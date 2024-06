Estos son los estudiantes con las mejores notas de la Evau 2024 en Aragón

Ya se conocen los estudiantes aragoneses que han obtenido la mejor nota de la Evau (Evaluación para el acceso a la Universidad) este 2024. El podio por provincias lo acaparan tres chicas. La zaragozana Lucía Bas Esteban ha logrado la calificación máxima, un 13,980. Carmen Altemir Miranda, con un 13,914, se ha alzado con la mejor nota de Huesca. Inés Rubio Villén, con un 13,637 ha logrado el mejor resultado de la provincia de Teruel.

Lucía Bas Esteban, estudiante de Bachillerato en el colegio Nuestra Señora del Pilar – Salesianos Zaragoza, ha alcanzado una calificación que roza la perfección en esta selectividad, 13,98. Su idea es cursar Biotecnología en la Universidad de Zaragoza. “Desde pequeña he querido estudiar ciencias puras. Al principio quise durante años Química, pero el apartado de genética de Biotecnología me hizo finalmente decantarme por esta”, revela.

En la provincia de Zaragoza, la segunda mejor nota, que también se lleva la medalla de plata de la Comunidad, la ha obtenido Alfonso Pérez Rubio, del colegio Santa María del Pilar - Marianistas, con un de 13,960. No se ha decantado aún, duda entre el doble grado de Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías o el grado de Ingeniería Espacial, sendas titulaciones se cursan en el Universidad Carlos III. Lo que sí tiene claro es que le interesa esa rama que le permite conocer el funcionamiento del mundo y los instrumentos que usamos en el día a día.

En esta ocasión se produce en la Evau hasta un empate con un 13,960 que también ha cosechado Oriol Guasch Peñaranda, del IES Miguel Servet. Lo que tiene seguro es que va a estudiar el grado de música en el conservatorio, bien sea de clarinete, composición o dirección. “La música es algo que me ha apasionado desde pequeño y es el camino que me gustaría seguir”. No obstante, se está planteando complementar estos estudios con un grado en Matemáticas o en Ingeniería Informática.

Dos futuras médicas en Huesca

Tres chicas copan las primeras posiciones de este siempre temido examen en Huesca. Carmen Altemir Miranda, del IES Pirámide, se lleva el oro con su 13,914. “Desde siempre he sabido que quería estudiar Medicina”, cuenta. Lo hará en la Universidad de Zaragoza.

Isabel Lacasa Fontana, matriculada en el Colegio Santa Rosa - Altoaragón, se ha hecho con un 13,888, la segunda mejor nota de Huesca. Comparte destino y carrera con Carmen: “Desde pequeña me ha fascinado la Medicina, la he vivido de cerca en casa ya que es la profesión de mis padres. Ya en 4.º de la ESO decidí que era lo que quería estudiar”. Ambas podrán, si así lo desean formar parte de la primera promoción que curse íntegramente este grado en la capital altoaragonesa.

El bronce es para Irene Díaz Finestra, alumna, del IES San Alberto Magno, con un 13,864. Quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid. “Desde pequeña me han gustado mucho las Matemáticas, la Física y todo lo relacionado con el espacio, así que me parece una buena carrera para combinarlo todo”, asegura.

Matemáticas, Física y Estudios Ingleses

En la provincia turolense, Inés Rubio Villén, alumna del IES Salvador Victoria, es la número uno con un 13,637. Confiesa que nunca ha tenido muy claro qué estudiar, pero que como las Matemáticas han sido siempre su asignatura favorita, será la carrera que cursé en la Universidad de Zaragoza.

Óscar Cruzado Álvarez, del IES Francés Aranda, ocupa la segunda posición con un 13,601. No sabe dónde va a estudiar, pero sí el qué: Física, “para entender los fundamentos de lo que nos rodea”.

Por último, Marina Sanz Romero, del IES Santa Emerenciana, es la tercera del ranquin turolense con un 13,589. Marina quiere cursar Estudios Ingleses en la Universidad de Zaragoza. “Desde pequeña he tenido muy claro que quería estudiar algo relacionado con los idiomas con el objetivo de dedicarme a la docencia en un futuro”.