo de Chabacier?Me felicitaron los compañeros y los profesores. Es una alegría. Y en el homenaje que tuve en el Ayuntamiento, la verdad que también sentí mucha emoción. Y en abril ganó otro oro.Fue en la Olimpiada de Física, donde quedé cuarto y había 10 medallas de oro. Adrián Lingorred quedó segundo y también fue oro y Alberto Santolaria se llevó el bronce. Era una prueba con una parte práctica, con experimentos y medidas, y otra teórica. Pero fue muy bien.

Preparar competiciones así, ¿cuánto tiempo requiere?Es difícil de calcular, pero cerca de cinco horas a la semana le dedico. Este año no he podido más porque, al estar en segundo de Bachillerato, el tiempo lo tengo que dedicar a estudiar para las pruebas de acceso a la universidad. En junio, para las internacionales, tendré tiempo para prepararlas a fondo y poder darlo todo.

¿Desgasta?

Cuando algo te gusta, no te cansas, si no lo habría dejado hace mucho tiempo. Para mí el entrenamiento consiste en resolver problemas y me lo planteo como un reto. Se necesita una base teórica, como en geometría, o en los de informática, con los algoritmos. Pero también hay que recurrir a la imaginación y ser creativo. ¿Y qué siente cuando obtiene la solución?Es una sensación de mucha alegría, y te anima a seguir. Por poner un ejemplo, resolver un problema en la última media hora es como encestar un triple sobre la bocina. Es lo que me motiva. ¿Cuáles son las siguientes pruebas a las que se enfrentará?Iré a la WEOI (Olimpiada Informática de Europa Occidental) del 28 al 30 de junio en Londres y estoy muy animado. Aunque tengo que estudiar la teoría, porque la tengo oxidada. En julio, al ser el segundo mejor clasificado de la fase nacional, estaré en el equipo español en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Bath y en septiembre será la internacional de Informática en Alejandría, en Egipto.



¿Imaginaba que las matemáticas le iban a permitir viajar tanto?

Nunca había pensado que podría viajar a tantos sitios y conocer a tanta gente a través de las matemáticas. Es una forma de conocer mundo y vivir experiencias así. En 2022 estuve en Oslo. Lo bueno de las internacionales es que las pruebas se concentran en dos días y el resto puedes hacer turismo y ver muchas cosas. En Bath será la última de Matemáticas y voy a ir a disfrutar. ¿Qué quiere estudiar?La nota de la Evau ha sido buena y me da para Matemáticas, aunque mi idea es hacerla en doble grado con Ciencia de Datos o Física. Para eso estoy pendiente de los resultados de unas pruebas para hacerla en la Universidad Politécnica de Cataluña.

