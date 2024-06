José Antonio Ruiz: "Celebro cumpleaños de personas que han nacido dos veces"

El fisioterapeuta José Antonio Ruiz Pérez de Pipaón acaba de publicar el libro ‘Hermanos por parte de padre’, relatos llenos de emociones, sentimientos y anécdotas de rehabilitados tras sufrir accidentes. Historias anónimas que merecen ser contadas.

Si le parece, comenzaremos por el principio: el título.

Titulé así el libro porque todos son hermanos entre sí al haber tenido el mismo fisioterapeuta, el mismo padre. La madre es el accidente que les condujo hacia mí.

Lo presentó junto a una persona por la que siento verdadera admiración: Diego Ballesteros.

También yo le admiro profundamente. No existe otra persona como Diego: él reúne todos los valores. Lo conocí en el inicio de su ruta a Pekín. Sigue pedaleando en una ‘hand-bike’ (bicicleta adaptada) después de ser atropellado en una carrera en Estados Unidos. Y sigue dándole… Se casó con Ana, tuvo un hijo, Lucas. Es admirable de verdad.

El libro reúne una buena colección de personajes que tienen su aquel. Si le parece, comenzamos con Quique, policía local.

Hay gente que celebra dos cumpleaños. Celebra que ha vivido dos veces. Este es el caso. Tuvo un accidente y pasó la Nochebuena en la uci. El día del accidente, al año siguiente, lo celebramos. Celebro cumpleaños de personas que han nacido dos veces.

También impacta la historia de Pedro, el panadero de Bronchales, pueblecito de Teruel.

Desde luego. Es otro ejemplo de superación. Le trituró la mano una amasadora cuando hacía el pan. Después de la tercera operación, sigue trabajando. Se hizo un gran trabajo en la MAZ (Mutua de Accidentes de Zaragoza). El otro día me trajo unas magdalenas que estaban buenísimas.

Otro historia de flipar: Juancho.

Juancho casi se mata en el Pirineo. Le conocí estando en silla de ruedas. Celebró su 50 cumpleaños corriendo la 10 K.

¡Grande, Juancho!

Yo les ayudé en su proceso, pero los verdaderos protagonistas son ellos. Como Edu, que se pegó 40 días en la Unidad de Quemados del Miguel Servet. Vino conmigo y guarda el calendario del año 2009 como si estuviera en prisión, tachando días. Era soldador. Ha cambiado de trabajo. Es un luchador. Es feliz.

Narra vivencias hasta de personas que querían que les cortaran la pierna.

Ese es Paco. Después de siete operaciones, no podía más y le pidió al traumatólogo que le cortara la pierna. Le enseñé a caminar. Ahora camina con la prótesis, con la pierna-robot que dice su nieto.

Qué mérito, José Antonio…

Qué va… Yo solo tengo el mérito relativo de recopilar estas historias de la vida.

Pepe, de Oliete, y su caballo, también es un buen caso.

Sí. Pepe se cayó de su caballo y se destrozó la rodilla. Dijo que volvería a montar a caballo.

¿Y?

Y, por supuesto, sigue montando su caballo Bolero. Yo voy a Oliete todos los veranos, donde tengo olivos apadrinados. Conocí a Pepe en silla de ruedas…

Marc, de Gerona, constituye un caso muy especial.

Desde luego. Trabajando, Marc perdió el dedo pulgar derecho. Le hicieron una trasposición del dedo del pie a la mano.

¿Lleva el dedo gordo del pie en la mano…?

Exacto. Tras la operación, le ofrecieron irse a su casa, pero él prefirió quedarse ingresado para rehabilitarse de forma intensiva. Era de fuera de Zaragoza, de Gerona, estaba solo... Fue una experiencia excepcional.

Ester, de Barcelona, también tiene lo suyo…

Increíble, Ester. Sufrió un accidente muy grave. Se cayó haciendo un descenso de un barranco. Le dijeron que no volvería a la montaña. Sin embargo, ya lleva tres ochomiles a sus espaldas después del accidente.

Hay un accidentado al que incluso le cayó una hormigonera…

Fernando. Tenía 24 años cuando le cayó encima una hormigonera y quedó parapléjico. Es otro ejemplo clarísimo de superación. Celebró su 24 cumpleaños sabiendo que no volvería a mover la pierna nunca. Después, se casó y tiene dos mellizos. Es maravilloso. Ahí sigue luchando con su mujer y sus dos hijos.

Dos protagonistas del libro han fallecido.

Pero los sigo llevando en mi memoria. Uno es Pedro, que fuera presidente de Helios, al que traté después de sufrir un ictus. El otro es José Manuel, un chico de Zuera con esclerosis múltiple al que me unía una gran amistad. Solo me queda disculparme por no estar en el libro todos los que son.

Desde luego, son todos los que están…

Muchas gracias.