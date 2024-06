¿Existe un reducto de independentistas catalanes en pleno Picarral de Zaragoza?

Los resultados de las elecciones europeas han deparado alguna que otra sorpresa este año en Aragón. La victoria del Partido Popular en Zaragoza, Huesca y Teruel, que en 2019 se habían teñido de rojo, la irrupción de ‘Se Acabó la Fiesta’ como cuarta opción política más votada por los aragoneses o la debacle de Ciudadanos tras pasar de los 114.566 votos a no alcanzar los 5.000 se quedan en meras anécdotas al lado de los dos nuevos reductos independentistas en pleno corazón de Zaragoza.

Una vez concluido el periodo de votación y realizado el recuento de papeletas, los resultados de una de las mesas del barrio de El Picarral arrojaron unos resultados realmente sorprendentes. Junts per Catalunya, el partido independentista de Carles Puigdemont, había sido la opción más votada reuniendo el 41% de los votos, 165 papeletas de entre los 402 electores. Los vecinos de las calles Pantano de Yesa, Ortíz de Zárate, Camino de Juslibol y Plaza de Belén, no dan crédito. “No he visto por aquí una estelada en mi vida”, asegura Ramón, vecino de la zona desde hace más de 20 años.

Lo sorprendente es que la segunda fuerza más votada en esa mesa electoral es Vox (20,4%) con más de 80 votos, seguido de Izquierda Española (9,7%), Partido Comunista de los Pueblos de España (7,2%) y Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (5,5%). Allí, el PP sólo logró 3 votos, un 0,8% del total, mientras que el PSOE no recabó ni una sola papeleta.

A unas pocas calles de allí, en La Jota, los vecinos de las calles José Oto y del Molino de las Armas también parecieron decantarse por el partido de Puigdemont. Junts recabó 149 votos de los 389 de esa mesa electoral, un 38,4% del total, seguidos de Vox (27,6%), IE (11,6%), Sumar (6,2%) y Podemos (5,2%). Ni rastro de PP ni PSOE por allí.

En total, de los 394 votos que obtuvo Junts en toda la provincia de Zaragoza, 309 fueron en esas dos mesas electorales. Pero, ¿hay un reducto independentista en Zaragoza? Lo cierto es que no. La explicación llega desde la Delegación de Gobierno en Aragón, que asegura que se trata de un error humano a la hora de transcribir los datos a mano. “Probablemente, se trata de un error. Las personas de esas mesas se equivocaron de celda a la hora de realizar el recuento, asignando unos resultados a Junts que en realidad se correspondían a otro partido político”, aseguran.

Cabe recordar que estos resultados son todavía provisionales y que no será hasta el próximo jueves, 14 de junio, cuando se conozcan los definitivos una vez contrastados los datos y subsanados los errores.

Once andaluces en Clarés de Ribota

También llama la atención el elevado número de votantes que ha obtenido el Partido Andalucista en el municipio de la comarca de Calatayud de Clarés de Ribota. Allí, el PP se ha impuesto con el 50% de los votos (18), pero otros 11 se han decantado por votar a sus vecinos del sur.

Otro dato curioso llega desde la provincia de Huesca, donde otras 15 personas han votado al Partido Andalucista, 15 al partido Extremeños Prex Cex y otros 12 a Juntos por Extremadura.