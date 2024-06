El Gobierno recurrirá las “mal llamadas leyes de concordia” tras el anuncio de Aragón

“Estamos convencidos en recurrir las mal llamadas leyes de concordia, que no son sino leyes de olvido y relativismo moral”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado con estas palabras la intención del Gobierno de hacer frente a la ofensiva emprendida por los Ejecutivos autonómicos de PP-Vox que, como el de Aragón, están derogando y sustituyendo las normativas de memoria.

“Este Gobierno va a señalar y combatir con los medios que tenga a su alcance esas políticas de involución y a quienes la promueven”, ha advertido el ministro en una comparecencia en el Senado apenas unas horas después de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunciara que aprobará la próxima semana su plan de concordia.

“La palabra concordia está dando lugar a un término tergiversado y vaciado de contenido. Apelando a la concordia se esconde la intención de hacer tabla rasa, borrón y cuenta nueva”, ha reprochado Torres. “Reconocer que miles de españoles siguen sin ser reparados en su dignidad por haber sido represaliados, exiliados o muertos en la guerra por el mero hecho de haber defendido la legalidad institucional republicana no es sino señalar una realidad incontrovertible que pesa como un estigma en nuestra realidad nacional”, ha argumentado en su intervención en la comisión Constitucional de la Cámara Alta.

El ministro, en referencia a las leyes y planes de memoria de PP y Vox, ha censurado que “pretenden situarnos al margen del reconocimiento a las victimas” por lo que “si no se rectifican, el Gobierno va a actuar en defensa de la Constitución, de la dignidad de las personas y del respeto a las obligaciones internacionales que España ha suscrito”.

Torres ha dedicado unas palabra al Gobierno de Aragón, al que ha reprochado que no se haya sentado a negociar sobre la derogación de la ley de memoria en la comisión bilateral y evitar así el recurso en el Tribunal Constitucional. “Si Aragón no quiere ni siquiera dialogar, si no comparte un mínimo común constitucional sobre la dignidad de los ciudadanos, me pregunto, cuál es la senda que han emprendido y a qué destino les lleva”, ha planteado. “Me temo -ha concluido- que a la conculcación gratuita e incluso dolosa de los valores, ya no solo constitucionales, sino universales”.