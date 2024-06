Un autónomo que debe devolver las ayudas covid: "Me reclaman 1.500 euros cuatro años después; es un roto"

"Todo empezó cuando entré por casualidad a la Seguridad Social y vi que me reclamaban un pago de 1.500 euros por las ayudas de la pandemia", relata Pedro Soria, gerente de la tienda de suplementación alimenticia Mister Fitness de Zaragoza. "Hablé con mi gestor y me dijo que por lo visto no me correspondía la ayuda, cuando yo tenía la carta de Asepeyo y de la concesión provisional y la definitiva, cumplíamos con todo", añade resignado.

Como él, miles de autónomos del país, unos 2.000 en Aragón, se enfrentan a la devolución de la prestación que en su día cobraron por el cese de actividad derivado de las restricciones sanitarias de la pandemia. En algunos casos, el embargo supera los 3.000 euros, un agujero inoportuno cuatro años después.

"Es un roto", reconoce Soria, que achaca el problema a un error de la mutua. "En su día me hicieron un ingreso y me pidieron que lo devolvieran porque se habían equivocado. Y ahora por lo visto resulta que al devolver ese dinero estaba renunciando a la ayuda", explica.

"No sé si me correspondía el dinero o no, pero el roto te lo hacen ahora. Lo normal es que te avisaran y que pudieras alegar, con toda la información. Tendré que denunciar", lamenta desde su establecimiento de los Porches del Audiorama. "Aparte de la mala leche que haces, tienes que perder días de trabajo y cerrar el negocio", lamenta.

Actividades esenciales

El goteo de consultas en las principales asociaciones aragonesas de autónomos no cesa desde que el Tribunal de Cuentas dio la voz de alerta en diciembre. La casuística, además, es muy variada. "Se les aplicó el cese de actividad por fuerza mayor a todo el mundo sin mirar para atrás y posteriormente el decreto declaró actividades esenciales que no podían cerrar, como alimentación, peluquería... Muchos estuvieron cobrando cuando no tenían obligación de cerrar y ahora se les está requiriendo ese dinero", explica Alfonso Martínez, técnico de UPTA Aragón.

"Nos pidieron cerrar el negocio y dejar de trabajar sin recibir ingresos y ahora, cuatro años más tarde, nos piden devolver estas ayudas que solicitamos cuando las necesitábamos. Sí, las necesitábamos", trasladan desde ATA Aragón, por cuyas oficinas también han ido atendiendo casos en este primer semestre del año.