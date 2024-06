Jaime Mayor-Oreja: "La amnistía es un punto y aparte que lleva a la autodeterminación"

En el día en que la organización que preside, la Fundación Neos, organiza una charla en Zaragoza, el exministro de Interior y exeurodiputado, Jaime Mayor Oreja, analiza la situación política actual, marcada por los pactos del PSOE con los independentistas. "Creo la fuerza interna de España, pero es evidente que hoy hay razones más de oscuridad que de luz", dice preocupado.

¿Cómo ve la España de hoy?

En el borde del inicio. Lo que hoy malgobierna España no es el Partido Socialista, sino un frente popular cuyos tres ejes esenciales son ETA-Bildu, Sánchez y ERC. Y en los aledaños está Junts y PNV. La sensación de que ya está todo ganado es un error. Es una batalla política y cultural relevante y desde luego no es a plazo inmediato.

¿Y cómo ve a su partido?

El Partido Popular ha dado un paso importante, porque en el conjunto de las lecciones generales y y europeas ha ganado al PSOE. Pero en esta elección no ha recuperado todo el espacio, se ha producido una mayor disgregación. Hay fragmentación en la derecha, hay otro partido que es Vox y tiene un suelo electoral. Ese tema se ha resuelto bien en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos donde se ha llegado un cierto acuerdo pues eso falta hacerlo a nivel nacional. No voy a decir cómo hacerlo, pero hay que es hacer lo que haya que hacer para no repetir el 23 de julio.

"Los nacionalistas mantienen siempre el rumbo. Con perdón de la expresión, son como la mala hierba, son tozudos"

Acaba de entrar en vigor la ley de amnistía. ¿Qué supone?

La amnistía es un punto y aparte gravísimo, que te lleva al gran debate de los nacionalistas, la autodeterminación. Lo más relevante de la aprobación de la ley es que significa que ya se diseña el siguiente escenario en España: el reto la autodeterminación por pasos sucesivos.

¿Cree que los líderes independentistas lo volverían a hacer?

Sin duda. Lo único que quieren es volverlo a hacer. El País Vasco yCataluña quieren avanzar en autodeterminación. Lo que pasa es que el País Vasco no avanzará sin antes haber conseguido la anexión de Navarra. Los nacionalistas mantienen siempre el rumbo. Con perdón de la expresión, son como la mala hierba, son tozudos.

¿Cómo valora el resultado de las europeas?

Ha habido un seísmo. Hay un fenómeno de reacción en Europa. No se puede hacer como si no hubiese pasado nada. No me gusta nunca el extremo. Pero al mismo tiempo hay que ver los errores que hemos cometido los partidos tradicionales para que tengamos esta situación en todos los países europeos, de una manera o de otra, en un grado o en otro. Hay que tratar de buscar una regeneración de la Unión.

"El extremo nunca es la solución. Hay que buscar los fundamentos que hemos hecho que estén en crisis"

Fuerzas como las de Marine Le Pen o Alternativa por Alemania han crecido mucho en estas elecciones. ¿A qué lo achaca?

Nunca desprecio las reacciones sociales y políticas que se producen. Lo que pasa que el extremo nunca es la solución. Hay que buscar los fundamentos que hemos hecho que estén en crisis. Hoy Europa vive una crisis porque falta de referencias permanentes. Toda civilización tiene tener un cierto sentido la trascendencia, aunque no seas católico, aunque no seas cristiano. Si no, no hay civilización. Es la causa profunda de la crisis.

¿El PP europeo debería llegar a acuerdos con estas fuerzas?

Creo que haría mal el PP europeo es hacer una una lectura como si nada hubiera pasado. Tiene que ir a la raíz de lo que está sucediendo. Hay que detener ese relativismo porque eso nos lleva a posiciones que buscan solo en el extremo la solución.

Bildu ha ganado en el País Vasco en las europeas. ¿Qué ha pasado?

Porque hay una crisis profundísima. Se han roto todas las referencias permanentes por una incomparecencia del PNV. Se ha despreciado la batalla de las ideas. Eso hace que ETA sea hoy el proyecto político que ha ganado.

¿Cuál es la huella de ETA que queda hoy en el País Vasco?

Bildu no existe. El único proyecto que existió siempre es ETA. Nos hemos engañado diciendo que hemos derrotado a ETA. Está ganando en el País Vasco y en Navarra. ETA es un proyecto político, social y cultural, no solo fue una organización terrorista. Lo que se ha producido es una metamorfosis del PSOE. Otra cosa es que yo confío que al final pierda. No hay que resignarse, pero va a haber un momento en el que va a gobernar el País Vasco. Ya tiene los votos con el PSOE, únicamente necesitará el momento para expulsar al PNV del poder, que lo hará. Hay que revertir estos procesos. No nos gobierna una coalición en España, nos gobierna un proceso en el que el capitán general es ETA, un proyecto de ruptura en donde quieren enterrar la Transición.

En su etapa de ministro le tocó gestionar el caso Cordón, ¿cree que algún día se encontrarán los restos?

No lo sé yo. Lo único que puedo decir es que yo me empleé a fondo cuando entré en el Gobierno para tratar de esclarecer el caso Cordón. He tratado siempre de hacer lo más que pude dentro de un caso muy difícil con unos elementos enormemente inquietantes, peligrosos. Es una pena que no tengamos todavía constancia del lugar donde fue enterrado o asesinado.

Preside la plataforma Neos. ¿Cuáles son sus objetivos?

Recordar a los españoles que tenemos una crisis. La crisis no está en la política, no está en la economía, está en los fundamentos que caracterizan una sociedad inspirada en fundamentos cristianos. Hemos relativizado todas las posiciones, hemos ido abandonando referencias permanentes. Es la crisis de Europa, la de Occidente y de España.