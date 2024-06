Digisem: el reto de mejorar la autonomía a través de la innovación digital y las nuevas tecnologías

"La primera vez que me senté delante de la pantalla del ordenador me puse tan nerviosa que solo preguntaba, una y otra vez, si me podía ir. No me sentía cómoda y me parecía todo muy complicado". Apenas nueve meses después, Elena, usuaria de la Fundación Rey Ardid y responsable de estas declaraciones, asegura que ya envía correos sin problemas, se mueve como pez en el agua con Google Maps y se ha descargado aplicaciones en la Play Store.

Elena ha pasado de ser una persona temorosa del lenguaje digital a convertirse en una usuaria digital que se ha proclamado ganadora, en la categoría de bolos, en las Olimpiadas digitales organizadas por Fundación Rey Ardid.

Y todo ello gracias a Digisem, un proyecto de transformación digital, adscrito a la convocatoria de subvenciones para el apoyo y modernización de las entidades del Tercer Sector, que ha permitido a un total de 184 beneficiarios de la Fundación Rey Ardid manejarse con las nuevas tecnologías e implementar en su día a día hábitos tan cotidianos como mandar un whatsapp, buscar un viaje a través de la red, reservar un hotel, usar el ebook o mirar su historial médico.

"Desde el equipo técnico y de gestión hacemos un balance muy positivo de esta propuesta, que empezó en septiembre de 2023, y que está permitiendo que nuestros usuarios sean mucho más autónomos, algo que es vital dentro de una sociedad en la que lo digital y la innovación avanzan a pasos agigantados. Por todo ello, es imprescindible adaptarse y aprovechar al máximo las tecnologías disponibles para mejorar la calidad de vida de todos", indica Noemí López, responsable de este proyecto que, en la actualidad, está implementado en los Centros de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial (CRAP) de Zaragoza y Calatayud, el centro hospitalario de la Unidad de Media Estancia (UME) de Juslibol y el Espacio Visiones, el Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) y el centro de día.

Noemí López recuerda que, al arrancar Digisem, algunas de las personas participantes no sabían usar un teclado digital o enviar un e-mail y ahora han conseguido organizar viajes a través de la red o participar en unas Olimpiadas digitales. Y todo ello sin olvidarse de otras actividades, como experiencias inmersivas multisensoriales.

"Gracias a todo lo que he aprendido durante estos meses, me manejo mucho mejor con las herramientas digitales. Además, con mis compañeros hemos organizado un viaje a Valencia utilizando Google Maps y otras herramientas para contratar vuelos, alquiler de coches, reserva de hoteles o excursiones organizadas que me van a resultar muy útiles en el día a día", explica Ana Carmen, una de las usuarias del CRAP Zaragoza.

Además de las 524 horas de terapia en entornos digitales, dentro de Digisem, Fundación Rey Ardid ha adquirido 263 nuevos dispositivos tecnológicos, entre los que se incluyen relojes inteligentes, smartphones accesibles, gafas de realidad virtual, alexas, ebooks, tablets y lápices táctiles, así como televisiones, pantallas y pizarras inteligentes con las que se quiere "romper el estigma y la brecha digital que todavía afecta a muchas de las personas con una problemática de salud mental", matiza López.