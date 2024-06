El voto europeo y su extrapolación a las instituciones aragonesas: una mapa político sin grandes cambios

No se puede afirmar que los resultados de unas elecciones europeas como las de ayer son extrapolables a los de unos comicios nacionales y menos aún a unos autonómicos. Sin embargo, pese a los matices y las salvedades que entraña cada cita con las urnas, incluso teniendo en cuenta que los contendientes no son exactamente los mismos (el PAR no participaba ayer e irrumpía con cierta fuerza la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta), el mapa político en Aragón no registra grandes cambios respecto a los surgidos en las consultas del año pasado.

El Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política en la Comunidad, manteniendo respecto a la segunda, el PSOE, una diferencia clara. Tercera en liza, muy por detrás, tal y como ocurrió en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, es Vox, mientras que la emergente Se Acabó la Fiesta ocupa la cuarta posición, seguida a corta distancia de Sumar (en las Cortes de Aragón presente a través de CHA e Izquierda Unida).

Una simulación realizada con los resultados de las europeas en la mano daría al PP un escaño más de los que tiene hoy (28), ya que ganaría un diputado más en Teruel, lo que le permitiría alcanzar los 29. El PSOE se mantendría igual que como está, con 23 parlamentarios autonómicos, y Vox sumaría un escaño más en Teruel y tendría 8.

En porcentaje de votos, la cuarta fuerza que obtuvo más apoyos en Aragón fue Se Acabó la Fiesta, con un 5,09%, muy por detrás del 37,16% del PP, el 30,18% del PSOE y el 11,53% de Vox, pero superando por escaso margen a la formación que lidera a nivel nacional Yolanda Díaz, que se hizo con un 5,07%.

Con esos porcentajes y de acuerdo al reparto que establece la ley D’Hondt, la agrupación que encabeza Alvise Pérez entraría en las Cortes de Aragón con tres parlamentarios, dos por la provincia de Zaragoza y uno por la de Huesca. Sumar tendría el mismo número de escaños, 3, que son los que obtuvo CHA en los comicios de 2023. Teruel Existe, finalmente, perdería a dos representantes, pasando de 3 a 1. Podemos, que cuenta hoy con un diputado regional, no tendría ninguno con los votos de las europeas emitidos ayer.

En los ayuntamientos de las capitales de provincia aragonesas tampoco habría grandes diferencias en lo esencial, aunque la irrupción de Se Acabó la Fiesta se notaría en las tres. En Zaragoza, los de Alvise tendrían dos representantes, los mismos que perdería el PP, que pasaría de los 15 obtenidos en 2023 a 13. En Huesca y en Teruel se haría con un concejal en cada caso, también arrebatándolos a los populares.

Sumar, por su parte, se haría con los votos de las europeas con un concejal en el ayuntamiento de Huesca en detrimento del PSOE, mientras que en Teruel el PP perdería uno (de 11 pasaría a 10) y Teruel Existe, dos. El PSOE, finalmente, ganaría dos (de 3 a 5).