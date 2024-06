Más de 25.000 donantes de sangre en Aragón: desde quien ha acudido 131 veces a la joven que se estrena al cumplir 18 años

Las razones son variadas, tantas como personas donan sangre en Aragón: más de 25.000. Coincidiendo con el Día Mundial de Donación de Sangre, este viernes, se ha inaugurado la nueva sede de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zaragoza, en un acto al que se han podido escuchar tres testimonios que ponen voz y rostro a este gesto altruista que “salva vidas” y permite que la sanidad no pare.

Los zaragozanos José María Trujillo, Alicia Manero y María Jesús Martín comparten su compromiso con la donación y hacen un llamamiento a que la gente se anime. El primero, veterano, ha donado “131 veces”, dice con exactitud. “Empecé en agosto de 1990, lo hacía por solidaridad y salía con una sensación de orgullo que no cabía en mí”, cuenta. Acude a donar sangre cada tres meses: “Y porque no me dejan más”. “Procuro ir siempre el día que hace el año de la cuarta donación anterior, la última vez fui el 19 de mayo”.

Alicia acudió a donar sangre “a la semana de cumplir los 18 años. El mes que viene intentará volver. “He estudiado auxiliar de enfermería y, a una de las charlas, vino un chico con cáncer que nos explicó la importancia de donar sangre y médula. Su historia me llegó al corazón y vine en cuanto pude”, relata.

María Jesús Martín representa a los donantes de plasma y plaquetas por aféresis (un proceso en el que se extraen por separado los diferentes componentes de la sangre que se necesitan): “Yo era donante de sangre y un día, esperando, pregunté qué era este proceso”. Cumplía los requisitos, así que no lo pensó dos veces. Ella puede acudir todos los meses: “E intento ir siempre que puedo”.

La presidenta de la hermandad, María del Carmen González, ha recibido este jueves al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que ha visitado las nuevas instalaciones (en la calle Salvador Allende), junto a la directora gerente del Banco, Rosa Plantagenet-Whyte. En el acto se ha homenajeado a la joven donante, al donante más activo y a una donante de plasma y plaquetas por aféresis.

María del Carmen González ha recordado los inicios de la Hermandad de Donantes de Sangre, hace casi 60 años, y ha insistido en la importancia de este gesto, "que contribuye a salvar vidas". "Nos dedicamos a organizar las colectas que salen todos los días, por las mañanas tres unidades y por la tarde, cuatro, a distintas localidades", explica.

Para el consejero de Sanidad, "la labor de la hermandad es encomiable, es fundamental y tiene una gran trascendencia en cualquier actividad sanitaria que se realiza en Aragón". "Precisaba de una sede en la que seguir desarrollando esa función, la de impulsar y fomentar la donación de sangre", ha añadido. Ha recordado el mensaje que lanza la gerente del Banco de Sangre, ha dicho: "Si no hay sangre no se puede operar y si no hay sangre se para la sanidad. Y esto es una realidad en el día a día. Gracias a la hermandad, la sanidad aragonesa sigue funcionando".

Hay más de 25.000 donantes: "Y hemos crecido un 6,6% en las donaciones. La sociedad aragonesa es solidaria, y esto es una muestra de ello".

Con motivo del Día Mundial de Donantes de Sangre, este viernes, se iluminará la Aljafería de color rojo como recordatorio de la importancia de esta acción de donación y agradecimiento a la solidaridad de las personas que la hacen posible.

Llamamiento a la donación en verano

La gerente del Banco de Sangre ha hecho un llamamiento para "no bajar la guardia" en verano y acudir a donar sangre. "Ahora estamos, ha dicho, en un equilibrio perfecto y estable" y "vigilamos cada día".

"Cada día hay necesidad de sangre en los hospitales y cada día nosotros necesitamos donantes", ha señalado. En el periodo estival "la gente se puede despistar un poco": "Pero nosotros vamos a estar alerta y vamos a hacer una campaña de promoción importante para recordar que la sanidad tampoco se para en vacaciones".