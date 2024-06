Aragón y el resto de autonomías del PP piden un Consejo de Política Fiscal para reformar la financiación

El Partido Popular ha movilizado a sus gobiernos autonómicos para hacer frente común en la reforma del sistema de financiación autonómica. Aragón y el resto de comunidades en manos de los conservadores han solicitado este martes por carta la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el nuevo modelo que, advierten, se debe negociar de forma "multilateral" y "sin privilegios para ningún territorio".

El consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, y sus homólogos en las otras once comunidades del PP y las dos ciudades autónomas han firmado el escrito, que reclama la convocatoria "inmediata" de este órgano de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera y "a petición de la tercera parte de los miembros".

El principal punto del orden del día sería abordar la "postura del Gobierno de España en cuanto a la financiación autonómica". Es la respuesta del PP, que busca unificar su postura en un asunto en el que los intereses territoriales suelen primar sobre los del partido.

Por la mañana, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, ha defendido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera "es el órgano en el que se tiene que dirimir este tipo de decisiones, no entre Sánchez e independentistas, este es el marco legal y lo contrario está condenado al fracaso".

Desde la Moncloa, por su parte, no cierran la puerta a convocar este foro, aunque su apuesta pasa por una mesa a dos entre PP y PSOE en la que se fijen los términos del acuerdo para luego hacerlo extensivo a los territorios.

Azcón pide un frente común al PSOE Aragón

Poco antes de solicitar el Consejo de Política Fiscal, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado que el Gobierno de España “quiera cambiar" el sistema de financiación de Cataluña, "exclusivamente como parte del precio político por ocupar un sillón más”. “No lo compartimos ni en el fondo ni en la forma”, ha dicho el jefe del Ejecutivo aragonés.

"No entendemos que se vaya a dar otro privilegio más a los partidos independentistas porque tienen los votos necesarios para que el Partido Socialista siga gobernando en la Moncloa", ha afirmado. En opinión de Azcón, el PSOE habla de financiación “singular” cuando en realidad quiere referirse a “un privilegio”. “Va contra la solidaridad va contra la igualdad y es un sistema de financiación injusto, porque al final no son los territorios los que tributan, sino que son los hombres y mujeres de este país”, ha subrayado.

Ha sostenido que “si al final los que tienen más lo que van a querer es todo para ellos, es evidente que no hay ejemplo de insolidaridad, de desigualdad y de injusticia en la historia democrática de este país como el que estamos asistiendo en este momento”

Azcón ha reiterado que su Gobierno acudirá a la vía judicial si hace falta, pero también ha avanzado que quiere expresar el rechazo de los aragoneses también en las Cortes de Aragón, donde su partido, el PP, ha presentado una iniciativa en este sentido. Ha recordado que esta cuestión ha suscitado “grandes acuerdos” en Aragón y ha confiado en que continúen. “Quiero que el Partido Socialista en Aragón diga si sigue pensando lo mismo que pensaba o si ha cambiado de opinión porque a Sánchez le interesa darle una financiación privilegiada a Cataluña”, ha afirmado.

La portavoz socialista, Mayte Pérez, no se ha posicionado sobre la iniciativa del PP, que no ha podido analizar. Pero sí ha recordado a los populares que en el año 2022 ya se alcanzó un acuerdo entre las fuerzas políticas a propósito de la financiación autonómica y que de ese documento no se han movido.

Ha afirmado que este asunto debe guiarse por unos criterios “que no deben ser partidistas”. “Si lo ven en detalle, el Gobierno de Aragón tiene el documento que se generó tras muchas reuniones y del que se excluyó Vox”, ha dicho Pérez, que se alineó con la posición tradicional de los partidos aragoneses, que coinciden en que el espacio de debate de la financiación autonómica es el CPFF.

Pérez ha rechazado las soluciones bilaterales. “Me preocupa Aragón y defender los intereses de Aragón. Eso es compatible con lo que tiene que hacer el Gobierno de España, que es defender un nuevo modelo de financiación”, ha dicho la diputada socialista, que ha recordado que el PP no impulsó este debate cuando le tocó gobernar.

A su juicio, ahora es necesario atender “todas las singularidades". “No vamos a permitir ninguna discriminación positiva que perjudique a los intereses de Aragón”, ha afirmado Mayte Pérez, que ha apostado por “separar” las cuestiones relacionadas con la gobernabilidad de la financiación.