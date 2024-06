Rechazo rotundo de Azcón a las plantas solares flotantes: "Los embalses necesitan agua, no placas"

El presidente aragonés ha mostrado este viernes su rechazo a la instalación de placas solares flotantes en los pantanos. "Los embalses de nuestra Comunidad necesitan agua, no placas fotovoltaicas, y por tanto nosotros no vamos a estar de acuerdo, no vamos a apoyar que se pongan", ha declarado Jorge Azcón, tres días después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciara en el Senado el impulso a estos proyectos, ya rechazados por el anterior Gobierno de Javier Lambán y bloqueada por problemas técnicos en su tramitación,

Azcón ha reconocido que ve ese anuncio "con extraordinaria preocupación" y ha recordado que, a iniciativa del Partido Popular, las Cortes de Aragón ya opinaron sobre esa posibilidad. "Los embalses están fundamentalmente pensados para el abastecimiento de agua y para los agricultores, para el campo aragonés, por lo tanto las prioridades tienen que estar claras", ha manifestado en una visita a Huesca para poner la primera piedra del nuevo Centro de Emergencias de la ciudad.

Ha mencionado que Aragón es una Comunidad Autónoma que produce energía más que suficiente y que tiene muchos espacios para poner las placas fotovoltaicas, "no en nuestros embalses, no en las infraestructuras hidráulicas" .

En determinados casos es aún más grave, y en este sentido el presidente aragonés ha citado el caso de Lanuza, en el turístico valle de Tena. Le parece "incomprensible" que el Ministerio pudiera autorizar un parfque aquí. "Las prioridades tienen que estar claras, primero el agua para los agricultores porque hay alternativas en nuestra Comunidad, porque se pueden poner en el extenso territorio que tenemos los aragoneses, y vamos a estar radicalmente en contra", ha dicho, para añadir: "Lo que queremos es agua para los agricultores y lo que queremos es que se impulse las obras de infraestructuras necesarias para que se puedan seguir poniendo hectáreas de regadío".

La instalación de plantas fotovoltaicas flotantes sobre los embalses del país fue defendida por la ministra en una intervención el martes en el Senado. La vicepresidenta tercera del Gobierno central defendió el proyecto como una “solución relevante” en el proceso de descarbonización de la economía del país.

En Aragón, y a falta de concretar la iniciativa, estaba prevista la autorización de plantas solares en los pantanos de Moneva, El Val, Cueva Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera, Sotonera, Lanuza, Búbal, El Grado, Montearagón, Ardisa, La Estanca y San Salvador.

Fue en abril de 2022 cuando el Ministerio anunció su intención de permitir la instalación de placas solares flotantes sobre la lámina de agua de un centenar de embalses de titularidad estatal, catorce de ellos ubicados en Aragón. Su concesión saldría a concurso público por un periodo máximo de 25 años.

No obstante, el Ministerio limitaba los acuíferos disponibles de acuerdo a criterios medioambientales o de uso recreativo y de navegación. Por ejemplo, quedaban fuera todos los lagos naturales y los embalses con escasa carga de nutrientes para no dañar sus ecosistemas.