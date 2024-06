Bancalero acusa a la ministra de "esconderse" y no afrontar la falta de médicos en verano

La situación para hacer frente a la asistencia sanitaria este verano es "verdaderamente problemática". Así lo ha asegurado este viernes el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que ha lamentado, al igual que homólogos de otras comunidades gobernadas por el PP, que la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud haya sido un "mero trámite". En este sentido, ha acusado a la ministra Mónica García de "esconderse" tras un amplio orden del día, compuesto por más de 20 puntos, que ha despachado, ha dicho, en "dos horas", para no asumir "esa responsabilidad que tiene ante la falta de profesionales".

Bancalero, en su visita a Jaca, ha reprochado al Ministerio su inacción y ha recordado que desde que asumió el cargo, hace menos de un año, le lleva pidiendo que actúe. Ha reiterado que el déficit de facultativos en el Sistema Nacional de Salud "es culpa del Ministerio de Sanidad, de la ministra, que no ha tomado ni una sola medida que favorezca tener mayor número de profesionales". "Desde las comunidades -ha dicho- se le ha tendido la mano y se le ha pedido que tome medidas extraordinarias, aunque sean de carácter temporal".

Al mismo tiempo, el consejero ha acusado de "dejadez" al Ministerio al hablar de fondos en el ámbito de la Salud Mental porque "aun entendiendo que son necesarios y que no podemos rechazar" no aborda la "falta de profesionales": "Tenemos necesidades de psiquiatras y psicólogos, necesitamos más plazas pir (psicólogo interno residente) y la ministra no escucha nuestras demandas".

El verano llega con plantillas insuficientes (en atención primaria hay 140 vacantes de médico de familia, 80 de ellas de atención continuada), falta de personal para cubrir sustituciones (también en las Urgencias hospitalarias), cierre de camas en hospitales y periodo vacacional. Para Bancalero, "los profesionales tienen derecho al descanso" si no, ha dicho, "se agotarán y no querrán trabajar en la sanidad pública". Ha reiterado que la ministra "está dinamitando los cimientos del Sistema Nacional de Salud".

"Copiar" el modelo

El consejero de Sanidad ha reconocido este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón su "satisfacción" con el plan de fidelización de residentes, que busca atraer a quienes acaban de terminar su periodo formativo y a quienes finalizarán en septiembre (las especialidades de cuatro años). Estos últimos para cubrir puestos de difícil cobertura durante el verano.

Así ha respondido a una pregunta planteada por el portavoz socialista de Sanidad, Iván Carpi, que ha insistido en que el acuerdo publicado en el BOA no recoge la cuantía económica- pese a que la Consejería ha anunciado que el plus de fidelización a tres años asciende a 30.000 euros para el colectivo médico y a 19.500 para enfermería- y ha pedido que se rehaga el documento porque "nace estrellado". El consejero, por su parte, ha contestado que "no aparece dotación económica porque esa cuantía la empezarán a cobrar a partir del año" por lo que "aparecerá en los presupuestos de 2025". Ha reiterado, además, que esta medida es "un gran paso para intentar paliar la falta de planificación de los últimos años". Tanto es así, ha dicho, que este modelo "lo están copiando otras comunidades autónomas".

Respecto al refuerzo de los residentes de último año durante este verano, la ministra Mónica García ha recordado este viernes que "pueden asumir competencias independientes y autónomas siempre y cuando tengan supervisión, que no tiene que ser de su tutor, sino de otro profesional". Bancalero ha criticado, por su parte, que no haya respaldado, "aunque sea de forma transitoria y excepcional", la movilidad de los mir de una unidad docente a otra que no lo es: "El documento no recoge esa medida".

También el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado en Huesca que la fidelización "está dando ya resultados", aunque ha reconocido que habrá que tomar más medidas. La voluntad del Ejecutivo, ha dicho, es "que todos los médicos que quieran venir a trabajar a la Comunidad van a ser recibidos con los brazos abiertos". Ha hecho referencia a la necesidad de aumentar el número de egresados en las universidades así como de incrementar las plazas mir algo que, ha matizado, es competencia del Ministerio de Sanidad.

Azcón ha subrayado que Aragón trabaja para que el sistema sanitario no sufra durante la época estival los problemas que se arrastran desde hace tiempo, algo que también ha destacado Bancalero en el pleno.