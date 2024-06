Tormentas en la comarca de Valdejalón: "En 25 años que llevo viviendo en Ricla nunca había visto caer tanta agua"

Lo que el sábado en la reinaugurada piscina de Ricla era un agua cristalina este domingo amanecía completamente turbia. Es el fiel reflejo del balance que deja la intensa tormenta que descargaba en la madrugada del sábado al domingo en el centro de la comarca de Valdejalón, con registros de hasta 118 litros por metro cuadrado en La Almunia de Doña Godina, según la Agencia Estatal de Meteorología, y que se aupaban hasta más de los 140, según los pluviómetros particulares de algunos vecinos. En otros medidores cercanos, como la estación del Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro (Saih) en Chodes, el nivel llegó a los 70 litros, 51 de ellos en menos entre las 3.00 y las 6.00. "Llevó 25 años viviendo en Ricla y nunca había visto que hubiera caído tanta agua", reconoce Jesús Tomey.

Lo comenta después de haber achicado agua durante horas de su garaje, ubicado cerca de la plaza de toros, a escasos metros del cauce del Jalón. "Me he dado cuenta cuando me he levantado a las ocho de la mañana, que había cuatro dedos", recordaba Tomey. Junto a él, el alcalde riclano, Ignacio Gutiérrez, recorre el verde del complejo municipal, que el sábado estrenó la reforma completa de su vaso principal, con una inversión cercana a los 200.000 euros. "No hay daños estructurales, pero todas las rejillas estaban flotando, el césped encharcado por todos los lados y hasta que se pueda volver a utilizar pasarán varios días", puntualizaba Gutiérrez, quien reconocía que tampoco tenía constancia de una precipitación semejante en las últimas décadas.

"Ha sido muchísima agua, a partir de las dos de la madrugada especialmente. En algunas zonas hay constancia de más de 140 litros. Aquí (en las piscinas) bajó toda el agua de la parte alta y las tuberías para evacuar rebosaban y se filtraba hasta por el muro de la carretera", señalaba Gutiérrez, al lado de la tapia que se había desprendido y del pequeño porche de madera desvencijado por la corriente de líquido y sedimentos. Desde la propia madrugada, los bomberos de la Diputación de Zaragoza tuvieron que acudir a los avisos para achicar agua de plantas bajas de casas, bodegas, almacenes y de algunos muelles de carga del polígono industrial.La brigada municipal se hacía cargo de limpiar la broza de sumideros y desagües.

Algunas de esas alcantarillas habían acumulado varios centímetros de altura de restos, como atestiguaba Santiago López, vecino de la calle Arrabal, por la que bajaba el agua acumulándose en algunos puntos hasta casi el medio metro. "En el medidor que tengo aquí al lado he llegado a medir 134 litros. Dentro del garaje habrán entrado cuatro dedos porque las arquetas estaban completamente obstruidas", comentaba cepillo en mano, rematando la limpieza de la cochera. Desde ella señalaba a la estancia subterránea que tiene bajo una trampilla y donde calcula que a medio día del domingo todavía habría "medio metro de agua".

Junto a la puerta de Santiago se detenía Venancio Escolano, que recordaba como "desde las dos a las cinco de la mañana he estado en la puerta de casa porque creía que saltaba la tajadera de la puerta que tiene 60 centímetros de alto". Su domicilio, señalaba, está en la parte superior de la calle, en una zona más estrecha. Tampoco fue una noche tranquila en la casa de Ascensión Lausín y David Artigas, que han visto como se desprendía el terraplén de una calle en la parte posterior de su casa. "Llevamos años advirtiéndolo y está aprobado en pleno el hacer un muro de contención, porque además pasan camiones grandes", dicen señalando el arrastre de materiales.

Donde también se registraba un importante desprendimiento era en un tramo de la acequia de Michén, cerca de la estación de tren de Ricla. "Se han quedado cegados cerca de 40 metros, esperemos que el martes esté ya operativa", confiaba Aurelio Alares, presidente del sindicato que agrupa a cerca de 3.200 hectáreas repartidas entre Ricla, La Almunia, Calatorao y Alfamén. Entre Ricla y La Almunia se podían observar fincas de frutales jóvenes con varios centímetros de agua y otras fincas también con una importante lámina. Sobre la afección al campo, el responsable comarcal de UAGA, Roberto Cajo, reconocía que hacer balance era apresurado.

"Todavía es pronto para saber qué afección ha podido tener en la campaña", indicaba. En este sentido sí reconocía que "la cereza está en un momento crítico, pero habrá que ver cómo le afecta". En La Almunia, su alcalde, Noé Latorre, explicaba que la tromba provocaba también afecciones en la red de recogida de pluviales, con arquetas movidas y sumideros atascados, y que dejaba "un desprendimiento de las placas del falso techo del consultorio". Sin que los daños fueran a más. En Calatorao, David Felipe, explicaba que los registros eran "de casi 90 litros por metro cuadrado, aunque ha sido muy irregular". En su caso, detallaba que ha entrado agua en el gimnasio municipal y que "algunos vecinos han tenido que achicar agua desde las seis de la mañana hasta por la tarde".