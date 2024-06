Homenaje en Oradour a las víctimas de la masacre nazi, entre ellas dos familias aragonesas

El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó este lunes con el presidente federal alemán, Frank Walter Steinmeier, el museo de Oradour-sur-Glane, una población de Francia donde fueron asesinadas 643 personas en la matanza nazi ocurrida el 10 de junio de 1944. Entre ellas murieron varios aragoneses, como Ramona Domínguez Gil, de 73 años, quien fue la última de los 19 españoles reconocidos por las autoridades francesas.

Igual que se celebró el 80 aniversario del desembarco de Normandia (el pasado 6 de junio), el presidente francés acudió a esta conmemoración el pasado lunes después de haber convocado la víspera por sorpresa elecciones legislativas anticipadas para la Asamblea Nacional, tras el fuerte revés sufrido por su partido en las elecciones europeas. Steinmeier aludió precisamente al impulso que recibió la ultraderecha en los comicios del domingo e instó a recordar "lo que el odio causó" en el continente. "No nos olvidemos nunca lo que el nacionalismo y el odio causaron en Europa. No olvidemos nunca el milagro de la reconciliación que logró la Unión Europea. ¡Protejamos nuestra Europa unida! Y no nos olvidamos nunca el valor de la libertad", dijo el presidente alemán.

Al acto acudieron representantes del Ayuntamiento de Belchite, que está hermanado con Oradour, y el profesor David Ferrer Revull, quien descubrió a la “víctima olvidada” aragonesa, nacida en Mianos (Zaragoza), entre los fallecidos y logró que la reconocieran por el Juzgado de Limoges y el Museo de Oradour, junto a su hijo Juan Téllez, su nuera Marina Domenech y sus tres nietos de 11, 7 y un año (Miguel, Harmonía y Llibert). También acudieron miembros del Gobierno de Cataluña y un alcalde de Partera del Vallés, de donde son dos niñas fallecidas.

El libro que escribió David Ferrer titulado ‘Recuerda’ ha sido traducido al francés por la iniciativa por una entidad memorialista del Ateneo Republicano de Limoges y lo presentaron el pasado sábado en esta localidad francesa histórica, donde el presidente Charles de Gaulle decidió que las ruinas del municipio quedaran en pie (como Belchite) como símbolo del nazismo y los efectos de la II Guerra Mundial.

Emmanuel Macron y Frank-Walter Steinmeier, abrazados este lunes en el homenaje a las víctimas de la masacre nazi en Oradour LUDOVIC MARIN / POOL

Reconocida en el Registro Civil francés

“Hace unos días me llamaron desde la Secretaría de Estado de Combatientes de Francia para que hiciera una solicitud de reconocimiento de Ramona Domínguez como muerta por Francia, que se inscribe en el Registro Civil de las defunciones que su muerte está relacionada con un hecho de la Resistencia o víctima civil del nazismo”, detalla el profesor español, quien trabaja en un colegio de Sabadell.

Además, las televisiones francesas nacionales le dedicaron amplios programas por la mañana del lunes para el acto de celebración con representantes españoles en la localidad francesa. En esta celebración estuvo una amiga de las víctimas aragoneses de Alcañiz, la familia Gil, formada por la madre Francisca Espinosa Magallón y sus hijas Pilar Gil Espinosa y Francisca Gil Espinosa.

Las alcañizanas Francisca Espinosa y sus hijas Paquita y Pilar, en Oradour. David Ferrer

“Hablé con ella y acaba de salir en un libro nuevo recién publicado. No fue al colegio ese día y se quedó sin las dos hermanas Gil Espinosa, compañeras que eran como hermanas para ella (por la matanza)”, confía el profesor a HERALDO. “Vivía en un caserío a las afueras del pueblo y tenía un recuerdo muy vivo de ellas. Su amistad quedó quebrada y marcó a esta mujer hasta ahora por el dolor de haberlas perdido. Es un detalle de la fraternidad”.

Emmanuel Macron y Frank-Walter Steinmeier, este lunes en el homenaje a las víctimas de la masacre nazi en Oradour LUDOVIC MARIN / POOL

Cuatro días después de Normandía

La matanza de Oredour se produjo cuatro días después del desembarco de Normandía, que también tuvo una significación política, y “fue una llamada a recordar los orígenes de la intención de la Unión Europea como espacio de paz y colaboración frente a los conflictos anteriores”, relata David Ferrer.

En este sentido, el profesor destaca que Macron recordó en su discurso a los refugiados republicanos españoles que estaban entre las víctimas, como hizo con la reciente entrada en el Panteón de Hombres Ilustres de París de un resistente armenio comunista extranjero, como representante entre los que lucharon con la Resistencia francesa. Así se hizo con el reconocimiento del republicano español y comunista Celestino Alfonso, quien murió en la lucha contra el nazismo en Francia. “Creo que el discurso de Macron fue la amenaza a la defensa del cuadro de libertades vivido en Europa, con sus defectos y garantías que hemos vivido en las últimas décadas”, destaca David Ferrer.