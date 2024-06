La venta de test covid en las farmacias se duplica en Aragón mientras suben los casos

La mayor parte de las infecciones respiratorias detectadas en atención primaria corresponde a covid-19. Y muchos cuadros de esta patología, además, quedan sin diagnosticar. En las últimas semanas está aumentando el número de sospechas de SARS-CoV-2 en los centros sanitarios y un buen indicador de ello, a falta de información más exhaustiva, es el incremento en la demanda en las farmacias aragonesas de test para detectar esta patología, que se ha duplicado en un mes.

Según confirman desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, en los almacenes de distribución se ha vendido el doble de pruebas que en el mismo periodo de mayo. Algo que confirman a pie de oficina los profesionales. Desde las farmacias reconocen que el aumento de la demanda se registra durante el último mes, y se ha convertido es una de las señales del ligero incremento que está experimentando la incidencia de coronavirus. Esto se refleja a su vez en una mayor dispensación de mascarillas quirúrgicas.

Para la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García, se observa un repunte de la venta de los test, después de meses sin despachar estos productos. Algo "bueno", dice, porque indica que "hay una conciencia de que puede ser covid" y "se ponen las medidas" para contener el contagio, "prevenir y proteger a quienes están alrededor".

Santiago Conde, pediatra en Barbastro, explica que ha pasado de no ver ningún caso en niños a haber atendido ya a cuatro en las últimas dos semanas: "La mitad de ellos han sido bebés que han acudido con fiebre y diagnóstico previo en los padres y el resto, niños algo más mayores con cuadro gripal, fiebre, cefalea y dolor muscular".

Desde el Amparo Poch, en Zaragoza, Luis Miguel García, vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), explica que se atienden cuadros respiratorios o procesos gastrointestinales pero recuerda que ya no se realizan test para confirmar la patología: "Se tratan como otro cuadro vírico más, no aporta nada hacer la prueba en atención primaria en estos momentos". El escenario llega casi un año después de que se pusiera fin a la pandemia de covid-19, en julio de 2023, cuando dejó de ser una enfermedad de declaración obligatoria, cambió el sistema de vigilancia y se integró en el control de infecciones respiratorias agudas.

En el centro de salud Rebolería, en la capital aragonesa, Sara Giner, residente de último año de Medicina Familiar, explica que en las consultas se aprecia un aumento de casos sospechosos y también confirmados. Los síntomas, relata, son los típicos de rinitis alérgica, "que ha sido algo llamativo, desconocido e inesperado", de catarro y "vuelve a haber alteraciones en el gusto". La media de edad del paciente ronda los 50 años.

Según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana del 3 al 9 de junio, la positividad en atención primaria para covid supera el 11,4% en Aragón (hace cuatro semanas era 10,1), con 578 muestras realizadas, y en hospitales, 12,5%.

"Buen indicador de vigilancia sindrómica"

En opinión de Nacho de Blas, epidemiólogo y profesor de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, la mayor demanda en las farmacias de pruebas rápidas para detectar el covid "suele ser un buen indicador de vigilancia sindrómica". Es decir, apunta, "la venta de test está correlacionada con la incidencia de infecciones respiratorias agudas, y a estas alturas del año prácticamente todo será covid, porque ya no es temporada de gripe". Sin embargo, en el último Boletín Epidemiológico de Aragón "no se observaba ningún incremento significativo de la incidencia", algo que, explica, "puede estar condicionado por el sistema ‘contable’ actual, que tiene bastantes sesgos".

Tal y como adelanta: "Podríamos estar ante la onda estival que se viene observando en años anteriores". Y todo ello teniendo en cuenta que han transcurrido ya meses desde el inicio de la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y la covid y la inmunización desciende. Las coberturas en la vacunación contra el coronavirus la pasada temporada rondaron el 65% entre los mayores de 80 años; el 54%, de 70 a 79 años; y el 32% en la franja de 60 a 69 años.

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Federico Arribas recuerda que se mantienen las mismas pautas a seguir ante una infección respiratoria. En este sentido, el Ministerio de Sanidad lanzó en sus redes sociales un mensaje indicando que, aunque los síntomas sean leves, hay que mantener la precaución para proteger a las personas más vulnerables:

Recomendaciones

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar.

Usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones.​

Después de usar los pañuelos, deposítalos en la bolsa de basura más cercana.

Realizar higiene de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias.

Usar mascarilla cuando existen síntomas respiratorios.

Seguir las recomendaciones de vacunación frente a microorganismos respiratorios.

Si tiene síntomas, guarde reposo y evite la interacción social.

Una prueba de detección del infecciones respiratorias con resultado positivo en covid-19. HA

"La gente ve que aumenta la incidencia y crece también la preocupación"

Quien quiere confirmar si el dolor de cabeza y muscular, la fiebre o la congestión que sufre corresponden con un caso de covid-19 puede acudir a una oficina de farmacia a adquirir un test rápido y salir de dudas. Hay de dos tipos: el que solo reconoce coronavirus o el combinado, que ofrece también información sobre gripe A y B y virus respiratorio sincitial.

Desde la Farmacia Ortopedia Lerma, en Zaragoza, su titular, Daniel García Lerma, explica que: "En marzo y abril no se habían vendido test exclusivos de covid; en mayo fueron 15; y en los primeros 17 días de junio llevamos 30". Y del combinado, "que era el que más preocupaba a la gente en invierno", coincidiendo con la epidemia de gripe, vendieron 35 unidades en enero; 30 en febrero; en marzo y abril bajó casi a cero; en mayo subió a 15 y en lo que va de junio ha aumentado ya a 20.

Un incremento en las ventas que se observa también en otras boticas y que es un reflejo del aumento de casos compatibles con esta infección respiratoria: "La gente se está dando cuenta de que está subiendo la incidencia y crece también la preocupación". No solo aumentan las ventas de test covid entre mayo y junio, dice, sino también de mascarillas, en su mayoría quirúrgicas. "Es positivo -indica- porque demuestra que la gente tiene sentido de responsabilidad ante el menor síntoma, para protegerse ella y proteger a los demás".

"Los test de saliva se habían agotado en la farmacia y ahora mismo me estaba costando encontrarlos, porque como ya había acabado la pandemia del covid los proveedores no traían", explica García Lerma, que es vocal de Ortopedia en el Colegio Oficial Farmacéuticos de Zaragoza. Tal y como reconoce, "en cuanto los laboratorios empiezan a regar de ofertas es que la gente vuelve a demandar estos productos". "No es alarmante", concreta, sobre todo comparándolo a las cifras que se alcanzaron durante la crisis sanitaria: "Ahora se confunde mucho con los síntomas del resfriado o de la alergia".

Asimismo se detecta que la sintomatología puede afectar más al tracto digestivo, en todo caso leve. Tal y como apunta el farmacéutico, "también ha coincidido en el tiempo con virus gastrointestinal". La gente, dice, "viene con muchos síntomas y son todos muy parecidos". A esto se suma la drástica bajada de temperaturas de la semana pasada, cuando aumentaron los cuadros catarrales. Las medidas higiénico-sanitarias ante estos casos "han sido efectivas" y "no hay que olvidarlas aunque se intente normalizar".