Los hospitales públicos de Aragón cerrarán hasta 596 camas durante el mes de agosto

A unos días del inicio del verano, el Servicio Aragonés de Salud ha hecho público el número de camas que se prevén cerrar en agosto, el mes que concentra la mayor parte de las vacaciones de los profesionales, y también de los pacientes. Este año serán 596, una cifra ligeramente menor a la del mismo periodo de 2023, cuando se dejaron inactivas hasta 609.

Así lo ha confirmado este miércoles la gerente del Salud, Ana Castillo, en Calatayud, donde ha presentado la primera fase del plan de fidelización de residentes mir. Ha recordado que esta medida se adopta todos los años durante el periodo vacacional de los profesionales y para aprovechar, al mismo tiempo, para llevar a cabo "reformas estructurales" en las plantas.

Desde la Consejería de Sanidad han añadido que el cierre de camas se lleva a cabo de manera progresiva a lo largo del verano. En el Miguel Servet, el hospital más grande de Aragón, se dejarán inoperativas hasta 234 plazas en agosto. En este centro ya se cierran camas desde junio (10) y, en mayor o menos medida, se mantendrán hasta octubre. De hecho, en este hospital la segunda quincena de julio serán 136 puestos y la primera de septiembre, 49.

Fuentes el Departamento explican que en julio se cierran hasta 378 camas y en septiembre ya se van abriendo unidades y permanecen inhábiles, como máximo, 164 en todo Aragón.

Entre las previsiones que manejan distintos hospitales de la Comunidad, en Huesca se podrían cerrar hasta 187 camas en verano y en Teruel, 25.

Desde el Sindicato de Enfermería Satse han trasladado este miércoles que al menos 10.463 camas hospitalarias cerrarán este verano en España, de ellas unas 600 en Aragón, "debido a que las administraciones no han cubierto las vacantes por vacaciones ni las bajas por enfermedad". Según ha informado Satse, además del cierre de camas hospitalarias es "preocupante" la suspensión de cientos de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los hospitales, y ha denunciado que el porcentaje de enfermeras que no se sustituye llega al 40 y 50 % en algunas comunidades autónomas.

Castillo ha sostenido que el aumento de la actividad quirúrgica en los centros, salvo en el Obispo Polanco, que se mantendrá, se acometerá gracias a la realización de intervenciones que no requieren de ingreso, lo que permitirá ese aumento a pesar de la clausura de camas. La gerente del Salud ha destacado que el cierre de camas hospitalarias en Aragón "no supone una disminución del número de intervenciones quirúrgicas". Al contrario, ha dicho: "Va a haber más que el año anterior". Para ello, ha comentado, "se va a ajustar la cirugía durante el periodo estival", reforzando la ambulatoria, que no precisan ingreso, "para dejar las camas para patologías que sí lo requieren".

En este sentido, ha dicho que en el Hospital Miguel Servet se va a operar un 10% más que en el mismo periodo de 2023; en el Clínico, un 11% más; y en el San Jorge, un 18%. Se trata, ha indicado, de amortizar suelo quirúrgico y de contar con residente que se han acogido al plan de fidelización, tras acabar su formación, "y que ayudan en esta labor".

Respecto a las vacantes para cubrir sustituciones en los servicios de Urgencia hospitalarios de Aragón (en el último llamamiento centralizado quedó vacante en torno al 70% de las plazas ofertadas), Ana Castillo ha mencionado que existen residentes que se suman al plan de fidelización, "de forma que van a llevar a cabo su actividad en atención primaria con alguna cobertura de guardia en centros de urgencias para mantener toda la asistencia que necesitan los aragoneses".

Centros de especialidades

En cuanto a los centros médicos de especialidades, los del Sector Zaragoza II (Ramón y Cajal y San José) cerrarán por las tardes la segunda quincena de julio y agosto, a excepción de Rayos de Ramón y Cajal, que lo cerrará solo por las tardes durante el mes de agosto. En cuanto al Grande Covián, no estará operativo en horario vespertino del 8 de julio al 9 de septiembre.