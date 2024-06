Autoconsumo remoto de energía: "Vivo en Huesca, pero mis paneles solares están en Murcia"

La inestabilidad del precio de la energía debido al complicado contexto económico y geopolítico mundial ha hecho que el autoconsumo de energía se haya convertido en una alternativa cada vez más recurrente para las familias aragonesas en los últimos años. La gran inversión económica necesaria, así como la dificultad física y logística para instalar paneles solares en tejados de pisos comunitarios, ha hecho que los usuarios apuesten cada vez más por el autoconsumo remoto de energía.

David Torralba tiene 43 años y vive con su mujer y sus dos hijos en un piso de Huesca. Desde hace cinco meses es usuario de Comunidad Solar, una de las empresas que ofrece este tipo de servicios en España, y toda la energía que consume su familia se la suministran tres placas solares en Murcia y una turbina hidráulica en Palencia. “No tenía ni idea de que existía este tipo de empresas, pero un día lo vi anunciado por la tele y me llamó la atención. Siempre he abogado por las energías limpias y la idea de ser el dueño de tu propia energía me gustó. Ahora vivo en Huesca, pero mis paneles solares están en Murcia”, asegura.

El usuario contrata unidades de ‘mix energético’, que incluyen un panel solar de 540W y una turbina de 100W, a un precio de 1.141 euros, convirtiéndose en propietario de las mismas durante los próximos 30 años y adquiriendo toda la energía que generen los mixes energéticos durante todo ese tiempo a un precio de 0€. “Hicieron un estudio previo para valorar cual era nuestro consumo habitual de energía y contratar el paquete que mejor se adaptase a nuestras necesidades. Vivimos en un bloque de pisos, no tenemos aire acondicionado ni coche eléctrico, por lo que nuestro consumo es de nivel medio y contratamos tres ‘mix energéticos’”, explica David.

Lo que más le sedujo a la hora de apostar por este tipo de alternativa fue “ser dueño” de su “propia energía y no depender de terceras personas”. “Haciendo cálculos, tardaremos unos 10 años en amortizar la inversión (unos 3.400 euros). Puede que a algunas personas les parezca mucho tiempo, pero es una forma de ahorrar dinero a largo plazo. Yo lo considero una inversión”, asegura.

Si la producción energética de los paneles del usuario excede el consumo de su vivienda, “el valor de esos excedentes se guarda en un monedero virtual” que se utiliza para pagar futuras facturas. “En los meses de verano, seguramente generarán más energía de la que gastemos, por lo que podremos guardar el excedente para pagar, por ejemplo, las facturas de invierno, en las que se generará menos”, añade David.

Un ahorro a largo plazo, que cada vez convence a más familias

Más de 950 familias tienen contratado este servicio con Comunidad Solar, de las cuales 15 son aragonesas. “Lo cierto es que, aunque lo comento con mis conocidos, nadie de mi círculo cercano ha optado por este sistema. Quizás sea por desconocimiento, pero yo se lo recomiendo a todos. Me da mucha tranquilidad”, afirma.

En lo relativo a la economía, David ya está notando el ahorro en su factura durante los primeros meses. “Es cierto que el desembolso inicial ha sido grande, pero mis facturas de la luz se han reducido en torno a un 70% cada mes”, señala. El 30% restante se corresponde a costes de peajes, distribución o potencia, que están regulados por el estado.

Imagen de la inauguración del parque solar remoto en Murcia, con futuros usuarios. H.A.

Lo que es seguro es que este tipo de alternativas será cada vez más frecuente y que más familias optarán por el consumo de energía limpia y autoconsumo. “Cada vez hacen más eventos y reuniones virtuales en las que se ve que hay un aumento de socios. Además, también se está llevando a cabo una política de intentar acercar los paneles a los lugares de residencia de los usuarios y reduce los costes de los peajes”, concluye.