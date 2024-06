La Eurocopa, un salvavidas para la hostelería zaragozana en verano: “Ojalá se jugase todos los años”

La locura por la Eurocopa 2024 no solo levanta pasiones entre los zaragozanos, sino que también ayuda a levantar la economía de numerosos establecimientos de hostelería y restauración de la ciudad. Con la llegada del calor, cualquier excusa es buena para bajarse al bar a tomar un refrigerio, pero si además coincide con que juega la Selección española, resulta muy difícil no caer en la tentación.

Vicente Buisán es el propietario del Bar Gaming House Sport, situado en el número 7 de la calle Pablo Neruda del zaragozano barrio del Actur. A pesar de estar a varios miles de kilómetros de Berlín, sus clientes celebraron tanto los goles del último partido de España que casi pudieron oírse desde el estadio. “Cuando juega España el bar es una pasada. La gente viene con camisetas, banderas y bufandas y se crea un ambiente espectacular, con todo el mundo animando sin parar desde el principio del partido”, asegura.

A pesar de no tener terraza, su local tiene un aforo para casi cien personas y cuenta con dos televisiones y un proyector con pantalla gigante que permiten seguir los partidos desde cualquier rincón del bar. “El mes de junio suele ser de los más flojos para nosotros, pero este año la Eurocopa nos está ayudando a llevarlo con tranquilidad. A pesar de que echan los partidos en abierto y se pueden ver desde casa, la gente prefiere venir a verlos al bar”, relata. Eso sí, no todos los partidos tienen el mismo tirón: “Cuando juegan las selecciones potentes como Alemania, Inglaterra o Francia sí que atendemos a bastante gente, pero en los partidos de otras selecciones menos vistosas, la cosa cambia”.

“Lo que está claro es que lo de España está a otro nivel. Tenemos que estar tres camareros cuando de normal uno solo puede sacar el trabajo adelante. Ojalá la selección llegue lo más lejos posible, será una buena noticia para nosotros”, destaca Vicente. El horario también juega a favor de la hostelería, ya que quitando los partidos de las 15.00, la mayoría se juegan a partir de las 18.00. “Esta vez no se juega por las mañanas, y las horas son apetecibles. Vendemos una barbaridad de cerveza y a partir del jueves la gente se anima también con los cubatas”, añade, que durante el partido de España contra Croacia vendió “más de 100 litros” en apenas tres horas: “Pinchamos el barril a las cinco y media, y antes de las ocho y media ya estábamos pinchando el siguiente”.

Ricardo Oliván, propietario del Bar Provenzal, situado en frente del campus de la plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza, lo tiene claro: “A la gente le gusta ver los partidos de España en el bar”. Su establecimiento es uno de los más frecuentados por los jóvenes universitarios debido a su ubicación y a su amplia terraza. “Cuando juega la Selección tenemos que estar, mínimo 6 o 7 camareros en el bar. Vendemos litros y litros de cerveza y también aprovechamos para dar muchos bocadillos y cenas”, añade.

En su caso, los partidos del resto de equipos están teniendo “un seguimiento normal, para nada comparable con los de España”. “Los echan en abierto y por lo menos no nos cuesta dinero, pero la cosa no dista mucho de otros días normales de verano”, asegura.

Fútbol y cerveza, la combinación estrella

A Iván Martín, uno de los tres propietarios de The Little Bar, la Eurocopa le está “salvando el verano”. Situado en el local 10 del número 7 de la Milagrosa (Delicias), este establecimiento apostó por el fútbol desde su apertura en agosto del año pasado y son la principal opción de los vecinos de la zona para seguir los partidos. “Junio y julio son los meses más flojos del año, pero esta vez estamos a tope. Ojalá se jugase todos los años. Intentamos no contar la gente porque nos ponemos nerviosos, pero en el partido de España estaríamos más de 120 entre el interior del local y la terraza”, asegura. En su caso no tienen cocina, por lo que sólo ofrecen “bebidas y bolsas de patatas”, aunque permiten que la gente pida comida y cene allí.

“Nosotros sólo abrimos por las tardes, y aunque muchos estudiantes están fuera de Zaragoza en estas fechas, el bar está estos días bastante lleno”, detalla. “Durante la temporada tenemos todo el paquete de fútbol contratado (alrededor de 500 euros mensuales) y teníamos algo de miedo de que, al emitirse en abierto, la gente se quedase en casa a ver los partidos de la Eurocopa, pero la respuesta está siendo espectacular”, asegura.

Iván también coincide en que “la cerveza es el producto estrella”, aunque “hay gente que también se echa algún que otro copazo”. “El último partido de España cayó en sábado y se notó que la gente estaba muy animada. Tuvimos que estar los tres camareros en la barra y no dimos abasto. Veremos qué tal va la cosa este jueves”, concluye.