Nolasco (Vox): "Vamos a crear una red de antenas para dar cobertura y mejorar la wifi en los pueblos de Aragón"

¿Qué balance hace tras diez meses de gobierno?

Positivo, hemos cumplido alrededor de un 20% del pacto de gobierno, pero quedan todavía muchísimas cosas por hacer. Asuntos importantes, como, por ejemplo, el reconocimiento de las modalidades lingüísticas de Aragón y la eliminación del reconocimiento jurídico del catalán en Aragón. Y muchísimas cosas en natalidad.

Como el cheque bebé. ¿Cuándo se va a implantar?

Se va a poner en marcha el año que viene

¿Ya se sabe la cuantía?

No, justamente la reunión que hemos tenido antes era para eso. Los borradores de los presupuestos son muy incipientes.

¿Cómo están las relaciones con los socios?

Bien. El votante del PP respira aliviado cuando sabe que el Gobierno depende de Vox, porque cuando el PP gobierna en solitario aplica políticas socialistas.

¿Y el de Vox cómo está?

Contento, porque estamos cumpliendo y estamos acertando. Dijimos que íbamos a eliminar el impuesto de Sucesiones, lo hicimos este año para menores de 21 años y el próximo año lo haremos para el grupo 2, cuando se hereda entre padres, hijos y cónyuges.

Dice que las relaciones con los socios van bien, pero han votado, por ejemplo, por libre con el proyecto de ley de las renovables

Sí, claro. Vox no ha cedido a la presión del lobi fotovoltaico, siempre mantenemos lo que decimos. Ahora estamos planificando una serie de normativas para regular y proteger el paisaje, el patrimonio cultural, el suelo productivo y el paisaje. Queremos ser pioneros en energía renovable pero con cabeza. Y no hay que permitir los crímenes que se han cometido hasta ahora. Se han puesto molinos y placas en sitios de una calidad paisajística muy alta y en zonas de regadío.

"El cheque bebé estará el próximo año y seguiremos suprimiendo el impuesto Sucesiones"



¿Cuándo tendrá la ley del paisaje?

Estamos ya en una fase de concreción muy importante y mi voluntad es que esté ante de fin de año.

El PP salió a enmendarle la plana en la polémica con el Islam. ¿Se sintió desautorizado?

Para nada. Ellos son un partido político distinto, que pacta con el PSOE en Bruselas y acierta cuando sigue el rebufo de Vox. Por ejemplo, cuando dije al principio que no íbamos a participar en la bilateral que proponía el ministro con el asunto de la memoria.

Estamos a mediados de junio y no hay rastro del plan de concordia. ¿No son capaces de ponerse de acuerdo?

Es una competencia de la consejera de Cultura y no está en el pacto de Gobierno. Recoge la derogación de la ley de la Memoria Histórica; no se hablaba ni de ninguna ley de concordia posterior ni de ningún plan de concordia.

A esto se llama dar una capotazo.

No, no. Es que a mí me da igual el plan de concordia, porque yo creo ya se alcanzó en 1978.

¿Crees que no hace falta?

No hace falta.

Entonces, no le preocupa el retraso.

Evidentemente. Pero sigo diciendo que si la consejera de Cultura cree que hace falta, pues adelante. Es cosa de ella y no voy a ponerle plazos ni a decirle cuándo tiene que correr.

El PP ha comprometido un 10% más de fondos para las exhumaciones. ¿Está de acuerdo?

Sí. Las exhumaciones tienen que hacerse. Estábamos en contra de una ley con una visión revanchista de la historia.

"Me da igual el plan de concordia, no le voy a decir a la consejera de Cultura cuánto tiene que correr"

¿La coalición acabará la legislatura? ¿Puede comprometer su palabra?

La mía la tiene. El PP tiene nuestra lealtad desde el primer momento. La condición es que se respete a los votantes de Vox y por ahora se les respeta, claro. Lo fundamental es que se cumpla el Pacto de Gobierno. Si es así, todo irá bien.

Han suprimido la Ley de Memoria y han suprimido la Dirección General de Política Lingüística. ¿En qué se nota que Vox gobierna más allá de este impronta ideológica?

Se nota, por ejemplo, en el empuje que le estamos dando a todas las políticas de despoblación o en las rebajas fiscales.

Las rebajas fiscales siempre han estado en el ADN del PP a lo largo de sus ocho años de oposición.

(Se ríe). No. ¿Cuánta rebaja?

No gobernaban en Aragón, pero ya lo aplicaron donde si lo hacían, como en Madrid o en Andalucía.

Los impuestos se eliminan o se bajan radicalmente cuando estamos en los gobiernos, sino las cosas no cambian.

