Superviviente de la prostitución: "Diecisiete años después, el olor a ambientador aún me causa ansiedad porque me recuerda al club"

Vanessa, nombre ficticio, es una superviviente de la prostitución. Tiene 36 años y llegó a Zaragoza sola, con 18 años recién cumplidos, desde Republicana Dominicana con un falso contrato de tres meses como empleada doméstica. Se lo ofrecieron a su madre, vieron en él la posibilidad de un "mejor futuro", y su familia contrajo una deuda de 5.000 euros. A las dos semanas la mujer que la acogió la echó a la calle.

"No conocía a nadie y con el dinero que me habían dado en casa me tuve que buscar una habitación, pero no podía aguantar mucho tiempo así", cuenta en una de las salas de Médicos del Mundo, uno de los pocos lugares donde confiesa que se siente "segura".

A través de una compatriota llegó a un prostíbulo de Tarragona en el que estuvo un mes y medio que le ha marcado de por vida. Un "putero" la violó, "me ultrajó" dice ella, y de la violencia que usó daban fe las marcas que le dejó en un brazo. Quería salir . Y aunque la "señora" que lo regentaba no le dejaba, se las apañó para despistar al "taxista de confianza" que, una vez curadas las lesiones en el brazo, la trajo a Zaragoza con la excusa de venir a por unos papeles.

Aunque ahora es capaz de relatar su historia, en esos momentos se la tuvo que contar a la trabajadora social en una carta. Denunció al violador, lo necesitaba, pero no hubo ni juicio.

"De la prostitución sí se puede salir, pero es un proceso muy largo, poco a poco y con ayuda". Lo dice a otras mujeres en las charlas en las que participa. Aún acude al psicólogo y a los grupos de apoyo a las supervivientes del sistema prostitucional. "Diecisiete años después, el olor a ambientador y algunas luces aún me causan ansiedad porque me recuerdan al club donde estaba las 24 horas", comenta. Hoy trabaja cuidando a una persona mayor y comparte piso. Su sueño, conseguir su propio hogar en el que sentirse "segura de verdad".

Marta Jiménez, en el centro, junto a dos trabajadoras de Fogaral, Sonia Ruiz y Tere Escuín Francisco Jiménez

"Los hombres que van a los prostíbulos cada vez son más jóvenes y exigen prácticas más violentas"

Fogaral (Cáritas), Fundación Cruz Blanca y Médicos del Mundo, tres de las entidades que trabajan en Aragón con mujeres que ejercen la prostitución defienden su abolición. La proposición de ley socialista en esta línea que tumbó el Congreso recientemente les parece una oportunidad perdida. Aunque también tienen claro que cualquier normativa tiene que venir acompañada de un plan integral que contemple medidas, incluidas ayudas económicas, que permitan a las víctimas dejar de ser explotadas. Una dotación económica que echaban en falta en la norma propuesta.

Erika Chueca, de Médicos del Mundo, cree que hay que acabar con "el sistema prostitucional por una cuestión de género pura y dura" y que existen "condicionantes sociales y económicos, que nada tienen que ver con la elección ni la voluntariedad" que abocan a una mujer a ejercerla. La lucha contra ella pasa también por "desincentivar" la demanda. "No hay una sensibilización real ni una mirada estigmatizante hacia el putero, sino que se le jalea", denuncia.

Médicos del Mundo atendió en la Comunidad el año pasado a unas 700 mujeres. Más allá de que se apruebe una ley nacional abolicionista, recuerda que los municipios pueden tomar medidas y ya los hay que multan a los "puteros".

"La prostitución es una de las formas de violencia contra las mujeres más extrema y vulnera los derechos más fundamentales", apuntan desde la Fundación Cruz Blanca. Sobre los hombres que acuden a los prostíbulos señala "que cada vez son más jóvenes y exigen prácticas más violentas", lo que relaciona claramente con el consumo de pornografía por internet.

Sin apenas acceso a ayudas económicas

Una visión que comparte la directora de Fogaral, Marta Jiménez: "Hay mujeres que cuentan que les enseñan un vídeo en el móvil para reproducirlo". Comenta que para ellas es "prácticamente imposible" acceder a una prestación económica por su situación irregular y si no están reconocidas por la Policía como víctimas de trata. El 79% de sus usuarias recibió una ayuda económica de Cáritas.

Médicos del Mundo, Fogaral y Cruz Blanca, junto a Apip Acam, Aplec I+I y Centro Alba participaron hace unos días en unas jornadas celebradas sobre la trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual, como entidades especializadas en atender a las víctimas. En este foro se dijo que por cada una que aflora, otras 20 se quedan sin asistencia.