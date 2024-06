La aragonesa que asistió a un concierto privado de Bruce Springsteen

Lucía Peralta (Lalueza, Huesca, 1971) está en plena etapa de evaluaciones de sus alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Monegros en Sariñena, donde es profesora de francés desde hace nueve años, y no se ha podido escapar como otros aragoneses para ver los tres conciertos de Bruce Springsteen en Madrid (12, 14 y 17 de junio, en el Cívitas Metropolitano) ni los dos siguientes esta semana (20 y 22 de junio) en el Estadi Olimpic Lluís Company, en Barcelona.

“Los últimos días de curso hay mucho jaleo por los pasillos del instituto”, explica por teléfono desde el trabajo en Sariñena. Da clases de francés ahora porque estuvo cuatro años entre Nueva York y Nueva Jersey cuando tenía 26, y manejaba muy bien el inglés.

En 1997 decidió irse a Estados Unidos trabajando en viviendas de estadounidenses para aprender inglés, allí se reunían con otros españoles que estaban como ella. Uno de ellos a finales de el siglo XX era cocinero para el equipo de Bruce Springsteen, nacido en Long Branch, Nueva Jersey, 1949, y sorprendió a Lucía al invitarla a una fiesta que el cantante ofrecía a sus 250 trabajadores.

Aquellas Navidades, Springsteen decidió agradecer con su música a la gente con la que convivía todo el año en decenas de conciertos por todo el mundo. “En aquellos años yo no tenía móvil y no fui con una cámara. Eran trabajadores suyos y no había nadie haciendo fotos. Todo lo guardé en mi memoria y fue maravilloso”, reconoce Lucía Peralta, desde el IES Monegros entre estudiantes.

“Teníamos un grupete de españoles y yo vivía con uno de ellos. Volviendo de España a Nueva York, uno de ellos se encontró con un chico que se llamaba Luis y trabajaba como pinche de cocina de 'The Boss'. Empezó a venir a nuestras fiestas y cenas”, señala. “Hasta que me dijo para las Navidades de 1997 que si quería ir a una cena que Bruce iba a dar a sus empleados. Claro, le dije que sí”.

“Bruce Springsteen tenía una casa en Nueva Jersey, muy cerquita de donde yo trabajaba, y luego solía estar en un rancho no muy lejos de allí (una granja de 400 hectáreas de terreno, donde crían caballos y su hija Jessica aprendió a montar y fue elegida amazona olímpica de EE.UU). Allí trabajaba también bastante gente”, recuerda Lucía.

La profesora aragonesa residía cerca de Asbury Park, donde nació y se crió el cantante, y cuenta que era “una zona desangelada” al borde de la playa “donde se cerraban negocios” y “fue venida muy a menos”. Tanto que el primer álbum que publicó fue ‘Greetings from Asbury Park, N. J.’ (Saludos desde Asbury Park, N. J.).

"Allá donde fueres haz lo que vieres"

Su amigo Luis tenía un jefe de cocina y había varios pinches como él. Para aquella fiesta, el cantante alquiló un local en la capital de New Jersey y los recibió él mismo. “Cuando llegamos, Luis me presentó a sus compañeros y al mismo Bruce Springsteen. Conocí a su mujer (Paty Scialfa), a los chicos que correteaban por allí, a la abuela y al mánager. Parece hasta surrealista visto desde ahora”, comenta. “No hice ninguna foto porque allí nadie sacaba una cámara y apliqué el dicho: ‘Allá donde fueres, haz lo que vieres’. Estaba invitada y solo quería estar allí”.

Cuando se conoce a un ídolo como Bruce nunca se olvida porque Lucía lo califica como “super afable” y “muy simpático” en el tiempo que estuvo hablando con él. “Fue poco rato pero tras conocerlo nos dijo que lo pasáramos muy bien y nos felicitó la Navidad, como un buen anfitrión. Le dije que estaba súper encantada de conocerlo”, agrega. “También habló con mi amigo Luis”.

Después de la cena, la profesora aragonesa revive ese “momento único” que vivió al recordar cómo Springsteen subió al escenario aquellas Navidades de 1997 y se arrancó con su banda de rock “tocando temas que ninguno era suyo”.

“Él no se acordará de mí, pero yo siempre recordaré a Bruce”, bromea. “Es muy cercano y humilde. Supongo que este tipo de conciertos los hace para sus empleados para agradarles”.

"Como si estuviera en la plaza del pueblo"

“Nos dio un concierto como si estuviera en la plaza del pueblo”, califica ese recuerdo tan emocionante. “Éramos cuatro gatos y la banda. Fue alucinante. Tocó Feliz Navidad dedicada Santa Claus y muchas versiones de clásicos del rock. Yo estaba en una nube...de felicidad. Ni una canción era suya. Igual es mejor hacerlo así cuando no estás trabajando y el concierto es para la gente que uno quiere o le resulta más fácil tocar otras cosas”.

La aragonesa recuerda la escena del “regalo” de Bruce Springsteen para “sus empleados” y su “calidad humana”. “Me hubiera gustado verlo luego en Estados Unidos, en su casa, pero cada vez que salía un concierto se agotaban las entradas enseguida. Yo lo vi muy bien y comparado con eso no es mejor, salvo que escuchas su música”.

Cuando repasa los “hitos” de su vida, como el día de su boda, tener sus dos hijos (Alejandro que va a cumplir 18 años y Diego tendrá 15) y la victoria del Real Zaragoza en la Recopa, en París, tiene muy claro que conocer al artista norteamericano en su propia ciudad natal es uno de ellos.

Después de su estancia en Nueva Jersey cuatro años, destinada en varias viviendas de americanos y hasta para un banquero, Lucía regresó a Aragón donde ha trabajado desde un bar que su familia tenía en Lalueza, hasta en una biblioteca, cuidando niños, como guía, subir a Formigal… hasta convertirse hace nueve años en profesora de francés en el IES Monegros en Sariñena.