Vox dijo que acabaría con los chiringuitos, pero han creado más de un centenar de altos cargos y puestos de altos funcionarios. ¿Gobernar cambia la perspectiva?

No, Lambán dejó esta casa, me refiero a la DGA, hecha polvo, al borde de la demolición. Sin funcionarios…

Hombre, funcionarios sí que había. Hay miles.

No, no, que no, que no, que faltan muchísimos más. El problema es que estamos acostumbrados a estar gobernados por gente que no hacía nada. Y ahora que nosotros queremos hacer, dicen ‘cuánto suben los puestos de funcionarios’. No han hecho nada en ocho años contra la despoblación que Lambán negaba. ¿Crear una dirección general y dotarla de funcionarios es crear un chiringuito? Que lo diga el PSOE de forma torticera es el colmo de la burla. No han hecho nada, había directores generales, y no voy a decir quién, que no se pasaban ni por el despacho.

La Cámara de Teruel puso en marcha hace dos décadas las tiendas multiservicio rurales. ¿En qué contribuirá el millón de euros que va a destinar a su equipamiento?

Va a ayudar a digitalizarlas y a crear nuevas. Es mucho más que un bar, es un punto wifi, una tienda de productos de primera necesidad, un comedor vecinal y un espacio de trabajo. El multiservicio es un bastión contra la despoblación.

Su principal medida en despoblación ha sido cofinanciar el plan de vivienda. ¿Tiene alguna propia de peso?

Sí, hombre. (Se levanta y despliega dos hojas gigantes de la pizarra de papel de su despacho). Tenemos medidas propias y compartidas. Coja la que quiera. La rehabilitación de vivienda municipal de alquiler, que son tres millones, derribos de inmuebles para liberar suelo, el convenio para crear oficinas técnicas de apoyo a los pueblos para proyectos complejos, ayudas, eficiencia técnica, comedores vecinales para entes locales (sigue relatando medidas recogidas en el presupuesto).

¿Ha previsto nuevas medidas para el próximo ejercicio?

"Nuestro mensaje empiezar a llegar. Lo que está pasando en Francia es lo que pasará en España en unos años"

Habrá líneas para mejorar los consultorios locales rurales, la atención a la Tercera Edad en los pueblos y para la adquisición de tecnología . Y lo más importante, una gran campaña de conectividad, con una red de antenas donde no hay cobertura y mejorar la conexión wifi.

En las europeas han bajado 3 puntos respecto a las generales. ¿A qué lo atribuye?

Esa comparación es torticera. Hay que compararla con las europeas de hace 5 años, respecto a las que hemos subido tres puntos.

El PP ha subido respecto a las europeas de hace cinco años y a las generales de hace un año.

Lo suyo es comparar elecciones de igual a igual.

Tampoco lo sería, porque hace cinco años coincidieron las europeas y las autonómicas y eso tiró de la participación.

Tampoco hubo mucha más. Vamos a ver, nosotros teníamos en Bruselas 3 personas y hemos subido a 6. Eso es una buena noticia. Es un motivo para felicitarnos y eso ha sido porque a la gente le gusta lo que estamos haciendo, tocamos los temas reales como la inmigración ilegal y el campo y somos coherentes. Y la coherencia se premia en política a la larga.

Su perfil antiinmigración no ha sido suficiente para parar el fenómeno Alvise en Aragón. ¿A qué lo achaca?

No he defendido políticas antiinmigración ilegal para ganar votos ni para ir contra Alvise, sino porque es un problema. Me parece una salvajada pretender legalizar a 500.000 personas de golpe sin saber quiénes son, si tienen antecedentes penales, si vienen, yo qué sé, de haber matado a una persona en su país. Lo voy voy a seguir defendiéndolo independientemente de los votos o de las encuestas.

Pues muchos votantes de Alvise han llegado de Vox.

Pues no lo sé, porque no hacemos encuestas ni manejamos el tema de trasvase de votos. Lo que sí es que vamos a seguir diciendo lo mismo.

¿Vox ha tocado techo?

Para nada. Nuestro mensaje a base de nuestra coherencia en los gobiernos y en los medios está empezando a llegar ahora a la gente.

¿Por qué son aquí la tercera fuerza y no la primera o la segunda como hasta en 7 países europeos?

Lo que está pasando en Francia (donde ha ganado la extrema derecha las elecciones europeas) es lo que pasará en España dentro de unos años.

¿El perfil duro de Vox impide forjar en España una alternativa viable?

Es que no cambiamos el programa para gustar o pactar. Hubiera sido mucho más fácil no entrar en ciertas polémicas o ciertos debates necesarios para llegar al poder. No vamos a cambiar un ápice lo que estamos diciendo. Y si algún partido que pacta con nosotros ahora se escora más a la izquierda, pues igual tampoco podemos pactar con ellos.