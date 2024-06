Carmen Marta: "La alfabetización mediática es fundamental para combatir los bulos"

Los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza vuelven un año más. ¿Qué expectativas tiene sobre esta 97ª edición?

Tenemos 57 cursos que se desarrollarán en 20 sedes de las tres provincias aragonesas, además de la sede virtual, y esperamos volver a tener las mismas cifras de calidad. Las evaluaciones siempre son muy positivas y alcanzamos valoraciones de excelencia, ya que en líneas generales la nota que ponen los alumnos suele ser superior a 9. Igualmente, confiamos en llegar de nuevo a los 1.000 asistentes.

Inteligencia artificial, criminología, Goya, cultura en el medio rural… ¿en qué se basan para escoger los temas?

Depende de varias perspectivas. Hay veces que se dan efemérides, como el año pasado, que se cumplían 600 años de la muerte del Papa Luna e hicimos en Illueca un curso sobre su figura. Pero, generalmente, son temas que son tendencia, como la inteligencia artificial. Se hacen en localizaciones de las tres provincias porque pretenden vertebrar el territorio a través de la llegada de la Universidad a todos los puntos posibles, también al medio rural. Así, estos se relacionan con la propia idiosincrasia de cada población. Como en el caso de Loarre, por su potencial paleontológico, o del curso de botánica práctica ‘Cienfuegos’ sobre la flora y vegetación del Moncayo.

Precisamente, el hecho de que llegue a tantos lugares es uno de los puntos fuertes del programa.

Sin duda. De hecho, la filosofía de los cursos es que, además de aprender, sean un motor para que se establezcan relaciones entre personas con los mismos intereses en los diferentes territorios. Que participe en ellos la gente de Aragón es muy importante, pero es que también han llegado a venir personas del extranjero, como ocurrió el año pasado en el curso que hicimos en Grañén sobre el control de las plagas, al que asistieron ciudadanos de países africanos y latinoamericanos.

¿Qué aportan estas experiencias formativas a los alumnos?

Les calan, sobre todo porque una parte de los conocimientos son aplicados. Hay muchas dinámicas de taller, que son muy útiles para aprender de una forma diferente a la convencional que se sigue durante el resto del año. Intentamos que sea todo desde una perspectiva de aprendizaje que tenga dinamismo y diálogo. Y luego está la parte de las relaciones sociales, poder conversar y tener esos tiempos de ocio que el verano siempre permite en estas sedes.

Usted es también catedrática de Periodismo. ¿Hay algún curso sobre la profesión?

Sí. Tenemos un curso sobre el proceso de producción de las revistas científicas, para aquellos a los que les interese la parte relativa a la investigación; también el curso de inteligencia artificial aplicada al periodismo, que lo ofrecemos con RTVE en Calatayud; y otro que mezcla el derecho y el periodismo.

Carmen Marta es directora de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. Oliver Duch

¿Por qué tiene tanto descrédito la prensa, sobre todo entre los jóvenes?

El descrédito viene dado por cómo las redes sociales hacen que la ciudadanía se pueda hacer con la posibilidad de elaborar informaciones que no son noticias. Se habla de noticias falsas, pero para que algo sea noticia tiene que responder a la verdad, así que no hay noticias falsas, sino informaciones falsas. El hecho de que la ciudadanía se haya hecho con esa faceta que antes solo nos correspondía a los periodistas hace que su ‘agenda setting’ se valga de conceptos como el morbo o el conflicto. Así, el crédito se ha perdido porque la ciudadanía se ha acostumbrado a utilizar su propia escala de demanda de lo que es noticiable y lo que no lo es.

Pero algunos bulos también han llegado a los medios de comunicación. ¿Cómo evitar que nos contaminen?

Es fundamental educar a la ciudadanía desde parámetros de alfabetización mediática en las escuelas. Todo lo que conocemos los periodistas –contraste informativo, fuentes solventes, rigor…– hemos de trasladarlo a la ciudadanía para que se prepare ante todo esto. Teniendo en cuenta además que la mitad de las informaciones que trascienden de las redes sociales son bulos, es importante dotar de esos mecanismos para saber verificar las informaciones. Asimismo, Europa ya está empezando a legislar al respecto en algunos casos. Pero luego está la parte ética y deontológica, pues aunque un bulo no llegue hasta el Código Penal, en el día a día surgen diversas informaciones que hacen que la población se vaya decantando hacia posiciones extremas. Y eso también nos obliga a repensarnos todos como sociedad democrática, pues no se deberían publicar determinadas informaciones de manera gratuita a sabiendas de que pueden tener esos efectos.