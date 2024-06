Sumar Aragón retirará su apoyo al Gobierno si da una financiación preferente a Cataluña

El representante de Sumar Aragón en el Congreso, Jorge Pueyo, ha advertido este martes que retirará su apoyo parlamentario al Gobierno si concede a Cataluña una financiación preferente y desigual con el resto de comunidades. El diputado ha recordado que el Estatuto aragonés contempla “singularidades” que llevan décadas sin atender, y que no admitirá agravios en este sentido. “Es una línea roja”, ha remarcado.

Tanto Pueyo (CHA) como Águeda Micó (Compromís) han comparecido en la sala de prensa del Congreso para lanzar el mismo mensaje: ni Aragón ni Valencia aceptarán una financiación singular para Cataluña si no llega también a sus respectivas comunidades. Es la respuesta a los mensajes que ha lanzado el PSOE estos últimos días, en los que para tratar de recabar el apoyo de ERC para la investidura de Salvador Illa, ha ofrecido un trato diferenciando a la Generalitat en la reforma del modelo de reparto de fondos.

El representante de CHA ha subrayado que, al igual que el de Cataluña, el Estatuto de Aragón “recoge unos preceptos singulares que también deben de ser atendidos”, como el acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el artículo 108.

"Los diputados aragoneses estamos obligados a recordar que el Estatuto de Aragón recoge un acuerdo bilateral de financiación que lleva 28 años esperando que sea una realidad. Conviene recordar que ese acuerdo se incluyó en la reforma estatutaria de 1996, que se trata de una Ley Orgánica que fue aprobada por unanimidad por el Congreso y que el texto de ese artículo no fue una barbaridad promovida por unas Cortes de Aragón hipernacionalistas, fue una enmienda redactada y pactada por PP y PSOE”, ha relatado Pueyo.

“Aragón tiene una singularidad territorial y demográfica que no han sido atendidas hasta ahora por ninguno de los sucesivos sistemas de financiación autonómica: vasto territorio, baja densidad demográfica, desequilibrio poblacional, envejecimiento…”, ha señalado el diputado, que también ha explicado que en su última reforma estatutaria, la de 2007, “se incluyeron más preceptos específicamente destinados al ámbito económico-financiero, que fueron aprobados por el Congreso”.

“En primer lugar, el apartado 5 del artículo 107, que menciona los criterios que deben atenderse para determinar la financiación que corresponde a Aragón dentro del sistema, esto es, esfuerzo fiscal y estructura territorial y poblacional, especialmente envejecimiento, dispersión y baja densidad de la población, así como los desequilibrios territoriales. Y, en segundo lugar, la creación de órganos bilaterales: la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, en el artículo 90, y especialmente la Comisión Mixta de Asuntos Económico-financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, en el artículo 109, que es la que debería reunirse para tratar de estas cosas, pero que, lamentablemente, no lo hace; de hecho, no se ha reunido nunca en estos 17 años”, ha remarcado.

Pueyo querido dejar clara su posición: “Voy a ser contundente, si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, Chunta Aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario. Y no nos vale que nos digan que esto es porque el Estatut lo permite, porque el artículo 108 del Estatuto de Aragón también lo permite”.

“Cualquier nueva reforma del sistema de financiación que emprenda el Gobierno -ha añadido- deberá tener en cuenta las demandas y necesidades de Aragón. Repito, esto es una línea roja que marca el límite a cualquier apoyo parlamentario de Chunta Aragonesista. Y ahora mismo, sin tener en cuenta a Aragón o el País Valencià no hay una mayoría suficiente para aprobar esto si no se tienen en cuenta dichas realidades”.

"Sé que estoy contribuyendo al ruido y a un bloque, espero que no a una repetición electoral de la que yo podría ser el primer afectado, pero cuando uno viene a la política tiene que tener claros sus principios, a quién se debe y la tierra por la que lucha, y mas vale eso que quedarse sentado sintiendo que has traicionado a tu gente", ha concluido.