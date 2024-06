Estudiantes de fuera de Aragón copan las plazas de algunos grados de la Universidad de Zaragoza

Durante el curso 2023-2024, un total de 6.296 nuevos alumnos ingresaron en la Universidad de Zaragoza para iniciar sus estudios universitarios. De todos ellos, 1.129 eran de fuera de Aragón (el 17,9%), pero lo cierto es que hay determinados grados que resultan más atractivos que otros y que congregan a la mayor parte de ellos, llegando a ocupar el 20%, el 30% e incluso más del 50% de las plazas totales.

Carreras como Medicina, tanto en los campus de Zaragoza como de Huesca, Veterinaria en Zaragoza o Magisterio en Educación Infantil en Teruel, cuentan con un porcentaje de alumnos foráneos muy superior al de otras como ADE, Ingeniería Mecánica o Derecho que, a pesar de ser de las más solicitadas, se completan en su gran mayoría con alumnos de la comunidad autónoma.

En este sentido, el debate acerca de las diferentes pruebas Evau cobra sentido para descifrar si influyen o no a la hora de que los jóvenes aragoneses puedan estudiar sus opciones prioritarias. “No creo que influya demasiado. Del mismo modo que vienen muchos estudiantes a estudiar a Aragón, también hay mucho movimiento de aragoneses que se marchan fuera”, asegura Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Secundaria de Aragón (Adiaragón). “Es cierto que año sí o año no, siempre destaca alguna pregunta de examen que no son las más apropiadas. Como docente de Bachillerato sé que es un año muy estresante para el alumnado y se debería pensar algo más en ellos”, añade.

El año pasado, la vecina Navarra volvió a ser la comunidad autónoma que más alumnos de fuera de Aragón aportó a las aulas de la Universidad de Zaragoza, con 151 estudiantes, un 13% de los foráneos. Noelia Echarri, secretaria técnica de Herrikoa, que reúne a las asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Navarra, considera que es un movimiento habitual entre el alumnado del norte del país: “Muchos alumnos de Navarra terminan estudiando en Zaragoza por una mera cuestión de proximidad. Tudela está casi más cerca de Zaragoza que de Pamplona y si hay gente que incluso va a comprar antes allí, cómo no van a mandar a sus hijos a Aragón”.

Echarri destaca que es un movimiento que “también se produce a la inversa, ya que muchos estudiantes aragoneses terminan en Pamplona”, aludiéndolo a una “cuestión de comodidad”, aunque le resta importancia ya que considera que es una práctica “a nivel estatal”. Hay estudiantes navarros en 43 grados distintos en Aragón, repartidos entre Zaragoza (131), Huesca (8), Teruel (3) y La Almunia de Doña Godina (9).

Algunos de los grados con mayor tasa de ocupación de estudiantes no aragoneses

Hay algunas carreras con un índice de ocupación de plazas muy elevado y en las que los estudiantes de fuera de Aragón ocupan una gran parte de las plazas disponibles. En el primer curso 2023-2024, el Grado de Medicina impartido en el campus de Zaragoza ha tenido un 98% de ocupación de sus plazas. De todas ellas, un 24,4% no son de Aragón, 48 alumnos. En el campus de Huesca, el porcentaje asciende al 50%, aunque el número de plazas ofertadas es considerablemente menor (46).

En el Grado de Veterinaria, el 51% de los alumnos (75 de los 146) son de fuera de Aragón, con un gran número de jóvenes vascos (14), valencianos (12), madrileños (10) y andaluces (8), pero cabe destacar que la de Zaragoza es una de las únicas facultades que ofrece este grado en el norte del país. En Teruel, casi el 50% de los estudiantes de Magisterio Infantil son de la Comunidad Valenciana (53), mientras que en el Grado de Odontología impartido en Huesca, hay el mismo número de andaluces (11) que de aragoneses.

Por su parte, el caso del Grado de Ingeniería de Organización Industrial, que se imparte en Zaragoza en el Centro Universitario de la Defensa, es algo particular. El 91% de los 313 estudiantes de este grado proceden de fuera de Aragón (284), pero estos estudiantes no acceden por el procedimiento ordinario de admisión a estudios universitarios, sino que tienen su propio procedimiento de acceso, lo que favorece que muchos procedan de otras universidades y que más adelante continúen los estudios en otros centros universitarios dependientes del Ministerio de Defensa.

Otros estudios tienen porcentajes muy altos de alumnos de otras comunidades autónomas, pero sobre un total de matrículas demasiado bajo como para ser relevante. Es el caso del Grado de Física y Matemáticas en Zaragoza, en el que un 50% de ellos no son aragoneses, aunque la clase está compuesta por solo 10 alumnos, o de Ciencias Ambientales en Huesca, donde el 30% de los estudiantes son otras regiones (9 de 30).